烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在當地時間23日於基輔地鐵系統舉行的記者會宣布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）即將於24日抵基輔會談。

綜合外電報導，布林肯和奧斯汀到訪日，剛好是俄軍於2月24日入侵烏克蘭，戰事延燒進入第三個月。這也是俄烏大戰以來，美國官員首度正式訪問基輔。

澤倫斯基表示，烏克蘭希望美國同意成為它的安全保證國家之一，保護烏克蘭避免未來威脅。並期待美國能與德國討論提供烏克蘭武器議題。

他說：「我們將會討論對我們至關重要的確切武器清單以及交運步調。我們期待獲得威力強大重型武器。」

澤倫斯基表示，他認為俄羅斯可能會動用核武，但他不希望相信莫斯科真的會這麼做。他說，烏克蘭獲取更多武器，絕對至關重要。「一旦我們擁有（足夠、更多武器），相信我，我們必能立即奪回被暫時占領的領土。」

他一度哽咽說，對在馬立波遭圍困的烏克蘭部隊而言，今天又是另一個最艱難日子之一，基輔當局已向莫斯科提出一切可能交換條件，爭取讓他們獲釋。而對在與俄羅斯戰爭中喪失小孩的每一個烏克蘭人，他同感悲痛。

同時，澤倫斯基警告指出，倘若俄羅斯摧毀受困在圍城馬立波（Mariupol）的「我方人員」或在新占領烏克蘭領土舉辦公投創立更多分離共和國，基輔當局將會退出與莫斯科的和談。