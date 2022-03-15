新聞標題【民報】【專文】狼心狗肺豬腰子
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【專文】狼心狗肺豬腰子

 2022-03-15 14:42
美國馬里蘭大學醫學中心，為一位心臟衰竭卻等不到心臟移植手術的男病人實施經過基因改造的豬心移植手術，讓他的生命延長了兩個月。示意圖／擷自公視新聞影片2022.1.11
美國馬里蘭大學醫學中心，為一位心臟衰竭卻等不到心臟移植手術的男病人實施經過基因改造的豬心移植手術，讓他的生命延長了兩個月。示意圖／擷自公視新聞影片2022.1.11

今年（2022）2月24日，蘇俄入侵烏克蘭後，每天的新聞頭條，全是關於戰爭的消息。俄國，強大軍勢帶頭攻擊，核武恐嚇做後盾，不但不怕兩敗俱傷，甚至連世界全毀都無妨，有不拿下烏克蘭不罷休的決心。烏克蘭，因雙方軍力懸殊，節節敗退，最多只有延緩策略。支持烏克蘭的民主國家，提供烏克蘭不少軍火，加上前所未有的團結，對俄國實施經濟制裁，聯合國大會也通過譴責；但西方民主國家，或北大西洋公約組織，沒有出兵支援的正當理由，又深怕戰事擴大，如果政策沒有改變，這恐怕是場不可避免的悲劇。烏克蘭，為民主自由奮鬥，精神難得，總統的領導，充滿英雄骨氣，能扭轉頹勢嗎？無辜百姓的逃難和掙扎，無限悲慘和苦情，凶狠俄軍的橫行，更透露出獨裁者的霸道，人間公平正義何處尋？本來都是蘇聯子民，只因烏克蘭獨立，享受民主自由，就要被摧殘鬥垮？

隔壁大國有獨裁
無辜小國戰爭來
逃難掙扎百姓哀
公平正義坐後排

悲觀的烏克蘭新聞，充斥著狼心狗肺的惡行，令人看了心酸無奈。但是，最近有醫學報導，卻很不一樣。那就是一個心臟病患，年初時，靠著儀器在病床待了六星期，後來心臟狀況惡化，又沒有達到換心的條件，透過美國政府的特准，在馬里蘭大學醫學中心，實施豬心移植手術，生命延長了兩個月。那不是普通豬的心臟，必須經過基因改造，來培養特種胚胎，這些新品種小豬，在生物隔絕的特殊環境成長，等到豬長大成熟後，心臟被取出，移植到人類病患，手術後的病患，還要服用特效藥，防止身體對豬心臟的排斥。美國目前有十萬人等待心臟移植，每天大約有17人，因未能換心而死亡，如有新希望，真是好消息。不但如此，去年10月底，美國紐約大學的醫學中心，將豬腎臟（腰子）移植到一位腦死的病患，發現腎臟和身體順利謀合，腎臟可以正常的運作，也是另類突破。美國政府也批准這類的研究，希望基因改良的豬心臟、豬腰子，為人類未來帶來了的新希望。

基因改良特種豬
心臟腰子都特殊
延續生命不叫苦
豬心人心非不如

基因改良的豬，出生之後，受到特別的照顧和栽培，等到長大成熟後，牠門的心臟和其他器官，就是要被取出，提供給需要器官移植的人。對人類而言，當然是令人振奮。但是，這些特種豬，出生之後，就背著難逃的凄慘宿命，無法正常過一生，在身體強壯高昂時，更要被屠宰犧牲，來滿足人類的需求，大部分身體器官被犧牲拋棄，某些特殊器官則繼續存活，分散到不同人的身體，來延長人類的生命。這樣的結果，有它的因緣，因為這些特種豬，是經過人工栽培，人類有完全的主宰權，來決定牠門的命運，在什麼環境下成長，吃什麼，何時被宰，都早已決定，無法自己改變。這些特種豬，和提供人類豬肉的豬，有點不太一樣，因為特殊功用，較像人類的後備道具。從所謂的人道觀點來看，是有點殘忍，但是從醫學觀點來看，卻是一大躍進。

身體犧牲被拋棄
特殊器官活下去
醫學手術非遊戲
歸類生命或道具

烏克蘭，和其他自由世界一樣，人民本來安居樂業，但是為什麼會有戰禍？因為俄國的政治野心，俄國的經濟因素，俄國民主自由的壓力，或單是獨裁者的狂妄？戰爭爆發後，烏克蘭的人民，遭受空前的災難，民主世界提供軍援，難民救助，人道捐款，發表堂皇的聲明，譴責俄國的霸道，能減輕多少苦難的事實，不知道。但是，烏克蘭人民，有頭有腦，有血有淚，有權力改變自己的命運，有權力決定如何生活，有權力不任人宰割，有權力反抗俄（惡）鄰，需要民主世界更積極，更實質的支援。盼戰爭早日結束，讓烏克蘭恢復安寧！最近到一家餐廳，看到菜單上有道菜，名叫「雞煎麵」，看來沒問題，如果不看字，用聽的，聽起來，會覺得怪怪的嗎？不是台灣話，是台灣用語，寫些台灣話吧。

俄國攻擊烏克蘭
無辜百姓受苦難
獨裁怎樣來法辦
和平安寧咱來等

專文屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平台，不代表本報立場。

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