德國總統施泰因邁爾到波蘭訪問，並且打算跟波蘭總統杜達和波羅的海三小國的國家元首一道到烽火連天的基輔訪問。結果卻遭到澤倫斯基拒絕。圖為施泰因邁爾2018年訪烏照片/取自維基共享

這是一個比較嚴重的外交事件，向對自己伸出援手的人賞一記耳光！烏克蘭的總統澤倫斯基從俄烏戰爭開打以來，幾個星期之內就躍升為世界級的英雄，他的心氣也隨著提升，向全世界發話，在各國的議會中發表（視頻）演說，全場人含著眼淚，起立為他鼓掌。此君逐漸有點忘乎所以，目中無人，點著名罵人，給人臉色看。這幾天德國總統施泰因邁爾（Steinmeier）成了他打臉的靶子了。

烏克蘭早就對德國的能源政策不滿，極力抨擊俄德之間建立的北溪二號油管，認為這是把烏克蘭邊緣化，損害了它的利益。這個耗資百億歐元，耗時近十年的天然氣管道，從俄國聖彼得堡通往德國盧布閩（Lubmin）的項目，建成投產之後，可以向歐盟國家提供年用量的1/4。北溪二號也一直是美國所反對的，美國曾祭出制裁參與修建該工程的企業之舉措，表面上美國不能坐視歐盟受到俄國能源的「箝制」，實則是美國自己要在能源生意上分一杯羹。拜登總統說，如果有戰爭，此管就得封。果然，德國實在無法坐視俄國的侵略行為，戰爭一開打，就停止了該項目。

德國前總理梅克爾夫人和當時的外交部長和現任的總統施泰因邁爾，當年都是強力支持北溪二號的首席政治家。除了能源供應這種商貿考慮，他們的想法是德國和俄國必須有穩定的友好關係，「對話」永遠是跟自己意見理念相左的對手打交道的最佳辦法。

2014年普丁佔領克里米亞，梅克爾夫人在莫斯科跟普丁一起召開新聞發佈會，鐵娘子梅夫人直接批評普丁的做法，絲毫不給情面，普丁鐵青著臉站在一旁，十分尷尬，但是他不敢跟梅克爾撕破臉。如今，此一時也彼一時也，不能說當初德國的「親俄」的能源政策完全是錯的。也許「狡兔三窟」更為聰明，應當同時開闢其他的能源渠道。其實從日本福島核變事件之後，德國已經決定於今年2022年將核能全面下馬，並且努力開發風能、太陽能等再生能源，只是這些都需大量投資，而且離需求量還有很大的距離。

年初，俄烏之間情勢緊張之際，德國態度曖昧，不願向烏國提供進攻性武器，只是應允贈予5,000頂頭盔，這自然是笑話，但是也說明德國作為北約的成員國，不願也不能被捲入戰爭。但是戰爭一開打，看到俄國坦克一馬平川駛入烏克蘭，平民在炮火中流離失所，德國新政府立即改變態度，首先增加本國的國防預算千億歐元，同時對烏國提供武器、財力，參與金融制裁、驅逐俄國外交官、接納烏克蘭難民。德國媒體一邊倒地支持受害者，譴責侵略者。

也許看到自己的人民和國家在戰火中掙扎，心中痛苦憤怒，烏克蘭駐德國的大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）一再對德國政府要求提供重型武器，如坦克等。但德方所供應的還只是防禦性的火箭炮之類，據說重型坦克須得先檢驗，而且操作者須受訓練，不是揮手而就的事。德國新任的女防長也重申，可以提供一切防禦性武器，但是德國不能被捲入戰爭之中。日前，梅爾尼克直接對德國總統發難，攻擊責備他之前的「親俄」立場。老實的德國人也真就吃這一套，總統立馬就道歉，說自己對俄國「誤判」。

好了，下一步就更上層樓了。施泰因邁爾總統到波蘭訪問，並且打算跟波蘭總統杜達和波羅的海三小國的國家元首一道到烽火連天的基輔訪問。結果澤連斯基拒不接受德國總統這位客人，只是歡迎其他四位國家的元首。不但如此， 烏克蘭政府隨即對德國總理蕭茲發出邀請，請他到基輔訪問，共商大計。這種侮辱性的外交，還真只有憨厚的德國人能吞嚥下去。挨了耳光的總統並沒有生氣，只是淡淡地說：「我原先準備要去，但是基輔卻並不這麼想。」好大的氣度，忍辱負重，令人佩服。

德國政界的反應也並沒有過激，有些政治家認為代表國家尊嚴的總統被拒門外，那麼有實權的總理也不該去。這種態度是對的，並不是所有受害者都是英雄偉人，澤倫斯基的做法太小兒科，太意氣用事，缺乏眼光，在此關鍵時刻，德國伸出援手，你不但不接，還責備他沒有從頭就跟你是親密夥伴。每個政治家為自己國家的利益和安全打算，這是天經地義的事，為何要責備他人，不檢討自己本身是否也做錯了一些決策？梅克爾夫人當年拒絕烏克蘭申請加入北約，就是智慧之舉，否則如今第三次世界大戰就爆發了。覆巢之下無完卵，如今歐洲的巢未覆，只是受到攻擊，那麼就應當同心協力來維護安全，而不是進行窩裡鬥。

還有一問，烏克蘭跟中國的關係一向很好，幫助中國造航母和各種武器，兩個國家可說是親密無間，現在烏克蘭落難，遭受血洗，中國一聲不響，而且還偏向侵略者普丁，卻也沒見澤倫斯基開口罵人。如果他真是為了自己國家心急如火，口不擇言，那麼那股怨氣最應該發在習近平身上才對啊。看來他也是個算盤打得精的人，知道戰後第一個跑到烏克蘭來進行重建工作的就是中國人。看來老共的生意經，以「錢」服人，收買人心的手段，真是打遍天下無敵手呢。