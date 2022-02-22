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每日國際焦點
普丁承認烏克蘭東部兩區域頓涅茨克、盧甘斯克為獨立國家。歐盟警告俄國若承認烏克蘭東部獨立區域將制裁俄。法國總統馬克宏為烏克蘭危機召開緊急國家安全會議
斯里蘭卡柴油庫存即將用罄僅剩幾天存量，試圖緊急安排3500萬美元支付4萬噸柴油進口，但進口後也只能支撐6天
美國海軍與盟軍將以100架無人機巡邏中東海域以防伊朗攻擊
川普的社群網路平台Truth Social上架蘋果App Store後，被大量下載導致下載需排隊等待
日本
眾議院預算委員會通過107.6兆日圓下年度預算
南韓
國會選前通過16.9兆韓圜防疫及紓困追加預算
中國
以軍售台灣為由，制裁洛克希德馬丁、雷神公司
煤日產能回升至超過1200萬噸
印度
緊急核准Biological E.疫苗用於12~18歲
澳洲
要求中國徹底調查雷射瞄準事件
菲律賓
警方空巴H125直升機於奎松省墜毀1死2傷
馬來西亞
與阿聯簽署永續農業合作備忘錄
泰國
2021年第四季經濟恢復成長但復甦緩慢
巴基斯坦
總理Imran Khan將前往莫斯科會見普丁
斯里蘭卡
柴油庫存即將用罄僅剩幾天存量，試圖緊急安排3500萬美元支付4萬噸柴油進口，但進口後也只能支撐6天
歐盟
警告俄國若承認烏克蘭東部獨立區域將制裁俄國
英國
首相強生表示將停止所有防疫管制措施，包括強制隔離與免費篩檢
法國
總統馬克宏為烏克蘭危機召開緊急國家安全會議
德國
1月生產者價格指數暴增25%，主因能源價格上漲
俄羅斯
普丁承認烏克蘭東部兩區域頓涅茨克、盧甘斯克為獨立國家
義大利
埃特納火山噴發
烏克蘭
東部前線砲火增加
葡萄牙
亞速爾群島外海起火載運汽車貨輪因可燃物燒盡火勢停止
美國
川普的社群網路平台Truth Social上架蘋果App Store後，被大量下載導致下載需排隊等待
加拿大
英國拒絕開放進口加拿大賀爾蒙牛肉
墨西哥
美國港口大塞港導致日本企業不得不轉送墨西哥後經陸路運輸到美
巴西
佩德羅城山崩已176死，仍有超過110失蹤
阿根廷
科連特斯省野火延燒80公頃
智利
聖地牙哥耗資25億美元的捷運7號線開工
哥倫比亞
民族解放軍宣布為抗議總統 Ivan Duque政策，將發起3日武裝抗爭
海地
紡織工人罷工後，提高工人最低薪資54%
以色列
3月1日起開放無施打疫苗旅客入境
土耳其
強烈建議國民離開東烏克蘭
埃及
美國氣候大使凱瑞到訪，美埃成立COP27工作小組
阿拉伯聯合大公國
2021年成為原鑽最大交易國
卡達
伊朗總統來訪，與伊朗簽署雙邊合作協定
伊朗
軍方美製F5戰機墜毀機上2死地上1死。伊朗老舊美製戰機因制裁無法取得零件，經常失事
美國海軍與盟軍將以100架無人機巡邏中東海域以防伊朗攻擊
葉門
胡塞叛軍自沙那機場發射炸彈無人機攻擊沙國吉贊，沙國聯軍發動反擊
摩洛哥
以色列計畫提升雙邊貿易自1.31億美元至5億美元
坦尚尼亞
殼牌表示液化天然氣計畫進度良好
馬利
控告制裁馬利的非洲國家
象牙海岸
年度非洲反恐計畫於象牙海岸進行
赤道幾內亞
雪佛龍尋求出售油氣資產
福和會官方網頁：www.fratwn.org