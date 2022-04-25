外界認為是董監事改選延宕造成公廣集團內部治理失靈，文化部長李永得今天備詢時表示，最快5月中旬開會選舉新的董監事。圖／民報資料庫

公廣集團近期發生一連串惹議事件，除旗下公視珍貴新聞片庫資料遭誤刪外，華視新聞跑馬燈更接連出現「中共飛彈射擊新北」等錯誤訊息，外界認為是董監事改選延宕造成公廣集團內部治理失靈。文化部長李永得今天備詢時表示，最快5月中旬開會選舉新的董監事。

不過依此推算，原本2019年9月25日任滿的第六屆董監事改選至今年4月25日共延遲了943天，將可能刷新第四屆改組延宕968天的最長紀錄。李永得今天甚至說，未來會出書寫出這段艱難往事。

近期公廣集團爭議事件不斷發生，華視董事長陳郁秀、代總經理陳雅琳因4月20日連兩個跑馬燈出錯才請辭下台，昨天華視又再度發生圖卡誤植行政院長蘇貞昌為總統。民進黨立委賴品妤今天質詢時說，華視連24日道歉啟事也寫錯字，等於一週內出現四次疏失。國民黨立委林奕華嘲諷，「華視是戲劇台嗎？」

立委痛批公廣集團內稽內控嚴重失衡，但今天在委員會中多名綠委及李永得都把華視接連出包，歸咎於國民黨團過去不斷杯葛公視董監事改選，讓現任董事會變成「看守內閣」，公視高層許多決策也不敢做出重大變動。

公廣集團於2006年7月1日成立，依據《公共電視法》規定，公視基金會設董事會，由董事17人到21人組織之。董監事候選人由行政院提名，透過文化部交由立法院審查委員審查，每位董監事候選人均須得到四分之三委員票數才得通過，門檻極高；審查委員是又按政黨比例推派，民進黨八席、國民黨五席、民眾黨與時代力量各一席，只要四席杯葛就過不了關，因而使公視董監事的產生一波三折。

執政的民進黨立委希望修法降門檻，改成三分之二同意通過就可以，但又怕政治衝突大，一直都沒有再進一步提修法，目前案子停在行政院中。

李永得上任後，曾於2020年11月3日提過推荐名單。民進黨籍立委張廖萬堅今天在質詢時表示，文化部在2020年11月9日發新聞稿批國民黨政治綁架，導致公視第七屆董事會無法完成選任，15席審查委員裡的五席國民黨代表全數退出，張廖問李永得有努力去溝通嗎？

李永得回應說，「我拜訪過三位國民黨黨團總召、一位黨主席，整個對話過程都有做紀錄，在退下文化部長之後會一個、一個寫下來！」

上次第四屆公視董事會改組延宕了968天，為目前最長的延任天數；而本屆（第六屆）至4月25日延遲了943天。立委估計將刷新紀錄，超過968天，等同這屆董監事可能做了兩任6年。