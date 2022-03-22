「反送中運動」後，追求自由民主的港人被抓進監獄，中共完成一國一制的美夢。《時代革命》記錄片，訴說香港的悲劇命運。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

走出電影院，《時代革命》記錄片中，最後的自由交響樂還在耳邊環繞，但是，香港的悲劇已經在現實中上演，武漢病毒持續困擾香港人，病床不足，病人睡到走廊，中國派來的醫護增援和港人衝突，中共沒收香港人自由的結局，就是製造出港人和中國人仇恨，這種仇恨正在香港社群漫延，雖然「反送中運動」，經過中共強烈打壓，以及武漢病毒迎面而來，在雙重禁止聚集令下，中共終於把運動壓平，但是，持續的經濟衰敗，香港人開始嚐到苦果，從聯合國剛公布的全球國家幸福指數，就可以充分感受。

2021年，香港幸福指數排名落入和中國同等，今年直接排在中國後面，中國72名，香港81名，過去香港人幸福指數都與台灣不相上下，現在，從雲端落入地獄，台灣排26名，東亞第一，還在前段班，北歐芬蘭持續第一。

衡量幸福指數包括政治、社會、經濟、環境，是否穩定，加上個人對本身生存和發展的感受，很顯然，香港人對周邊生活的感受，越來越負面，所以對生活不滿大於滿意，尤其是疫情之下，香港經濟狀況持續惡化，有很大關係，但是，香港落在中國之後，就比較令人驚訝了，過去中國人羡慕香港人自由，經濟發展快速，如今，在香港國安法下，香港全面倒退，所以，港人急著離開香港，就不是新鮮事了，因為最後的半套自由也被老共沒收了。

在這次幸福指數公布國家，我比較注意俄羅斯，俄羅斯與中國的幸福指數相差不多，若以五個班段來看，兩個屬於百名內的後段班，人均所得也相距不多，這兩個典型獨裁專政國家，在這次俄國侵略烏克蘭戰爭中，狼狽為奸，成為新聞焦點，有趣的是，烏克蘭的幸福指數排在百名以外，落入第三世界國家之林，烏克蘭人民缺乏幸福感可以預料，因為，這十年來，烏克蘭處於政治動盪時期，親俄和親西方兩邊勢力互相拉鋸，導致社會分裂，影響經濟表現，僅管如此，當國家遭到侵略時，多數人還是選擇抵抗，我們幾乎可以用屋漏偏逢連夜雨，形容烏克蘭這個國家的命運，但是，對自由的追求，烏克蘭人願意付出生命，這是烏克蘭感動全世界的原因。

老共從來不照鏡子，也直接洗腦中國粉紅，使中國人多數變成無腦人，一個幸福指數八十名的國家，沒日沒夜向排名二十六名的國家台灣招手：「回到祖國懷抱」，只有傻瓜才會投懷送抱吧。

香港從雲端落入地獄，因為距離中國太近，這是香港的悲哀，「反送中運動」後，追求自由民主的港人被抓進監獄，習近平完成共產黨一國一制的美夢，現在，習近平再度把夢網舖到台灣，靠著台灣在地的紅色協力者幫襯，對台灣軟硬兼施，台灣人為了自己的幸福，不抵抗才怪。