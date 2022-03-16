遭受砲火無情轟炸的烏克蘭馬利波，有一位咖啡廳老闆拒絕撤離，他說：「我的咖啡廳裡有20幾隻貓，我會照顧牠們到我死亡那一天」。

烏克蘭充滿這類戰火中溫情的故事，這國國家的人民，除了勇敢以外，還有善良，與俄羅斯的冷酷，形成強烈對比，因此引來全世界的聲援，波蘭與烏克蘭邊界的利沃夫城鎮，已經成了國際接收烏克蘭難民的窗口，每天都有四面八方的人來到這裡，自願為烏克蘭難民提供住宿——在柏林車站，德國人排在站前，手上持著紙牌，上面寫著我的家還可以接納幾個人，歡迎到訪；波蘭政府說：「我們已經接納五十萬烏克蘭人，但是，我們連一座難民營也沒有」，因為難民全部住進波蘭人的家庭，波蘭創造了處置難民的典範。

真實原因是烏克蘭人這一次真的感動了全世界。

當你了解烏克蘭的歷史，你會知道：其實，烏克蘭的偉大是來自悲情。

1922年，烏克蘭被併入俄羅斯，成為蘇聯帝國之一，但是，烏克蘭獨立運動並未停止反抗，十年後，史達林強行在烏克蘭實施集體農場，並針對知識分子進行清洗，爆發了史上最嚴重的饑荒，俄羅斯進一步拒絕援助烏克蘭，使飢荒雪上加霜，甚至出現人吃人的慘況，飢荒造成烏克蘭大逃亡，很多烏克蘭人移民到加拿大、澳洲，就是那個飢荒時代，到底飢荒餓死多少人，目前僅知在五百萬人到七百萬人之間。

現在每一年的11月，首都基輔會針對飢荒死者，舉行追悼會，烏克蘭學者從飢荒死亡人數比例來看，超過八成死者是烏克蘭人，因此認為這是俄羅斯為了對付獨立運動者，所進行的種族滅絕陰謀，當然俄羅斯不願承認，只認為這是史達林集體農場的失敗。

今年剛好是大飢荒九十年紀念日，俄羅斯發動對烏克蘭侵略，而且戰爭中國際禁用的武器，也在這次戰爭中亮相，難怪澤倫斯基會指責俄羅斯是：企圖對烏克蘭進行種族滅絕。

烏克蘭對俄羅斯的歷史仇恨，還可以推溯更早的沙俄革命，內戰時代，俄羅斯作家蕭洛霍夫所寫的〈靜靜的頓河〉，以一位烏克蘭哥薩克軍人為主角，描繪出沙俄時代到革命的紅白軍內戰，烏克蘭人隨波逐流，兩邊為難的生命歷史，在這次戰爭中，同樣的悲劇還在上演，父親俄羅斯人，母親烏克蘭人，孩子到底要站在哪一邊呢？

這些不停上演的悲劇，凝聚出這個國家的偉大，也讓世人發揮出善良的力量聲援烏克蘭。



2003年基輔紀念烏克蘭大饑荒（1932年至1933年發生在烏克蘭蘇維埃社會主義共和國的大饑荒）受難者的蠟燭十字架。圖／擷自維基百科，公有領域