1980年因《富堡之聲》政論雜誌或其他莫須有罪名，洪誌良被判「叛亂罪」，有期徒刑5年，褫奪公權3年。示意圖／擷自網路，民報合成

洪誌良1947年出生，台中縣人。曾經在彰化縣員林街上開飼料行，包括：鰻魚苗、蝦子、及家禽類……等等飼料。

1980年因《富堡之聲》政論雜誌或其他……洪誌良被判「叛亂罪」，有期徒刑5年，褫奪公權3年。

有一天，黃順興委員打電話給我說：有位朋友想認識我，問我方便否？如果不介意的話，我們就約定本星期六上午10點，到他的養豬場見面。

我依約準時到黃立委的養豬場，養豬場大門口有搭一草寮，草寮中有五位穿著很體面的陌生人。當我正在跟他們打招呼、抬摃時，黃立委已舉高手，招呼我入內，客廳裡只有一客人。黃委員介紹：「這位是洪誌良先生，這一位是農民作家潘榮禮先生。」又說：「外面那幾位是調查局人員，喝杯茶水，已經走了。他們來來往往，司空見慣，見怪不怪，不用理他們。我們談正事吧！」

洪誌良說：他本來有一雜誌，名為：《富堡之聲》是專門在介紹他所販賣的各種飼料，如：鰻魚苗、蝦子、及家禽類、……等等。《富堡之聲》雜誌，版面只有一張。現在他想要利用它轉型，來報導或批判台灣政府一些不當的政策措施。

洪誌良說他曾經到台北找幾位黨外人士，其中有康寧祥委員，康委員說：「你們彰化人才多多，你可以找黃順興立法委員，幫忙介紹編輯人員。」

黃委員說：「潘先生對於編輯雜誌或出書很有經驗，所以我先找他來商討這件事。」

在戒嚴時期黨禁：限制人民結社自由。報禁：是箝制人民的言論自由。在1978年3月1日新聞局曾下令停止受理雜誌登記一年。所以要申請雜誌出版不容易。現在有現成的《富堡之聲》不用再申請登記，正可好好發揮利用，是件好事。

第二天，我便忙著打電話聯絡曾在《夏潮》、《八十年代》、《暖流》、《鐘鼓樓》、《亞洲人》……發表文章的一些好友，大家共同來商討如何儘快編好這本雜誌。後來跟黃委員、洪誌良在台北開幾次商討會，最後決定由洪誌良當社長，陳菊、張富忠、林正杰等為編輯委員，李慶榮擔任執行總編輯。

《富堡之聲》雜誌復刋號第一期於1979年5月25日出刋，大家正興奮之餘，没多久就被查禁了。真不甘心！而且將面臨立法委員選舉，潘榮禮曾說：「無論怎樣，不要只辦一期就被没收，至少能支持三、四位黨外人，進入立法院。」大夥兒經過商討後，決定「不怕死，不怕難，反侵略，反國民黨，再繼續努力。」國民黨的警總採取一連串的查禁措施，接著第二期、第三期，陸續出刋，也陸續被查禁。其他如：《暖流》、《八十年代》、《鐘鼓樓》、《新生代》、《夏潮》……等等黨外雜誌書刋也一一相繼被查禁；同時情治單位正積極製造各種政治案件，想將黃信介、陳菊、施明德、林正杰……等人羅織入罪。

《富堡之聲》發行人洪誌良在1989年被起訴，罪名是：經常收聽匪播，預備以非之方法顛覆政府。經過幾次審判，於1980年被判「叛亂罪」，有期徒刑5年，褫奪公權3年。

洪誌良碰到這種政府真是欲哭無淚！