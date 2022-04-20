俄軍被控在烏克蘭各地猛攻，尤其是在他們撤離的基輔周遭地區。圖為基輔一棟住宅18日遭俄軍空襲。/取自facebook.com/MNS.GOV.UA

俄羅斯總統普丁求勝心切，俄軍19日大舉攻擊烏國各地，空襲西部城市利維夫（Lviv）造成至少7人死亡外，也在東部頓巴斯（Donbass）集結猛攻，據法新社報導，俄羅斯軍事行動若干最激烈戰鬥集中在亞速海（Sea of Azov）戰略港市馬立波（Mariupol）附近。

不願具名的歐洲官員表示，烏克蘭港口城市馬立波可能會在數天內落入俄軍手中，稱馬立波遭遇的情況可能比布查鎮更慘烈。

為讓烏克蘭有更多作戰能量，五角大廈發言人柯比（John Kirby）在新聞稿中說：「他們已收到額外的飛機與飛機零件，可協助他們讓更多飛機飛入空中。」但他沒有進一步說明。

俄國政府呼籲烏克蘭當局施壓軍方「停止毫無意義抵抗」，並表示俄國軍隊已開啟一條人道走廊，讓同意繳械的烏克蘭軍事人員離開受圍困城市馬立波。這條安全走廊於19日下午2時（格林威治時間11時）開啟。

為此，俄國國防控制中心（National Defence Control Centre）負責人米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）發表聲明指出，俄軍與宣告獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）部隊已在亞速鋼鐵廠（Azovstal Iron and Steel Works）附近「暫停任何軍事活動」。

立陶宛禁止展示大寫字母Z

另外，自從俄羅斯侵烏的軍車上出現顯眼大寫字母Z後，Z就成為社群媒體以及群眾衣服上，用來表達支持俄羅斯侵烏的象徵。

堅決反俄的立陶宛在禁止公開展示蘇聯與納粹象徵的禁令中新增條款，禁止展示「極權主義或是專制政權過去或現在用來宣揚軍事侵略、違反人道罪，以及他們所犯下戰爭罪的象徵物」。

聖喬治絲帶首次於俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝（Catherine the Great）時期頒發的勳章綬帶，2014年被烏東分離主義分子用來作為支持俄羅斯的象徵。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月曾呼籲，普世禁止以政治目的使用Z，稱這象徵「俄羅斯戰爭罪行、被炸毀城市，以及成千上萬被謀殺烏克蘭人。」