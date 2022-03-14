陳奎德：尊者的思想與精神贏得文明人類的崇敬

陳奎德是中國知名學者，現任普林斯頓中國學社執行主席、《縱覽中國》網刊發行人兼主編。

陳奎德發言是：藏族人民在達賴喇嘛帶領下，走出西藏已經63年了，藏人歷經苦難，難以律例敘述，這是一部偉大的史詩。

在這個史詩般的歷程中，藏傳佛教由一個地區性的宗教，變成了世界性的宗教，獲得了聞名世界的廣泛尊敬，達賴喇嘛及其藏傳佛教為核心的西藏文明，已經在精神上贏得了世界、贏得了文明人類。從這個意義上來說，藏傳佛教無疑又成為了世界級的宗教。環視全球從民間到政府，幾乎眾口一詞，一邊倒的站在了達賴喇嘛一邊，西藏人的深重苦難成為國際社會關注的重要焦點之一。

今天大家看到歐洲烏克蘭發生的事情，使我們相信，文明人類同仇敵愾、眾志成城，一個偉大的潮流正在興起，我們正在進入一個偉大的轉捩點，人類走向自由、走向尊重各文化精神價值的潮流，正在加速的進展。我相信我們能夠看到達賴喇嘛重返西藏的那一天，看到「中間道路」實現的那一天，看到中國共產極權制度土崩瓦解的這一天。在此我祝福達賴喇嘛尊者！祝福各位西藏朋友！祝福世界的前途！



中國知名學者，現任普林斯頓中國學社執行主席、《縱覽中國》網刊發行人兼主編陳奎德。圖／擷自網路，田牧提供

米歇爾•雷：德國對華政策的轉折點？

米歇爾•雷（Michael Leh）獨立記者，國際人權協會 (IGFM) 董事會成員。

米歇爾•雷的演講是：我們在面對一個可怕的歷史時刻。歐洲再次爆發公開的戰爭。曾經是共產主義特工的獨裁者普丁，出於帝國主義的權力慾望，於 2 月 24 日入侵烏克蘭。

我們緊張而專注地看到，烏克蘭人正以近乎絕望的勇氣勇敢地抵制，進行反抗。據說已經有 170 萬人逃離該國，其中大部分是婦女和兒童。長期以來，尤其是在德國，普丁一直被嚴重疏忽地誤判、覺得他不值得畏懼，有人甚至對他追捧。

他等到北京奧運會結束才出擊，以免破壞他的獨裁者朋友習近平的好戲。他希望中國成為他打擊西方民主體制的哥兒們夥伴。

兩天前，我在俄羅斯駐柏林大使館前在數百名烏克蘭人面前的一次集會上發表講話時說，德國前總理格哈德·施羅德（Gerhard Schröder）多年來受聘於普丁，擔當克里姆林宮的說客，我作為一個德國人，感到羞恥。1989 年天安門事件後，他曾與時任法國總統雅克·希拉克 (Jacques Chirac)，一起在共產主義的北京，擔任顧問，並主張取消歐盟對中國的武器禁運。幸運的是，他沒有成功。

2 月 27 日，奧拉夫·蕭茲（Olaf Scholz）總理在一份政府聲明中表示：「我們正在經歷一個轉折點。這意味著：今後的世界改變了，不再與之前的世界相同。其核心是關於是否允許權力違法以及我們是否有能力對普丁這樣的戰爭販子進行限制的問題。」

習近平也是戰爭販子。2 月 24 日，普丁發動攻擊戰的當天，我也在總理府前的抗議活動中發言，呼籲改變德國的對華政策。北京對台灣的暴力威脅也違反了國際法，但德國政府並沒有大聲表態。台灣的主要政客在德國仍未受到正式歡迎，這一切都必須改變。中國人對維吾爾人的行為還沒有像法國議會那樣被聯邦議院譴責為種族滅絕。

正如普丁現在入侵烏克蘭並剝奪烏克蘭人擁有自己國家的權利一樣，中國也想征服自由的台灣。另一方面，台灣人則宣布聲援烏克蘭人。還有藏人：2 月 27 日在柏林舉行的大約 20萬人參加的烏克蘭示威遊行中，我看到了來自「西藏倡議」的丹增·佐希鮑爾（Tenzyn Zöchbauer），上面掛著一張大海報：「西藏人與烏克蘭站在一起」。不幸的是，由於普丁的戰爭，對西藏人的持續迫害和壓制依舊幾乎沒有被注意到。

