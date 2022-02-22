俄羅斯總統普丁昨日（2／21）承認烏克蘭東部說俄語的頓涅茨克和盧甘斯克兩地為獨立國家，美國隨後宣布制裁。圖／擷自俄羅斯衛星通訊社Sputnik

白宮星期一（2月21日）表示將對烏克蘭東部說俄語的頓涅茨克和盧甘斯克兩地實施制裁，在此之前幾個小時，俄羅斯總統普丁承認兩地為獨立國家。

「我們已經預料到俄羅斯會有這樣的舉動，並做好了立即回應的準備，」白宮新聞秘書莎琪說。「拜登總統將很快發布行政命令，將禁止美國法人對所謂『頓涅茨克人民共和國』和『盧甘斯克人民共和國』這兩處烏克蘭地區進行新的投資、貿易和金融往來。」

普丁做出的宣布加劇了西方對普丁準備很快入侵烏克蘭的擔心。行政當局一位高級官員說，這是一個非常切實的危險。

這位官員說：「在過去一個小時，我們看到俄羅斯下令部隊部署進入（頓涅茨克）和（盧甘斯克），履行所謂維和職能。」

「這不僅僅是一次關於俄羅斯安全的講話，」他說。「這是對烏克蘭主權與獨立的根本設想的攻擊。他（普丁）表明了他的觀點，認為烏克蘭歷史上是俄羅斯的一部分。他還做出了一些有關烏克蘭爭議的不實宣稱，目的似乎是給可能的軍事行動找藉口。這是向俄羅斯人民發表講話，為戰爭尋找理由。」

他說，美方認為俄羅斯「明顯違背國際法和烏克蘭主權與領土完整以及俄羅斯自身的國際承諾」，白宮將在星期二宣布進一步措施。

他沒有說國務卿布林肯是否還將按計劃在本星期晚些時候與俄羅斯外長拉夫羅夫會面。那次會面的目的是為了普丁與拜登可能舉行的峰會做準備。

「我們將繼續尋求外交，直到坦克出動，」他說。「我們對接下來可能發生的沒有任何幻想。當時機到了時候，我們做好了果斷回應的準備。」

布魯金斯學會的分析人士和作家安吉拉·斯坦特星期一說，兩位領導人舉行峰會目前尤其充滿風險。

「此刻，我認為，在沒有為俄羅斯方面列出一些條件、在他們沒有通過逆轉他們正在做的某些事情從而展示出善意或者討論誠意的情況下，讓拜登總統跟普丁總統又一次當面會晤，我認為，一點都不合理，」她對記者和分析人士說。「因為，你們知道，我們這樣又會被克里姆林宮玩於掌股，會顯得不管這些談判如何，他們都會繼續我行我素。」

作家和分析人士史蒂芬·皮弗也有同樣看法。

「我不想淡化外交，」他說。「但是在此刻，我認為白宮必須要看到某種跡象表明與普丁會晤真的能有機會產生某種結果。再次要說的是，就目前而言，根據（法國總統）馬克宏和（德國總理）蕭茲的經歷，我認為，這些會晤提高了俄羅斯總統的個人地位，但是似乎沒有產生任何作用能夠讓他脫離讓危機不斷升級的道路。」

拜登星期一與馬克宏和蕭茲通了電話，另外還與烏克蘭總統澤倫斯基通了電話。白宮說，在這兩次通話中，「領導人們強烈譴責普丁總統決定承認所謂『頓涅茨克人民共和國』和『盧甘斯克人民共和國』的烏克蘭兩處地區獨立的決定」。

歐洲聯盟也立即加入華盛頓方面，宣布制裁。歐盟委員會主席馮德萊恩和歐盟理事會主席米歇爾稱普丁承認這兩處分離主義地區獨立是「公然違反國際法」。

莎琪說，假如俄羅斯入侵烏克蘭，白宮做好了採取更多措施的準備。

「我們還將很快宣布與今天公然違反俄羅斯國際義務的行為有關的額外措施，」她說。「讓我們把話講明白：這些措施與假如俄羅斯進一步入侵烏克蘭，我們一直與盟友和夥伴磋商準備好採取的迅速和嚴厲的經濟措施是不同的，是額外的。」

