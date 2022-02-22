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每日國際焦點

普丁承認烏克蘭東部兩區域頓涅茨克、盧甘斯克為獨立國家。歐盟警告俄國若承認烏克蘭東部獨立區域將制裁俄。法國總統馬克宏為烏克蘭危機召開緊急國家安全會議

斯里蘭卡柴油庫存即將用罄僅剩幾天存量，試圖緊急安排3500萬美元支付4萬噸柴油進口，但進口後也只能支撐6天

美國海軍與盟軍將以100架無人機巡邏中東海域以防伊朗攻擊

川普的社群網路平台Truth Social上架蘋果App Store後，被大量下載導致下載需排隊等待

日本

眾議院預算委員會通過107.6兆日圓下年度預算

南韓

國會選前通過16.9兆韓圜防疫及紓困追加預算

中國

以軍售台灣為由，制裁洛克希德馬丁、雷神公司

煤日產能回升至超過1200萬噸

印度

緊急核准Biological E.疫苗用於12~18歲

澳洲

要求中國徹底調查雷射瞄準事件

菲律賓

警方空巴H125直升機於奎松省墜毀1死2傷

馬來西亞

與阿聯簽署永續農業合作備忘錄

泰國

2021年第四季經濟恢復成長但復甦緩慢

巴基斯坦

總理Imran Khan將前往莫斯科會見普丁

斯里蘭卡

柴油庫存即將用罄僅剩幾天存量，試圖緊急安排3500萬美元支付4萬噸柴油進口，但進口後也只能支撐6天

歐盟

警告俄國若承認烏克蘭東部獨立區域將制裁俄國

英國

首相強生表示將停止所有防疫管制措施，包括強制隔離與免費篩檢

法國

總統馬克宏為烏克蘭危機召開緊急國家安全會議

德國

1月生產者價格指數暴增25%，主因能源價格上漲

俄羅斯

普丁承認烏克蘭東部兩區域頓涅茨克、盧甘斯克為獨立國家

義大利

埃特納火山噴發

烏克蘭

東部前線砲火增加

葡萄牙

亞速爾群島外海起火載運汽車貨輪因可燃物燒盡火勢停止

美國

川普的社群網路平台Truth Social上架蘋果App Store後，被大量下載導致下載需排隊等待

加拿大

英國拒絕開放進口加拿大賀爾蒙牛肉

墨西哥

美國港口大塞港導致日本企業不得不轉送墨西哥後經陸路運輸到美

巴西

佩德羅城山崩已176死，仍有超過110失蹤

阿根廷

科連特斯省野火延燒80公頃

智利

聖地牙哥耗資25億美元的捷運7號線開工

哥倫比亞

民族解放軍宣布為抗議總統 Ivan Duque政策，將發起3日武裝抗爭

海地

紡織工人罷工後，提高工人最低薪資54%

以色列

3月1日起開放無施打疫苗旅客入境

土耳其

強烈建議國民離開東烏克蘭

埃及

美國氣候大使凱瑞到訪，美埃成立COP27工作小組

阿拉伯聯合大公國

2021年成為原鑽最大交易國

卡達

伊朗總統來訪，與伊朗簽署雙邊合作協定

伊朗

軍方美製F5戰機墜毀機上2死地上1死。伊朗老舊美製戰機因制裁無法取得零件，經常失事

美國海軍與盟軍將以100架無人機巡邏中東海域以防伊朗攻擊

葉門

胡塞叛軍自沙那機場發射炸彈無人機攻擊沙國吉贊，沙國聯軍發動反擊

摩洛哥

以色列計畫提升雙邊貿易自1.31億美元至5億美元

坦尚尼亞

殼牌表示液化天然氣計畫進度良好

馬利

控告制裁馬利的非洲國家

象牙海岸

年度非洲反恐計畫於象牙海岸進行

赤道幾內亞

雪佛龍尋求出售油氣資產

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