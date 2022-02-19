眼科醫界大老、人氣醫師吳國揚教授屆齡65歲本月甫從高醫門診榮退後，首個公開行程就是上微微笑廣播網接受陳永興醫師專訪「聽醫生講看覓」上週日廣播現場分享當前眼疾各項專業醫療並開放民眾CAII-IN提問熱線滿檔。

高醫大醫療事業企業工會是台灣工會史上第一個「醫療」工會組織，連續擔綱兩任理事長的吳國揚吳國揚醫師在高醫附設醫院擔任眼科主任，並在高醫大傳授眼科學、培育學子桃李門生滿天下外，他在高醫轉型正義大道上也一路站在最前線。本周日2/20日上午11點〜12點將再上廣播現場與陳永興「聽醫生來講」並在節目對談分享工會運動史…..

高醫是杜謥明創設的台灣第一所私立醫學院，過去有「北台大-南高醫」的美譽。後隨著成大、陽明等多所國立大學興辦醫學院，在啟川家族三代掌控董事會下的高醫在醫學院校排名大不如前。另針對當前教育部同意中山大學、清華大學、中興大學等國內多所大學申請增設學士後醫學系，醫學院校的排名與醫療人力供需等議題，陳永興與吳國揚也在節目中與談分享看法。

1957年(民國四十六年) 11月陳振武教授在高醫創辦人杜聰明博士力邀下，結束台大醫學院教職及臨床服務，南下創辦高醫眼科，陳振武一手創辦台灣首座眼庫，其一生，是台灣眼料發展的縮影，1972年擔任高醫附設醫院院長。高醫臨床教學、學術研究與服務制度很多都是其一手建立。。高醫大醫療事業工會創會理事長為已故高醫員工編號60號的元老陳基作，吳國揚也在節目中說明當時陳基作創設台灣第一個醫療工會的過程與所遇到的問題，並也提及他的老師陳振武創設眼科及王惠珠主任與他及當前眼科部賴昱宏醫師接棒工會….※完整內容微微笑廣播網2/20日上午11點〜12點「聽醫生來講」

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