克里姆林宮說，普丁星期一把他的決定通知了法國和德國的領導人，隨後簽署文件，宣布兩地不再是烏克蘭的一部分。

普丁從克里姆林宮對俄羅斯人民發表了冗長的電視講話，勾畫了他有關歐洲歷史國界和1990年代蘇聯解體的版本。

2014年，在俄羅斯吞併烏克蘭的克里米亞半島後，烏克蘭東部地區爆發塹壕戰，從那以後，親莫斯科的分離主義分子與基輔的政府軍之間的戰鬥已經在熱點地區頓巴斯造成大約1萬4千人喪生。

美國和北約盟國指稱俄羅斯正在頓涅茨克和盧甘斯克策劃「假旗行動」，也就是假冒旗號展開行動，以栽贓陷害和挑起事端，並讓烏克蘭軍隊顯得是肇事者。西方說，俄羅斯企圖找藉口，以保護俄羅斯同情者的名義派兵入侵。

影片顯示，該地區一些居民最近幾天潮水般出走，莫斯科說，民眾是逃往俄羅斯避難。

普丁在與俄羅斯聯邦安全委員會舉行了會議之後宣布盧甘斯克和頓涅茨克獨立。沒有別的國家承認兩地獨立。幾個小時前，兩地的分離主義領導人在電視畫面中呼籲宣布獨立。

分離主義分子希望俄羅斯簽訂友好條約並給予他們軍事援助，以保護他們不受他們所指稱的烏克蘭持續展開的軍事進攻。

上星期，俄羅斯議會呼籲普丁正式承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國。兩地在2014年宣布脫離烏克蘭而獨立。

普丁說，烏克蘭東部和平結束衝突的「前景看不到」，但是莫斯科聲稱沒有入侵烏克蘭的計劃。然而，大約15萬俄軍集結在烏克蘭邊界。

美國總統拜登星期日晚間「原則上」同意與普丁會晤，面對面討論這場危機，但條件是俄羅斯不入侵烏克蘭。

但是，拜登的國家安全顧問蘇利文星期一在美國廣播公司（ABC）的「早安美國」（Good Morning America）節目中說，「所有跡像似乎顯示普丁總統和俄羅斯方面正在推行一項對烏克蘭展開重大軍事入侵的計劃。」

「就在過去24個小時，我們看到俄軍部隊進一步移向邊界，而除了他們正在進入攻擊位置之外，對此沒有任何好的解釋，」蘇利文說。「我們不能預計具體的時間或日期，但顯然這看起來像是俄羅斯方面正在推行計劃。」

最近幾天，頓巴斯地區的砲擊增加，美國和盟友說，他們相信，俄羅斯正在發起「假旗行動」，以栽贓基輔方面。基輔表示無意對烏克蘭東部的頓巴斯地區發動全面進攻。

俄羅斯國家通訊社俄新社（RIA）說，俄羅斯軍隊和邊防軍阻止了來自烏克蘭的一個破壞和偵察小組的越境入侵行動，打死了五名武裝人員，己方沒有任何損失。

拜登和普丁是否會舉行新的峰會目前還不清楚。白宮新聞秘書莎琪說，美國國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫本星期將首先在歐洲舉行會談。

美國和西方盟友說，假如俄羅斯入侵烏克蘭，他們將對俄羅斯實施迅速和嚴厲的經濟制裁。

包括美國在內的北約成員國說，他們願意就東歐的導彈部署和在最靠近俄羅斯的國家舉行軍演的問題與莫斯科談判，但是他們拒絕接受普丁提出的關鍵要求，也就是排除烏克蘭和其它前蘇聯共和國加入北約的可能性。