據《西藏倡議》報導，2月25日，西藏青年音樂家次旺諾佈（Tsewang Norbu）在拉薩布達拉宮前自焚。自 2009 年以來，共有 158名藏人因西藏人權受到侵犯而自焚。

2017年，我在柏林采訪了西藏僧侶和人權活動家果洛晉美（Golog Jigme），他因在紀錄片《把恐懼拋在腦後》中的角色而多次被監禁和折磨。

在與他的交談中，我說，這些藏人自焚事件在西方媒體中，多半以不起眼的小篇幅報導出來，很少被注意到。果洛晉美回答我：「我深感失望和震驚，這些事件在國外沒有得到足夠的重視，也沒有產生真正的政治效果。如果您想在不傷害他人的情況下為自由而進行和平鬥爭，這些自焚是最激烈的抗議形式。它們也是一種直接的見證方式——獻出一個人的生命。當藏人自焚時，他們的意思是：他們心中的痛苦大於身體的痛苦。」

我們需要更多這樣的西藏會議，讓藏人的痛苦得到更多的認可。



獨立記者，國際人權協會 (IGFM) 董事會成員米歇爾•雷（Michael Leh）。圖／田牧提供

長平：中國人必須了解與認識西藏問題真相

長平，時事評論作家、記者與異議人士，被譽為中國「自由知識分子」中的代表人物，曾獲「香港人權新聞獎」、「華人百大公共知識分子」、「加拿大國際新聞自由獎」等多項榮譽。現在擔任「六四記憶‧人權博物館」總策展人。

長平發言是：謝謝李恒青先生的介紹，非常感謝主辦方的邀請，我很高興能夠參加這個會議。

很多人都知道，我是中國漢人中為數不多的因為談論西藏問題被改變命運的媒體人之一。2008年，西藏發生「3•14」抗議事件之後，我在英國《金融時報》中文網發表了〈西藏真相與民族主義情緒〉一文，引發了一場輿論風暴，導致我在南方報業集團被撤職，並最終離開中國。作為觀察中國政治30年的時事評論作者，西藏對我的意義，當然不止是和個人命運的關聯。西藏的堅韌抗爭，鼓舞了全世界人民爭取自由。這裡我想強調一點，那就是達蘭薩拉的藏人行政中央，或者稱西藏流亡政府的民主建設。大家知道，中國兩會正在召開，有評論認為，烏克蘭危機讓美中關系有所緩和，美國會投出較多的安全資金，在歐洲相對的會減少對中國的壓力。汪洋在他的工作報告中講到，今年的主題是圍繞中國共產黨20大勝利召開，圍繞著這個凝聚力。如果美國的壓力減輕，大家預期，習近平將會輕鬆連任。

2016年2月，我寫過一篇文章，叫〈揭露更多藏人的真相〉，是因為中國有網友在揭露一些人，比如說一些明星黃秋生、何韻詩、盧凱彤等，其中證據之一就是他們與達賴喇嘛尊者合影。我當時在文章中說，遺憾的是中共宣傳部門掌控的媒體，對這些事件及其背後的真相「揭露」得太少了，比如說他們提到西藏、提到達賴喇嘛領導的流亡政府時，還在說落後的農奴制。事實上西藏流亡政府早已經實行了現代民主制。1991年實現了議會直選，2011年實現了第一次民選行政長官，2011年達賴喇嘛尊者宣布在政治上退休，徹底的結束了傳統的政教合一的制度，將行政權力完全交給當選的施政，當時是葛倫赤巴洛桑森格。今天在中國即將迎來21世紀的終身制領袖的時候，我希望更多人了解西藏的民主建設。

另外剛才庫訥牧師提到年輕人以新媒體抗爭，我也想在這裡說一下，大家知道，香港支聯會在去年9月被迫解散之前，為中國的抗爭運動做了最後一件大事兒，就是啟動眾籌建立「六四記憶•人權博物館」。我有幸受邀作為總策展人，大家可以在我的屏幕背景上看到這個博物館網站的封面，還在建設之中，希望在今年六四前會完成。有個中英雙語展覽，希望得到大家的支持。

我這裡想說的是，這個「六四記憶•人權博物館」，以「六四記憶」為主體，將1989年的中國命運與全世界的抗爭歷史相連接，其中包括西藏人的長期抗爭，所以我們還將添加展覽項目，讓更多的人看到西藏人的抗爭和民主建設，也希望得到藏人朋友的支持。

