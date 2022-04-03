「橋完成了！」行政院長蘇貞昌表示，橋完成不僅代表一個工程的成功，更是兩地的連通，連通不只是交通，也代表出外回家安全的路，故事所有的發展就從這裡開始。

陳其邁指出，今天寶來一橋打通，包括未來連結台20線到南橫也即將全線通車，假如明霸克露橋再打通，從高雄連結至台東最美的觀光公路路網指日可待。

歷經3年，「台20線78K+500寶來一橋改建工程」完工通車典禮，今由行政院蘇貞昌院長主持，參加觀禮人員有交通部王國材部長、高雄市陳其邁市長、立法委員邱議瑩、公路總局陳文瑞局長、六龜區區長、地方代表及民眾等，現場洋溢期待及熱鬧氣氛。

蘇貞昌說，橋通了、溫泉來了、花旗木開了、大家不必把錢花在國外，一年8千億花在國內，「所以我一直嚴守國境，我們在國內消費就好。」

98年8月莫拉克風災造成台20線南橫公路嚴重受損，導致高雄山區寶來以上地區一夕形成孤島，沿線公路橋梁幾乎橋斷路毀，尤其寶來大街荖濃溪溪水暴漲導致土石貫入，道路處處可見土石居民寸步難行，苦不堪言，慘況不堪回首；而位於荖濃溪旁的溫泉山莊被溪水吞噬畫面，猶記人心，也導致泛舟的起點也被土石流填平，觀光人潮一落千丈。

風災後荖濃溪及寶來溪河床嚴重淤積，舊寶來一橋因逐年河床高程抬高而通水斷面嚴重不足，近年來每逢颱風豪雨期間，因荖濃溪溪水暴漲而預警性封橋，造成當地民眾通行受阻；且舊橋曾於100年曾辦理橋梁耐震補強評估，僅完成墩柱耐震補強，但因本橋為直接基礎，豪雨期間荖濃溪溪水劇烈淘刷橋墩及橋台基礎處河床，恐有斷橋之虞。在考量通行安全下，除預警性封橋之不便外，更須面對橋梁若遭沖毀，寶來、桃源地區將形成孤島之風險，莫拉克風災驚恐生活恐再現，為提高橋梁通行安全及提振當地民生經濟觀光產業發展，辦理寶來一橋改建實有其必要性。

寶來一橋橋梁位於荖濃溪、寶來溪及野溪3條水流交匯處，水文地質複雜，也是進入南橫公路重要里程碑，經工程團隊在規劃設計階段詳細評估水文地質，並兼顧在地人文、環境永續及運輸需求下，建構一條安全且能彰顯寶來在地特色之景觀橋梁，最後採取高橋墩、大跨徑、截彎取直之橋梁改線對策，全長390公尺，寬度15公尺，並大幅提高橋梁高度增加通洪斷面，以提升新橋抗洪抗災能力。

橋梁兩側人行道及箱型梁外側，以在地螢光及溫泉意象元素設置多處景觀燈飾，亦配合於寶來地區百年芒果樹周邊規劃大片綠廊，型塑寶來溫泉區獨特的山城之美，新橋啟用的同時，為了更有效提振當地溫泉觀光產業，帶動地方經濟成長，交通部觀光局以及高雄市六龜觀光休閒協會，共同辦理「高雄市六龜溫泉推廣活動」，結合寶來溫泉標章業者共同優惠行銷、辦理音樂會及特色遊程推廣，共同努力來打造寶來溫泉山城。

新寶來一橋改建工程經費約5.3億元，於108年07月1日開工，施工過程，橋墩基礎開挖受荖濃溪及寶來溪夾擊，動用數十部抽水機24小時持續抽水，方能提供安全施工環境，有賴工程團隊經驗豐富且不屈不饒的努力完成使命，即使面對艱辛的施工環境，仍秉持「便道可斷，機具可毀，人命不可有損」安全第一的精神戒慎施工，獲得多方單位肯定，更於109年榮獲金安獎佳作之殊榮。施工期間歷經110年0807豪雨，荖濃溪溪水暴漲，舊寶來一橋險遭溪水淹沒，施工安全及進度再次面臨雙重考驗，本局施工團隊全力趲趕下於最短時間內恢復施工，提前於111年4月3日開放通行，展現整體行政及施工團隊執強力決心，不失當地民眾所冀望。

另外，台20線南橫公路梅山口至向陽路段自民國98年莫拉克颱風受損封閉多年，其中梅山口至天池路段於109年1月有條件開放通車，天池至向陽路段迄今12餘年尚未開放通行，台20線山區路段，因地質不穩定，再加上極端氣候影響，本處除於災後立即辦理搶通外，12年來南橫公路甲仙至向陽將近150公里投入130億元經費修復重建，復建期間因地質破碎及多次颱風豪雨影響，導致工程進展嚴重受阻，但施工團隊在兼顧安全與施工品質之原則下全力?趕，完成橋梁、明隧道及數十處上下邊坡路基復建，提昇道路抗災能力，減少搶修輪迴經費重複投入，現用路人受災風險已大幅降低，因此今天藉由寶來一橋通車典禮的場合，行政院蘇院長也正式的預告南橫公路將於111年4月底有條件開放天池至向陽路段通行，12年後終於可揭開並重現南橫風華新的篇章。

交通部公路總局於今日辦理寶來一橋通車典禮，新建完成的橋梁，將為寶來溫泉地區帶來新願景及希望，新橋屹立於荖濃溪將成為一座延續幸福的大橋，茂林國家風景區管理處亦特別規劃辦理春夏季促銷活動，推廣鄰近六龜地區景點及遊憩特色，包括特色農特產品品、美食、溫泉資源及小旅行活動，協助振興寶來及不老地區之觀光產業及發展。