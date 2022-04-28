作者認為，台灣民族有「自然法」、「民族自決權」和聯合國通過的第1514 (15)號決議《予殖民地國家和人民獨立宣言》的法理根據，名正言順追求台灣獨立建國。示意圖／擷自網路，民報合成

今仔日4月28是二次大戰後《舊金山和約》生效70週年。簽約當時共產國家勢力興起，支那共產黨已經推翻國民黨的「支那民國」政府，建立新支那政權並介入韓戰。在這種國際形勢下，主導訂定和約的同盟國遠東戰區主要戰勝國的美國，故意無完全接納《波次坦宣言》和《開羅宣言》，尤其排除其中有關台灣地位的處理，台灣地位就按呢在和約明確被「未定化」，總是，嘛無被列做聯合國託管地，嘛無留予美國有任何未來處理台灣地位的權利。

1952年4月28，日本和蔣介石的假「支那民國」在台北賓館簽署的所謂《台北和約》，受《舊金山和約》的限制，無法度改變「台灣地位未定」的法理。換一句話講：台灣主權無屬支那或流亡台灣的假「支那民國」。

台灣特殊優越的海洋地理環境，17世紀著開始接觸西方進步文明的思想、科技和管理知識，帶動了先進的教育、交通和通訊建設，活絡了無仝地區住民的交往和流動。這種發展予真濟原本侷限在地區意識的住民，擴大視野到台灣整體，漸漸形成經濟共同體，並發達海洋貿易。

另外一方面，外來統治勢力的壓迫和剝削，引起在地住民的反抗，聯合採取行動維護集體利益，「三年一小反，五年一大亂」的鬥爭循環，擴大深化台灣住民的共同命運感。

日本時代的台灣文化協會運動和台灣議會請願運動，充分表露台灣住民認識大家有共同的政治命運。總是，著等到二次大戰後1947年，外來支那國民黨主政的「支那民國」(Republic of China)啟動「二二八民族屠殺」，有計畫地殘殺台灣社會菁英，藉此破壞台灣社會既有的秩序，以方便外來支那掠奪者壟斷台灣政治、經濟和社會的權力和資源。這個淒慘的二二八經歷，予台灣人徹底覺醒，著建立真正屬於咱台灣人自己的國家。

由經濟共同體，進一步凝聚成做政治共同體，而且追求將台灣建立做一個真正屬台灣人自己的國家，「台灣民族」才正式存在並踏入世界民族解放運動的舞台。

對遮，台灣民族有「自然法」、「民族自決權」和聯合國在1960年12月所通過的第1514 (15)號決議《予殖民地國家和人民獨立宣言》的法理根據，名正言順追求台灣獨立建國。

台灣人可以參照，1990年代初期，波羅地海人恢復國家獨立的民族獨立鬥爭模式，經由民選國會代表，否決外來「蘇維埃憲法」的合法性。著是在台灣由立法委員多數決議，否定支那民國憲法在台灣的合法性。然後，制定「正名制憲、公投獨立」的時程，進行並完成台灣民族獨立建國。

波羅地海民族勇敢否定外來憲法，能當勝利爭著國家獨立，並受著國際社會和聯合國認可。咱台灣人嘛有仝款權利按呢爭民族獨立，嘛仝款會受著國際社會和聯合國認可。

重要的是，咱著和波羅地海人仝款，勇敢高舉並實踐民族主義。就台灣人來講，著是選舉的時陣，咁哪選有強烈展現台灣民族主義理念的候選人，呣通投票予任何無台灣民族意識的候選人。按呢，咱著有予台灣成做新閣獨立國家的條件，順利廢除綁架台灣人做支那人，等支那共產黨來併吞的假「支那民國」外來赤藍體制，勝利完成台灣獨立建國，當家做主。