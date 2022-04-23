西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）宣布，西國迄今最大規模軍援，包括200噸彈藥和40台軍車等，已由隸屬於西班牙陸軍的運輸船「伊莎貝爾號」（Ysabel）運送出海。根據西班牙當地報紙報導，伊莎貝爾號將於一週後抵達波蘭港口，再經陸路送達烏克蘭。

桑傑士21日與丹麥總理佛瑞德里克森一同訪問基輔，走訪被俄軍戰火摧毀的博羅江卡鎮（Borodyanka），親眼目睹俄軍戰爭暴行。桑傑士在推特上表示：「在博羅江卡街頭所見令人激動，普丁（Vladimir Putin）發動的戰爭造成恐怖與暴行。我們不會讓烏國人民獨自面對這場戰事。」

美國總統拜登也在21日宣布，將對烏克蘭提供新一輪的軍事援助，包括重型迫擊砲、榴彈砲和無人機等等，價值達8億美元。



圖說：英國首相強生出訪印度，23日在首都新德里與莫迪會晤，會後舉行聯合記者會。這是強生2019年擔任首相以來首次出訪印度。圖/取自強生twitter

同時，正在印度進行兩天訪問的英國首相強生（Boris Johnson）在記者會中宣布，英國駐烏克蘭大使館下週將於首都基輔恢復運作。他透露，英國正考慮援贈「挑戰者2」 （Challenger 2）坦克給波蘭，以彌補波蘭軍援烏克蘭的可能損失。

據外電報導，強生預告，一如情資顯示，俄羅斯與烏克蘭的戰事恐延續數月，直到明年底。他並透露，英國正在波蘭訓練烏克蘭軍人使用防空系統，而且實際上他們也在這個國家（英國）學習使用裝甲車。

一名官員證實，烏克蘭數十名部隊人員上週抵達英國，接受使用120輛「獒犬」（Mastiff）、「獵狼犬」（Wolfhound）及「哈士奇」（Husky）裝甲車的訓練，這些車輛正提供給基輔當局使用。



