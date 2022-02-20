竹北客家人尋根

我有一位客家朋友，很喜歡抬槓，最喜歡說他的祖先是五胡亂華，南下廣東山區的漢人客家族，現存客家語，其實是當時中原的語言，我告訴他你根本是平埔族，經過漢化後的假客家人，常常因為這樣子相爭不下，後來，我決定停止口頭辯論，不如拿出證據，就可以一槍斃命，所以，寫下這一篇文章。

位於頭前溪的竹北，最早的居民是平埔道卡斯族，十七世紀晚期（康熙時代），竹北開始有偷渡抵台的漢人移入，或者是犯罪的羅漢腳，閩客皆有，這個時候，漢人與平埔族在土牛分界下，還可以和平生存，漢人專長是農耕，道卡斯族專長是狩獵野鹿，雙方可以互市，貿易往來，但是，隨著移民增多，野鹿減少，平埔與漢人的衝突也就增加了。

1721年，台灣爆發反清的朱一貴革命，亂民一路北上，清帝國向道卡斯族求助，最後，終於平定朱一貴的動亂，道卡斯人平亂有功，1758年，台灣巡撫承皇帝命令，頒給道卡斯族人七個漢姓，本來，平埔文化中並無姓氏，這幾個漢姓就是錢、衛、廖、三、潘、黎、金七個宗姓，皇帝並頒給了匾額上書「采田福地」四個字，采田兩字上下一合，就是番，證明了居住在竹北的七個姓氏，祖先就是平埔道卡斯人，百分百台灣原住民，在清政府眼中就是番，平埔族被稱為南島民族，嚴格說是南太平洋的密克羅尼西亞人，這些人在不確定的時間，分別渡海來到台灣，多數居住在西部平原，鄭王朝統治台灣後，平埔人在丘陵與平地交界處，設立隘寮或柵欄，與高山區的高砂族原住民區隔，二來可以監控高山族的活動，所以，不要以為身上有漢姓，就自以為是漢族，完全錯誤。

花東客家人

花東地區是台灣後花園，這裡有日據時代的日本移民村，但是，讓人忽略的是花東也有很多客家人和平埔族，這是一段被淹沒的族群流亡歷史。

談到平埔族和客家族移民到花東地區，必須從台灣歷史去理解，1683年，清帝國拿下台灣，進行「遣籍還鄉」的任務，把鄭王朝的軍民貴族數十萬人遣送回中國，並且嚴格實施海禁，以免台灣島成為流亡者聚集的叛亂基地，但是，偷渡來台灣的人，仍然阻絕不了，其中，閩南來台人最早，接著是客家族，兩種不同語言的移民，在台灣島上為了爭奪土地水源，展開械鬥甚至鬧革命，每年數百起，所以才有三年一小亂，十年一大亂的形容，清帝國統治台灣212年，但是，長達200年時間，根本無力管理高山原住民，所以才發生1874年的牡丹事件，1875年，巡撫沈葆楨才下令總兵吳光亮，打通八通關，進入原住民的山區領地，這條山路從竹山到達玉里，跟隨吳光亮的軍隊移動者，還包含中台灣的客家人。



花蓮鳳林客家文物館。圖／擷自花蓮觀光資訊網

很多客家移民在閩客衝突中失去土地者，只好隨著軍隊移民到達花東地區，吳光亮是廣東人，會說客語，他的軍隊是家族軍隊，所以大部分人也姓吳，這些軍隊來到花蓮，就地屯墾，因此，花蓮玉里、鳳林、壽豐、吉安，多數客家人也姓吳。

至於平埔人移入花東時間，還要更早，因為鄭王朝來台，開始建立軍隊屯墾制度，很多本來在平原上生活的平埔人失去土地，只好向更深山區移動，從永康到新化，進入左鎮、玉井，有一支族人進入屏東旭海，沿著海路進入花東，另一部分的平埔族，則從南橫公路進入花東，今天，南橫梅山中之關古道走到啞口，就是當年平埔族人進入東部的道路，莫拉克水災後，南橫中斷至今，想要去走中之關古道，回憶歷史的旅客，恐怕要失望了。



花蓮鳳林客家文物館展示。圖／擷自花蓮觀光資訊網