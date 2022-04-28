作者認為，上海封城戲碼和俄烏戰爭是21世紀新版、中俄兩位國王沒有穿衣服的故事。示意圖/取自shutterstock

上海不是唯一封城城市，只是夠大，國際看到了。吉林松原一位卡車司機，封在高速路上，20天沒得吃，死了，無人聞問；雲南瑞麗，最大的玉石市場，已經封了200天，居民檢測核酸上百次，黨國高官就是不想解封，繼續封城，繼續搞核酸，大家有錢賺。

現在上演的上海封城戲碼和俄烏戰爭，就是中俄兩位國王的傑作。簡單說，這是21世紀新版的國王沒有穿衣服的故事，因為，沒有人敢告訴普丁，國家徵兵處被燒了，俄羅斯人不要戰爭；也沒有人告訴習近平，上海人快餓死了。

因為國王生活在自己的世界，每天只顧喊著：「跟黨走。」就算國王在房間裡沒穿衣，但是，臣子還得說：「皇上的衣服好漂亮。」

最近上海一位賺到錢的女性，揭露了視頻和證件，視頻對話說，「封城之前，上海政府組織一個保供集團，只有黨官的親人好友才能加入，而且保證賺大錢。」甚麼叫做「保供」，顧名思義就是「保證供應」，在封城期間，處處關卡，想要通行無阻，勢必困難，因此，看準這點困境，組織保供團體，送貨到貴府，一樣不會缺。因此，很多黨國公務員或中上層家庭加入會員，利用手機連絡，訂貨送貨，一位專門送香菸的保供說，「他每天送香菸到很多小區，一天起碼500條香菸，一天賺一萬人民幣，一個月已經賺到30萬人民幣，希望上海可以封城更久一點。」

封城期間，送貨員賺了不少，這也是事實；但是，加入政府組織的保供，更能確保路上安全不會缺貨。因此，上海各區領導畫下自己管理地盤，組織自己的保供團，還必須發行通行證，讓這些替保供跑路的人，可以通行無阻送貨。這就可以解釋，為什麼外地的京東快遞到上海支援送貨，卻不得其門而入，因為沒有特殊通行證，只好被擋在高速公路上餐風路宿。

搞這種小圈圈的保供必須隱密，所以，買貨的和送貨的人，無法周全顧及所有上海人，很容易發生分配不均的問題了，也因此，必然有人買不到物資，每天喊著餓。簡單說，保供只能保證少數人不餓肚子，保證少數人賺大錢，就如同鄧小平所說，讓一部分的人先富起來一樣，這是老共制度性貪腐的一部分，只能小部分有飯吃。習近平當然知道，問題是誰也無法解決共產制度貪腐，上海鬧飢荒屬於國難，國難來臨，必然有人賺到國難財，有人在國難中餓死，如此而已。

聽說北京也要封城了，老共已經開始計畫如何建立保供團體了，這是所謂「你挨餓，我撈錢」。

習近平無須知道上海人挨餓，因為他忙著如何把自己的飯碗端好。

獨裁統治的國家，當權者封鎖所有訊息的結果，最後就是獨裁者自己也陷入封鎖中，因為沒有人敢把真實訊息告訴獨裁者。如同普丁，一場戰爭使他身體健康亮紅燈，他已經兵敗基輔，卻沒有將軍告訴他，只要國內反戰聲音進不了紅場，普丁就認為俄羅斯人願意為侵略而戰。

這兩位獨裁者，努力把人民變成啞巴的同時，也讓自己變成耳聾。