俄羅斯軍隊18在烏東發起新一波攻勢，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymr Zelenskiy）說，「頓巴斯（Donbas）之戰」現已開打。圖/取自澤倫斯基臉書

俄軍3月底撤出烏克蘭首都基輔周邊地區和北部戰線，重新集結至烏東，根據外電報導，俄羅斯軍隊今天在烏東發起新一波攻勢，「頓巴斯（Donbas）之戰」現已開打。軍事分析人士說，俄羅斯的增援可說全為這場已進入持久的戰事，頓巴斯之戰肯定會讓雙方傷亡及損失慘重。

據法新社報導，針對烏東新戰況，白宮表示，美國總統拜登今天將召開盟邦會議討論。美國有線電視新聞網（CNN）報導，國務院發言人普萊斯普萊斯（Ned Price）被問到將俄羅斯列為恐怖主義資助國的可能性時說：「我們正在仔細研究事實和法律。」

烏克蘭武裝部隊司令部在臉書（Facebook）發文稱，俄羅斯主要軍事力量正集中在控制整個合稱頓巴斯的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區。自2014年來，親俄分離主義分子都只是控制頓巴斯局部地區，控制頓巴斯地區將使莫斯科能夠建立一條通往克里米亞半島（Crimea）的南部走廊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymr Zelenskiy）在影片中說：「無論對方向烏東投入多少兵力，我們都將繼續戰鬥，保家衛國。」

烏克蘭總統的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在加密社群軟體Telegram寫道：「戰爭的第二階段已經啟動…相信我們的軍隊，他們非常強大。」

在各界預期俄軍將在烏東地區發動攻勢前，烏克蘭當局已敦促頓巴斯居民往西撤離。

另外，烏克蘭東南部港市馬立波市過去一週也經歷了激烈的街頭巷戰。市議會在即時通訊軟體Telegram寫道，「大多數平民都是婦女帶著小孩和老人」。

隨著俄羅斯軍隊企圖從烏克蘭手中全面奪取並控制這座城市，馬立波亞速軍團（Azov Regiment）指揮官普洛柯潘柯（Denis Prokopenko）中校在Telegram影片中說，俄羅斯和分離主義勢力朝這座煉鋼廠投擲反碉堡炸彈時，他人就在廠內，而他們「明知這裡有平民」，還動用火箭和其他武器轟擊這個地區。

英國廣播公司（BBC）報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，儘管俄羅斯砲火猛烈，馬立波並未落入敵軍之手。