最後我希望為抗議中國政府自焚的25歲的藏人藝術家才旺羅布能夠得到治療，如果不幸去世，希望他得到安息。他和所有藏人的抗爭，將永遠激勵我們為自由和民主而奮鬥，我也祝願烏克蘭人民早日回歸和平自由的生活。



時事評論作家、記者與異議人士，被譽為中國「自由知識分子」中的代表長平。圖／田牧提供

王安娜：藏人維人漢人都是中共統治下的受害者

王安娜，前青海政協委員，企業家、公益人士，2018年流亡美國，創辦光傳媒，光傳媒董事長。

王安娜的發言是：我很榮幸有這樣的機會，在這樣的一個會議上，談談我的感受和看法。作為一個曾經生活在藏區的漢人，每年到「3•10」這個特殊日子的時候，我都會覺得非常沈重。首先它讓我想起了我在藏區的各位朋友，我希望他們能夠平安、能夠更好地生活。由此就想到了中共70年統治對中國各民族造成的災難和傷害。誠如大家所看到，習近平統治下的中國，迅速的全面的惡化，在我們身邊發生的歷歷可見的事情，甚至在去年和前年，都會說「西藏的昨天就是新疆的今天，也就是我們漢族的明天。」實際上到現在為止，完全發展到現在西藏和新疆所面臨的一切，都已經在全中國推廣開來。我們在藏區、在北京生活的時候，最早大概就是五、六年以前，要去西藏都是要取得批准，要當地派出所進行治安考察論證，沒有許可不能入藏，藏人也不能出行。很快，這些統治的策略都搬到了新疆，在新疆有了新的、更瘋狂的手段、進展，就是維吾爾族人在公共的餐廳，大概三、四年之前就開始了，2個人以上不能在公共餐廳吃飯。在當時我就覺得很震驚，可是現在在北京，就在中國的首都，3、4個人以上的聚餐，我的朋友都不被允許。中共的這種統治，殃及全中國的這種殘暴和黑暗，實際上就給世人展現出一個什麽呢？就是共產主義統治，不論他是中共、俄共、蘇共、韓共，他們都是給人類帶來災難，共產主義就是洪水和災難，所到之處，蕩然無存，血腥生命被屠殺。



前青海政協委員，企業家、公益人士，2018年流亡美國，創辦光傳媒，光傳媒董事長王安娜。圖／田牧提供

陳立群：用生命捍衛自由

陳立群，1979 年起參與民主牆運動，1998 年參加中國民主黨組黨運動，可說是一生民運人，現任中國民主黨全國委員會副主席。

陳立群的發言是：這個世界令人不安。在這樣的時刻我們在一起紀念西藏人民自由抗暴六十三周年，使得我們有了更多的共鳴和期許。

長期以來西藏在中共極權的統治之下，環境受到破壞，宗教、文化遭受摧殘，人權受到迫害，西藏的情況越來越引起國際社會的不安和關注，同時藏人爭取自由民主的和平抗爭一天也沒有停止過。尤其是近年來一百五十多位藏人前赴後繼慘烈自焚，寧可化為灰燼，也絕不傷害無辜的生命，讓世界看到他們靈魂深處的慈悲，他們用這種極其壯烈的終極犧牲，表達對中共的抗議。真是驚天地，泣鬼神！

就在3月4日星期五，我在推特上又看到一則令人悲傷的消息，2月25日早上在布達拉宮外自焚抗議者、25歲的才華橫溢的歌唱藝術家才旺羅布去世了！他是96年出生的，剛剛出版了他的專輯。推友唯色女士證實才旺羅布的舅舅是索縣著名政治犯洛珠嘉措！這一悲痛的事件再次清楚地顯示了西藏目前的嚴峻局勢。

才旺羅布以自己25歲的年輕生命在西藏人民自由抗暴紀念日之前於布達拉宮前自焚赴死，真是悲壯而慘烈！

我對藏人深懷敬意，對藏人長期的和平抗爭非常認同，對達賴喇嘛尊者懷有敬畏之心。抗爭是長期的，自由比生命可貴。我尊重那些為自由獻身的烈士的選擇，但我還是要說，請珍惜生命！

達賴喇嘛尊者作為佛教界的精神領袖，在全世界受到各種不同宗教信仰的人們普遍的愛戴和尊重。

達賴喇嘛的「中間道路」所體現的宗教情懷和藏人自焚的終極犧牲，都是佛教慈悲大愛的體現，都向世人展現了藏人對民族文化、宗教信仰、對自由、和平的執著追求和勇敢捍衛。這是藏民族精神的精髓，是藏民族受到世人尊重的根本原因。

