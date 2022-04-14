上海強硬封城，卻因防疫手段及物資匱乏導致民怨四起，連日本產經新聞的記者失板明夫都報導，這一次真的被老共嚇到了，很多在上海的日商已經想盡辦法脫困回到日本。圖為上海因封城街道只剩清毒人員的景象。/取自Shutterstock

有一位在疫情期間，堅持回到上海的台商朋友，最近很後悔，他來電問，「能不能想辦法弄點吃的過去。」我打電話給一位浦西的朋友幫忙，他說，「我們小區說是解封了，但是，住戶禁止外出，老共對解封的文字意思，有新的定義。」這句話就像，「你可以上廁所，但是不准大小便。」朋友說，「我可以買到東西，但是，進不去那個小區。」

嘗試了幾通電話，我只好嘆口氣對台商朋友說，「寄錢容易，寄菜難。」問題是，他不缺錢，只是受困高樓豪宅，有銀聯卡，刷不動，更無法奪門而出。

港星陳浩民也住在上海，他上網說，物價飆漲30倍，還秀出幾張蔬菜照片。台灣藝人李立群，黃國倫，這些半個上海人，這一次也遭到共產主義鐵拳突襲，黃國倫一天一餐，終於減肥成功；李立群在網路上抱怨了一天，立刻接到國台辦關切，國台辦說，「偉大祖國不可能讓台灣同胞挨餓的。」

此話一出，網路上一堆幹聲，有一位中國朋友告訴我，當年來台灣旅行，沒有跳機是錯了，有個台灣護照，至少還有一點關心。

日本產經新聞的記者矢板明夫前天報導，「上海的日本商社很多，這一次真的被老共嚇到了，很多日商已經想盡辦法脫困回到日本。」美國駐上海領事館，以外交方式全館撤退，老共不敢阻擋，只能發文痛罵美國故意藉著疫情醜化中國。

「清零政策」是習大大偉大的政策，不容老外質疑。

前幾天，中國旅美的民運分子看到上海人在高樓上隔空高喊「共產黨下台」，鬼哭狼嚎一整夜，武漢封城的夜哭秀，再度上演。

民運人士特別興奮說，「看來這一次上海封城，將會推倒中國牆。」但是，我不認為如此。

上海人鬧飢荒，但是，習近平第一時間不是提供糧食，而是派出解放軍，社會主義大鐵拳，重重給上海人一拳。如今，大家才知道，不只是上海封城，太倉、崑山，都封了，北京也進行部分封控，可是，習近平好整以暇，躲在海南島曬太陽，一邊拿著種子實驗室的樣本，一邊對老百姓說「端好飯碗」，這個畫面有夠諷刺，網民說「這是重返鐵幕時代的練習。」

中國流亡商人郭文貴說，習近平是在練習發動侵略台灣後，上海可能遭遇台灣導彈報復，到時候，上海也會進行戒嚴封城，眼下所看到的解放軍入城，人民大饑荒，恐怕也很難避免，請上海人先做預備，束緊腰帶，這是為了上海好。

郭文貴失去財富後，言論也越來越奇怪，聽聽就好。

我認為，習近平知道國產疫苗擋不住病毒，上海不封不行，而上海封控出了紕漏，完全是黨國高官無能所致，簡單說，事先的準備不足，協調不夠，當然會出現這種亂象。

上海戶口2,500萬，黑戶打工仔少說500萬，其中有500萬從事飲食服務業，單單送餐勞工就要20萬人，如今被禁足10分之9，剩下2萬人服務2,000萬人，上海面積那樣大，你看，外賣仔神力也無法辦到，所以，很多地方社區沒飯吃，是必然結果。

只要老共黨官用一點腦，就知道，搞封控，不能這樣搞，大上海沒飯吃，你還派了20萬解放軍進城分飯吃，這不是維穩，而是製造不穩，問題是，期待餓扁的韭菜們起來鬧革命，我認為更難。