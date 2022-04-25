COVID-19本土疫情延燒，今天再新增5,108例確診個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，26日起居家隔離者改採「三天居家隔離」加「四天自主防疫」；目前已居隔超過三天者，自27日開始解除隔離。

至於返國者居家檢疫，仍維持十天居家隔離及七天自主健康管理。

行政院長蘇貞昌昨天舉行防疫會議，居家隔離將縮短為「3+4」。指揮中心今天分別舉行縣市長會議及專家會議進行相關議題討論。

根據今天會議共識，確診者個案自主回報後，經衛生局匡列、學校、機關、公司防疫長或負責人先行造冊，密切接觸者則改為確診者發病日或採檢陽性日前二天起，同住親友、同班同學、同辦公室或工作場域九宮格內密切接觸同事。

居家隔離天數則自明天起縮短為「3+4」，自最後接觸日起居家隔離三天，需在家一人一室，匡列時安排快篩，有症狀及期滿當日再快篩一次；第四天起轉為自主防疫，每天快篩陰性即可出門工作及採買生活必需品，但禁止餐廳內用、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

自主防疫期間可以上班及外出採買，但因專家認為學校裡面上課風險較高，陳時中表示，以不到學校上課為原則，但可維持基本行動自由。

陳時中說，如果是現在已經在居隔中但天數已到，由於需要一點時間轉換，留一天在行政程序上，希望27日前解除隔離或進入自主防疫。

陳時中晚間並公布，國內新增5,221例COVID-19確定病例，分別為5,108例本土個案，境外移入新增113例，106例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。