作為漢人，作為一名體制的反抗者，我對藏人的這種精神充滿了敬仰。犧牲的人永生了，活著的人更要珍惜！達賴喇嘛的哥哥塔澤仁波切曾經在達賴喇嘛流亡初期寫下這樣的詩句：

歇息吧，我忠實的人民；

放心吧，我可愛的雪域。

總有一天我要回來，

以一千個不同的形體

帶來幫助和慰藉。

我希望通過漢人和藏人的民間交流，讓更多漢人消除偏見，理解和支持藏人的追求和奮鬥。2020年，美國國會通過「西藏政策及支援法案」，是藏人爭取民主的一項勝利。我祝福藏人的抗爭不斷取得成果，祝福達賴喇嘛健康長壽！紮西德勒！



現任中國民主黨全國委員會副主席陳立群。圖／擷自陳立群臉書

王維洛：追求、堅守——她在燈火闌珊處

王維洛，作家、中國水利專家、德國CORS工程事務所工程師、科技作家，專精國土空間規劃。

王維洛的發言是：達賴喇嘛尊者在《流亡中的自在——達賴喇嘛自傳》一書的第一章<手持白蓮的觀音>中寫道：「1959年3月，我逃出西藏，從此以後，一直流亡印度。1949年至1950年期間，中華人民共和國出兵西藏。將近十年，我身兼政教領袖，致力重建兩國之間的和平關系，但終歸無效。我得到令人傷感的結論：我在西藏外面，能對留在西藏的人民做出更大的貢獻。」

1959年3月至今是63年過去了。

2021年7月20日，河南省鄭州市發生嚴重洪水災害，常莊等十餘座水庫的無預警泄洪，造成鄭州市內十一條河流水位暴漲，溢出河堤，淹沒城市街道，淹沒京廣快速隧道、淹沒地鐵線、淹沒重要公共設施如醫院、商場、停車場等，最高水位達7米，造成重大的人員傷亡。

面對河南鄭州市的洪水災害，習近平、李克強等中共領導人均沒有親臨抗災第一線，親自指揮、親自部署。根據新華社的報道，習近平於7月21日赴西藏調查研究。習近平此次去西藏的目的有兩個：一是與紀念解放軍入藏70年有關；一是與中共準備在雅魯藏布江大拐彎處建造墨脫大壩有關。墨脫大壩的計劃發電裝機容量約是三峽大壩工程的三倍。

7月21日，習近平飛機降落的林芝機場就在墨脫大壩壩址不遠的地方。建設墨脫大壩已經列入中共的十四五規劃，從工程的決策、建設程序上來看，與三峽大壩工程相比較，處於1992年至1994年之間，即全國人大批准，三峽工程列入八五規劃，就等正式開工。但是中共至今沒有公布墨脫大壩的工程可行性研究報告，沒有公布墨脫大壩工程對生態環境影響評估報告。

雅魯藏布江是西藏的母親河，雅魯藏布江大峽谷西藏宗教的聖地。中國的科學家曾這樣贊美雅魯藏布大峽谷：「雅魯藏布大峽谷是一座完整的天然博物館，被科學家稱為是物種起源、分化的中心、是氣候和環境演變的啟動區，是生物多樣性的天然基因庫，她集中了地球上一半以上的生物物種，是我國生物資源開發利用最具有前景的地區，是拯救和繁育頻危物種的理想之地。大峽谷所顯露出的地質痕跡充分證實了大陸漂移學說和青藏高原隆起的歷史。在這裡集結的山系群峰、發育的冰川、深切的峽谷、濕潤的水汽、活躍的地貌、豐富的物種，是地球上任何地方都不能共存的天然博物館，這裡是自然科學的殿堂。雅魯藏布大峽谷是地球上最華麗、最誘人、最震撼人心的自然與人文名勝大峽谷的巖石來自地心，五彩繽紛，完整記錄了印度大陸與歐亞大陸漂移撞接的劃時代歷程，構建起了地球發育歷史的巖石柱狀圖，青藏高原的巖石圈在這裡暴露無遺，人類在這裡可以看到地球深部的狀態，那是一個五彩斑斕的境地。」

雅魯藏布大峽谷，她是自然界巧奪天工的造物，是人類的瑰寶，是世界上獨一無二的。雅魯藏布大峽谷不需要被喚醒，更不需要被改變模樣。雅魯藏布大峽谷絕不能被一個水電水利大工程所毀壞。

