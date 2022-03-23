裝胃管，讓身體有效地吸收到養分，使體重、肌肉、抵抗力也日漸恢復，且因食物不再經由口腔進入，吸入性肺炎的問題也大幅改善，除了無法享用美食，日常作息也都能如常，也能運動、工作。示意圖／Pixabay

李蔚祥（病人）

經過這段時間的胃造口生活，我自己的體認是胃造口比起鼻胃管來說進食比較方便，自己一個人就可以處理，不用麻煩家人。胃造口在腹部，衣服穿著掩蓋就不明顯，不像鼻胃管整個裸露，出門都還怕嚇到路人。對自己的社交生活影響比較小，自己臉面比較掛得住。

胃造口半年才須更換，而且每次只花三十分鐘左右，相對鼻胃管更換頻率低很多，每次更換有麻醉，也不會不舒服。傷口維護上其實也是自己就能處理，傷口的清潔消毒與保持乾爽這個自己就能處理不會造成家人額外負擔。在術後我跟朋友出國了兩次，2018到泰國旅遊、2019到韓國旅遊，帶著營養品與灌食針筒及消毒清潔工具，兩次旅程都很順利。平時稍留意一些細節就不會對日常生活有太多干擾。

我認為我進行胃造口決定是正確的，如果未來有朋友面臨跟我一樣抉擇，我會推薦選擇胃造口代替鼻胃管。

蔡雅雯（病人女兒）

考量生活的便利性、衛生以及美觀等因素，選擇建造胃管。雖然需在肚皮上打一個直徑約0.5公分的小洞，但外衣遮住，其實與一般人並無二致。生活中的不便之處有：

1.灌食的食物須為液態，灌食前一定要將灌食的食物過濾乾淨以免造成胃管的堵塞。

2.灌食的食物若選擇坊間可購至的高單位營養品（如：亞培、諾沛…等）的話單價較高。當然也可選擇沖泡類的高單位營養品，相對價格會稍低。

3.每2~3小時需灌食一次，才能補充到一天所需的養分。每次灌食完成後也須在灌食大約100cc左右的開水，以清洗胃管。

4.必須勤換肚皮上造口上的紗布，大約一天一次。

5.出門需攜帶灌食工具(針筒)，並在每一次灌食完成時須清洗乾淨。

6.出門在外可能需要有較隱蔽或私人的空間，比較方便灌食。與家人出遊時，有時會選在車上進食，若家人在餐廳的用餐位置較隱蔽時，也會直接進食。

7.灌食初期偶有拉肚子的現象，但這可能因人而異。

8.每六個月須回醫院置換胃管。大約不到半天的時間就能置換完成。

雖然有上述地這些不便之處，但在裝完胃管的幾個月後能，因為能有效地吸收到養分，身體的機能如體重、肌肉、抵抗力也日漸恢復，且因食物不再經由口腔進入，吸入性肺炎的問題也大幅改善，除卻無法享用美食，日常作息也都能如常，也能運動、工作。而放置胃管十多年下來，縱有不便之處，也已習以為常。剛開始的時候因進食方式和內容的改變難免稍有不適與不便，往往只要一通電話至醫院，都能得到溫暖和煦地關心與解答。感謝醫療團隊每一次給予地溫暖與支持，讓我們能度過每一次問題。

金琳（病人姐姐）

小妹自從做了胃造口手術後，體重漸漸回升到低標，笑容也慢慢變多了。幾個月後，小妹真的又能和球友去打高爾夫了呢！說真的，除了一開始，有一點不能接受在身上打洞的想法，到後來，我們都覺得胃造口比鼻胃管要好得多。至少外觀上，不像鼻胃管那樣明顯，除了知情的親友之外，旁人很難察覺有埋了一根管子在肚子裡。

胃造口的更換頻率也比鼻胃管少很多，只要每半年到一年到醫院，或由居家護理師更換新胃管即可，也比較不用擔心管子會不小心被扯掉的問題。胃造口確實提升了小妹的生活品質，希望有更多有吞嚥障礙問題，比方常被食物或水嗆到、或者根本吞不下東西，必須長期灌食的朋友，可以放棄成見，考慮做胃造口。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台