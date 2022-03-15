今年（2022）2月24日，蘇俄入侵烏克蘭後，每天的新聞頭條，全是關於戰爭的消息。俄國，強大軍勢帶頭攻擊，核武恐嚇做後盾，不但不怕兩敗俱傷，甚至連世界全毀都無妨，有不拿下烏克蘭不罷休的決心。烏克蘭，因雙方軍力懸殊，節節敗退，最多只有延緩策略。支持烏克蘭的民主國家，提供烏克蘭不少軍火，加上前所未有的團結，對俄國實施經濟制裁，聯合國大會也通過譴責；但西方民主國家，或北大西洋公約組織，沒有出兵支援的正當理由，又深怕戰事擴大，如果政策沒有改變，這恐怕是場不可避免的悲劇。烏克蘭，為民主自由奮鬥，精神難得，總統的領導，充滿英雄骨氣，能扭轉頹勢嗎？無辜百姓的逃難和掙扎，無限悲慘和苦情，凶狠俄軍的橫行，更透露出獨裁者的霸道，人間公平正義何處尋？本來都是蘇聯子民，只因烏克蘭獨立，享受民主自由，就要被摧殘鬥垮？

隔壁大國有獨裁

無辜小國戰爭來

逃難掙扎百姓哀

公平正義坐後排

悲觀的烏克蘭新聞，充斥著狼心狗肺的惡行，令人看了心酸無奈。但是，最近有醫學報導，卻很不一樣。那就是一個心臟病患，年初時，靠著儀器在病床待了六星期，後來心臟狀況惡化，又沒有達到換心的條件，透過美國政府的特准，在馬里蘭大學醫學中心，實施豬心移植手術，生命延長了兩個月。那不是普通豬的心臟，必須經過基因改造，來培養特種胚胎，這些新品種小豬，在生物隔絕的特殊環境成長，等到豬長大成熟後，心臟被取出，移植到人類病患，手術後的病患，還要服用特效藥，防止身體對豬心臟的排斥。美國目前有十萬人等待心臟移植，每天大約有17人，因未能換心而死亡，如有新希望，真是好消息。不但如此，去年10月底，美國紐約大學的醫學中心，將豬腎臟（腰子）移植到一位腦死的病患，發現腎臟和身體順利謀合，腎臟可以正常的運作，也是另類突破。美國政府也批准這類的研究，希望基因改良的豬心臟、豬腰子，為人類未來帶來了的新希望。

基因改良特種豬

心臟腰子都特殊

延續生命不叫苦

豬心人心非不如

基因改良的豬，出生之後，受到特別的照顧和栽培，等到長大成熟後，牠門的心臟和其他器官，就是要被取出，提供給需要器官移植的人。對人類而言，當然是令人振奮。但是，這些特種豬，出生之後，就背著難逃的凄慘宿命，無法正常過一生，在身體強壯高昂時，更要被屠宰犧牲，來滿足人類的需求，大部分身體器官被犧牲拋棄，某些特殊器官則繼續存活，分散到不同人的身體，來延長人類的生命。這樣的結果，有它的因緣，因為這些特種豬，是經過人工栽培，人類有完全的主宰權，來決定牠門的命運，在什麼環境下成長，吃什麼，何時被宰，都早已決定，無法自己改變。這些特種豬，和提供人類豬肉的豬，有點不太一樣，因為特殊功用，較像人類的後備道具。從所謂的人道觀點來看，是有點殘忍，但是從醫學觀點來看，卻是一大躍進。

身體犧牲被拋棄

特殊器官活下去

醫學手術非遊戲

歸類生命或道具

烏克蘭，和其他自由世界一樣，人民本來安居樂業，但是為什麼會有戰禍？因為俄國的政治野心，俄國的經濟因素，俄國民主自由的壓力，或單是獨裁者的狂妄？戰爭爆發後，烏克蘭的人民，遭受空前的災難，民主世界提供軍援，難民救助，人道捐款，發表堂皇的聲明，譴責俄國的霸道，能減輕多少苦難的事實，不知道。但是，烏克蘭人民，有頭有腦，有血有淚，有權力改變自己的命運，有權力決定如何生活，有權力不任人宰割，有權力反抗俄（惡）鄰，需要民主世界更積極，更實質的支援。盼戰爭早日結束，讓烏克蘭恢復安寧！最近到一家餐廳，看到菜單上有道菜，名叫「雞煎麵」，看來沒問題，如果不看字，用聽的，聽起來，會覺得怪怪的嗎？不是台灣話，是台灣用語，寫些台灣話吧。

俄國攻擊烏克蘭

無辜百姓受苦難

獨裁怎樣來法辦

和平安寧咱來等