我開始關注西藏問題應該是在1982年。那年大學畢業留在南京大學當老師。教研室接到任務，要給中國電視大學開設《中國經濟地理》課程，我分擔教科書中三個自治區章節的撰寫：西藏、新疆和內蒙古。

2018年我撰寫了《亞洲的水塔—西藏高原的生態危機》一書，由台北雪域出版社出版。感謝西藏朋友提供的許多珍貴照片，更要感謝達賴喇嘛尊者的賜序。達賴喇嘛尊者寫道：「西藏高原被譽為世界屋脊，由於被無數巍峨的冰峰雪山所環繞，因此又被稱為雪域西藏。有個華人學者曾說西藏高原是中國的水塔。與南、北極一樣，西藏生態對地球的影響甚巨，因而也被稱為『第三極』。發源於西藏高原的河流，包括西部的四大河流和東部的長江、黃河、瀾滄江等，流域範圍涵蓋中國、印度及東南亞，是幾十億人類或其他生命賴以生存的依托。我經常呼籲要保護西藏的生態環境，並強調西藏生態環境的保護，是不分民族、文化或宗教背景，關系到幾十億人類未來繼續生存繁衍的重要議題。然而，令人遺憾的是，這些事關人類共同命運而需要產生共識的問題，卻常常因政治、經濟或者自然資源的開發等理由而遭到蔑視或破壞。」

2022年春晚上，來自大陸、台灣、香港與澳門的四位男歌手一起唱了首名為《黃河長江》的歌。《黃河長江》本是台灣歌手張雨生作詞作曲，歌詞中本有「發源自蘶峨的山上，卷流下雄偉的青康藏」，但是在春晚上的歌詞卻成了「發源自蘶峨的山上，卷流下雄偉的模樣」，連黃河、長江發源於西藏高原這個地理事實都不讓講了。

時光似箭，63年過去了。63年過去了，人們依然為理想而戰。

中國的王國維大師在《人間詞話》中有一段話是論述做學問的三種境界，其實做人、做事也是一樣。王國維說：「古今之成大事業、大學問者，必經過三種之境界：『昨夜西風凋碧樹，獨上高樓，望盡天涯路。』此第一境也。『衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。』此第二境也。『眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。』此第三境也。

在此王國維選用了三位宋代詞人晏殊、柳永和辛棄疾的詞句，來描述三種境界，要有明確目標與方向，要有執著的追求，必須堅定不移，孜孜以求。那麽當你驀然回首，她就在燈火闌珊處。

就如第六世達賴喇嘛·倉央嘉措在《那一天》詩句中所寫的：「不為來世只為有你，喜樂平安。」

引用王國維大師和第六世達賴喇嘛·倉央嘉措的話，與朋友們共勉。



作家、中國水利專家、德國CORS工程事務所工程師、科技作家王維洛。圖／田牧提供

張菁：中國人與藏維蒙港台人站在一起

張菁，中國婦權創辦人。

張菁的發言是：翻開歷史，西藏（即圖伯特）曾經是一個富饒的國家，牛肥馬壯、有強悍的民族。自從一千多年前佛教文化傳入西藏後，藏人就開始生活在自己特有的佛教濃郁的社會裡，這片土地上寺院僧尼遍佈，信眾虔誠香煙繚繞。

但是中國蠶食、併吞西藏的慾望從未停止過，尤其是1949年 中共建制以後，打著所謂「民主改革」等旗號，對西藏實行重賦嚴苛、驅趕僧尼、摧毀寺院，並一再違反「十七條協議」，直到全面消除藏人武裝，抓捕、綁架精神領袖，中共從經濟上、文化上以及政治上要徹底摧毀藏人古老的傳承和他們的家園。1959年3月10日的拉薩事件，就是藏人忍無可忍的一次抗暴反擊運動，即「西藏自由抗暴日（Tibetan Uprising Day）」。藏人用鮮血和生命來捍衛自由，付出了慘重代價。在一本記載藏人現代史的書籍《當鐵鳥在天空飛翔》中描述，當中國空軍的轟炸機飛過來時，藏人不知是什麼東西，男女老少好奇的擡頭仰望，直到一個個炸彈在人群中炸開，成千上萬無辜的生命就這樣瞬間消失，包括很多孩子。對藏人狂轟濫炸的是中共的陸軍野戰軍和空軍，正如今天我們看到烏克蘭老人和孩子在俄軍炮火轟擊後哭喊和眼淚的情景，這些都是獨裁強權反人道行徑，對這些赤裸裸的犯罪，就算成為過去，成為歷史，也必須要說明真相，討回公道，只有這樣，才有正義到來的那一天。

