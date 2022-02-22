中共的黨媒刻意刊出一張中共滑冰選手走在前面，用手拉住黃郁婷的手，這張照片的圖說就是「一鴿不能少」，統戰意味十足。示意圖／擷自網路，民報合成

冬奧舉辦之前，西方國家杯葛不停，落幕後還是餘波盪漾，韓國為了朝鮮服裝爭議還在火氣上，德國雪橇選手離境後說：「中共違反人權，以後不會進入中國」，今年冬奧，中國利用外籍傭兵入籍效力，雖然拿到史上最佳成績第三名，但是，公然利用運動搞政治，連奧委會的巴赫都看不下去，真的讓人嘆為觀止。

2月20日，老共的黨媒刻意刊出一張中共滑冰選手走在前面，用手拉住黃郁婷的手，這張照片的說明就是「一鴿不能少」，很巧妙呼應冬奧開幕表演的主題，把影像軟性的統戰發揮到極致，照片充滿唯美感人氛圍，中共選手去拉黃郁婷，象徵母鴿帶小鴿，拍照角度選得剛剛好，這一張照片肯定不是偶然之作，而是精心安排，第一張照片，國家代表選手卻穿上敵意國制服，已經讓台灣人為了僅剩不多的尊嚴炸鍋，而這張合照照片，吃台灣豆腐更是吃到飽，小英的「保台抗中」被這兩張照片全面打敗，眼下，當事人遠飛美國訓練，但是，台灣統獨兩派又陷入爭論，統派媒體極力為黃郁婷護航，但是，台派怒氣未減，你說台灣社會焉能不怒？

冬奧期間，老共一邊吃台灣豆腐，卻不忘派戰機繞台恐嚇，當台灣社會怒不可歇的時候，統派媒體依然大力護航，這篇捧黃郁婷文章公然問世，把黃郁婷寫成代表台灣的充滿智慧偉大選手，高舉和平大旗，天底下舔共文章一拖拉庫，但是，類似這樣的文章，把投降說成和平，可以說是絕無僅有。

在台灣社會為了冬奧選手黃郁婷言行，深感受辱的時候，這位台大石教授的文章，正好是第二次傷害，不只讓人耳目一新而已，還可以顛倒是非觀念，把這位事後已經坦承：自己缺乏政治敏感度，把黃郁婷愚鈍之舉，說成充滿智慧於善意，我只能說：佩服啊，教授。

台灣被國際運動殿堂列為「非國家」，台灣人受到奇恥大辱數十年，連外國人也看不下去，只有少數人把受辱當作吃補，連這一次要杯葛中共冬奧，還必須受到威脅恐嚇，這種侮辱恐怕也是舉世罕見，台灣國家處境如此艱困，代表國家的選手，卻還能與網民嘻笑嗆聲，主管的中華奧會還以缺乏政治敏感帶過，為黃郁婷庇護，這也是天下奇聞。

寫文章的大教授文章中開宗明義說：「穿上主人家的服飾，是最普世的問候語」，並且舉了不少例子，元首或外交官出訪他國，必定會穿上他國服裝，表示友好和文化的接納，這種例子相當多，例如亞太經合會議上，如果主辦國是印尼，所有參加國代表會穿上印尼服飾，這種習慣確實存在，但是，主人與主辦國不同，今年冬奧舉辦之前，因為主辦國中國在人權議題上惡名昭彰，已經招來西方國家與人權組織的杯葛抗議，其次，對於中國亟欲併吞的台灣而言，打壓台灣是中共既定國策，對台灣來說，這個主人絕對是充滿惡意的主人，台灣國家隊不是第一次參加奧運，對於這種惡意的國家更不會完全無知，何況這次比賽場所就在中國地盤上，防範老共陷阱都來不及，還要如何示好？

制服屬於文化中國家尊嚴榮譽的象徵，運動員出國征戰與軍人雷同，比賽中的運動原則以制服區分敵我，這是一般常識，在戰場上，穿上敵方制服，除了陰謀欺騙或者已經投降以外，看不出還有其他用途，試問：台灣與中國的關係真的那麼友好嗎？

難道國軍也可以穿上解放軍制服，招搖街區？綠軍與紅軍一家親？

對台灣而言，中共絕對是一個惡意的國家，即便成為運動主辦國，也是惡意的主人，向這樣的國家示好，專有名詞叫做舔共，請問石教授，台灣已經被老共併吞了嗎？有需要深蹲下跪嗎？



作者指出，打壓台灣是中共既定國策，對台灣來說，這個主人絕對是充滿惡意的主人。示意圖／擷自網路，民報合成