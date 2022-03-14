華勒沙（左）當選民選波蘭總統後說：保祿二世教宗（右）演說，帶給他們追求自由的力量。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

上週末，永興醫師南下，幾位朋友順便喝咖啡小聚，座中友人關心俄烏戰爭，尤其是醫師們，對於烏克蘭醫院也遭到攻擊，相當憤怒，希望由醫界先發起連署，盼望和平早點降臨，台灣畢竟離歐陸太遠，盼望也只是盼望，無法發揮實際影響力。

烏克蘭人能夠與全球軍事強國奮戰兩週，因為烏克蘭人的祖先有猶太人，還有沙俄時代，掙脫農奴枷鎖成為第一個自由人的哥薩克，哥薩克民族曾擔任沙俄最强大顧傭兵，世居頓河中下游，有一半在烏克蘭境內，哥薩克人戰鬥力當然勇猛，這些因素使烏克蘭越戰越勇。

永興突然說：「媒體說，只有習近平可以叫普丁停戰，恐怕未必，但是，只有一個人的確有能力要求俄羅斯立即停戰，那就是當今羅馬教宗」。

永興語出，大家紛紛認可，我們居然忘了世界上還有這個老大人了。

永興說：只要教宗皆同羅馬主教和神父，修女一起飛到基輔，走到第一線戰場，要求俄羅斯停火，國際媒體轉播，這樣的道德壓力，如果普丁還要無視，那麼普丁將成為世界公敵，因為俄烏兩國都是天主教信仰者，而且是自許繼承東羅馬的東正教徒，宗教影響力，只有在這時候發揮，就看教宗是否願意，或能夠勇敢這樣做？

歐盟國家充滿綏靖主義，各國自私，連真正領袖也不復見，這是歐洲的悲哀也是危機，居然不敢出手保護願意加盟的朋友，這才是令人失望，但是，歐洲還有天主教信仰的教宗。

1979年，教宗保祿二世在蘇聯阻擋下，回到他的故鄉波蘭，並在華沙廣場進行一場彌撒演說，估計有四十萬人聚集廣場，對長期受到共產主義壓抑的波蘭人意義重大，保祿二世說：請信徒不要恐懼，因為十字架終會戰勝刀劍，教宗也鼓勵神職人員不要躲在精神高塔，要走進人間和世俗社會，上帝說：要和不義戰鬥到底。

保祿二世申請回波蘭祖國，被當時蘇共總書記布尼茲涅夫百般阻擋，最後華沙迫於國際壓力才放行，蘇共阻擋原因是擔心帶來後遺症，果然不出所料。

保祿二世的演說後隔一年，華沙團結工聯成立，領袖華勒沙和加入者人數來到九百萬人，幾乎都是天主教徒，華勒沙後來當選民選總統後說：（保祿二世教宗演說帶給他們追求自由的力量）。1981年，團結工聯開始衝撞波共的戒嚴體制，在團結工聯衝撞下，1989年，波共被迫舉行半自由選舉，團結工聯大勝，1990年，華勒沙當選民主總統，並加速蘇聯崩解，所謂（蘇東波），意指東歐國家民主化運動的浪潮。

促進東歐民主化，教宗保祿二世功不可沒，而現在，世界需要教宗的時刻，再度降臨。

國際愛好和平的人正在發聲，敦請教宗親赴戰爭現場，要求普丁止戰，全球天主教徒殷殷期盼。