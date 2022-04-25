台經院今天發布2022年國內經濟成長率最新預測為4.10%，維持2022年1月的預測不變。示意圖／Pixabay

看好全球對資通訊需求居高不下，台經院今天發布2022年國內經濟成長率最新預測為4.10%，維持2022年1月的預測不變；但消費者物價指數（CPI）成長率大幅上修至2.4%，較原預測值1.65%增加0.75個百分點。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，各預測機構對於台灣今年經濟成長率預測都在4%附近，主因是全球對資通訊需求依舊居高不下，而台灣半數以上出口跟資通訊有關，得以支撐經濟成長。

孫明德指出，今年國內民間投資依舊強勁，且第一季進出口與外銷訂單表現續強，這次預測小幅下修民間消費表現，但上修民間投資與輸出入表現。

整體固定資本形成成長率為4.78％，較前次預測時上修1.53個百分點，其中民間投資成長率為4.25％，較前次上修1.50個百分點。出口與進口金額成長率為10.12％與11.29％，各上修6.37與7.87個百分點，即預估輸出與輸入成長率分別為4.37％及4.35％，各上修0.40與0.87個百分點。

內需方面，因本土確診案例屢創新高衝擊，不利餐飲與旅遊消費動能，但2021年民間消費比較基期偏低及疫情輕症化趨勢，加上政府並未重啟嚴格的防疫措施，對於民間消費影響有限。預測民間消費成長率為4.43％，較前次預測下修0.50個百分點。

孫明德表示，本土疫情只是讓這波消費爆發的時間遞延。台經院認為今年支撐經濟成長率「保4」的關鍵「上半年靠投資出口、下半年轉向消費」 。

不過，國際情勢充滿不確定性，國際原物料價格走高，導致國內近期物價攀升，台經院因而將2022年消費者物價上漲率（CPI）上修至2.40%，較原預測值1.65%增加0.75個百分點。

孫明德也說，若俄烏、中國封鎖這兩個問題能在第二季解決，加上去年下半年基期較高，今年下半年物價上漲壓力可望減輕。

展望後續經濟走勢，孫明德提醒，美國聯準會政策、疫情變化、俄烏戰局以及全球通膨還是會牽動未來景氣的變數，須持續關注。