中共統治下的中國現代史嚴重扭曲，充滿了謊言。藏人抗暴63年來，在中共欺瞞下，絕大多數中國人不知道藏人在強權霸淩下所經歷的苦難，也不知道「西藏自古以來就不是中國的一部份」。更悲哀的是，中國人健忘功能驚人，不僅感受不到藏人的痛，連自己一次次慘遭殺戮的經歷也一次次抹得乾乾淨淨，殤事尚未辦完就已經歲月靜好。正是這樣，中共才得以在欺壓藏人以及其他少數民族的同時，也欺壓漢人。謊言+暴力是中共屢試不爽的成功秘訣。藏人要享有像達賴喇嘛指出的真正高度自治，或其他的主權獨立主張、漢人想要實現民主自由的生活方式，抑或無論是哪個族群、在哪些地區，首先是必須認清中共的欺騙本質，繼而守望相助，團結一致抗共，口誅筆伐和正當防衛都是我們的選項！支持維吾爾人、藏人、蒙人、港人和台灣人等各民族和地區的人民追求自由反抗暴政，就是支持我們漢人自己，就是支持中國人民自己。

還原歷史真相並討回公道，是我們所有遭受中共暴虐的受害者義不容辭的責任。



中國婦權創辦人張菁。圖／張菁提供

姜福禎：「中間道路」是生存之路、和平之路和發展之路

今天是西藏抗暴六十三周年，也是中共以暴力和強權粉碎藏人宗教傳統和自由的一個悲傷的日子。

達賴尊者被迫流亡後，1987年在美國國會提出「西藏和平五點方案」，1988年又提出「七點新建議」此後以此為基礎正式提出「中間道路」主張。此後，在海內外藏人之中對達賴尊者提出的「第三條道路」的主張，有高度認可，我想有幾個原因。

首先，面對強大的中共統治，面對走向全球化的美歐，流亡藏人在海外需要一個最大公約數，以有效凝聚，可避免訴求的支離破碎，這實際上是一條生存之路。

「中間道路」同時也是一條和平之路。不認同中共現存的政治奴役，藏人治藏，民族區域宗教、政治、經濟、文化、高度自治，把佛佗慈悲精神和區域傳承融為一體，這本也是一條和平之路，卻幾次遭中共暴力挑釁和鎮壓。

「中間道路」也難免受到一些杯葛和挑戰，這也是一個有效範式在豐富的歷史時空中的當然際遇。「中間道路」在全球化、多元化的國際環境中產生，當下也應在全球化徹底告別中共「紅色」擴張時調整。把區域傳承和藏傳佛教精神同時發揚光大。

墨爾本的高健，美國紐約的呂京花、宋書元等，柏林的Hanno Schedler都有即興發言，這裡就不一一筆錄了。



姜福禎。圖／擷自姜福禎臉書

會議總結

本次的國際藏漢會議由於正值俄羅斯入侵同文同種的烏克蘭兄弟國，軍人、平民死傷無數，數百萬人逃離家園，是一場巨大的人道災難。世界各國譴責侵略者，並進行嚴厲的經濟、金融制裁，後果將會是引發全球性的能源、糧食、經濟、氣候的危機。如今戰火依然繼續延燒，未來的結局尚不可測。本次會議上發言者眾口一詞地譴責發動戰爭的罪魁禍首，不論藏人、漢人還是西方人不約而同地提出了兩個深刻的「再度」認知：

1. 達賴喇嘛提出的「中間道路」是唯一解決一切矛盾衝突的良方，戰爭和暴力永遠不應當是一個選項。以和平手段，以相互理解、包容、慈悲的情懷來化解仇恨和狹隘的民族情緒。

2.自焚的藏人寧可選擇最為悲壯的方式，自己忍受肉體的極致痛苦，化為灰燼，也不傷及無辜，以此來表達他們追求自由和人權的謙卑願望，這應當喚醒我們的良知，更加同情理解藏人的宗教情懷和他們追求自由的決心。

因此，漢人應當跟同文同種的台灣人、香港人站在一起捍衛他們的自由和權利，同樣地應當跟不同文不同種的藏人、維吾爾族、蒙古族站在一起，捍衛他們的自由、人權也就是捍衛自己本身的自由、人權。