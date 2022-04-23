桃園是座擁有多元文化族群的城市，在車水馬龍的桃園車站附近，有處東南亞商家林立的街區，街道旁錯落有致的招牌，充滿越南文、印尼文、泰文等異國語言，彷彿走進另一個國度。路過時，不妨停下腳步，傾聽不同文化交流的聲音。

台灣目前約有66萬名產業與社福外籍移工，其中超過10萬人落腳桃園。鄰近桃園車站的延平路周邊，原先作為車站後站的接駁與停車空間，擁有廣大腹地，又因交通優勢與地利之便，逐漸成為移工們聚集交流的場所。這些來自其他國家的遊子，在販售著東南亞傳統料理與雜貨的店家，找尋著記憶中熟悉的家鄉味道，藉以撫慰魂牽夢縈的思鄉情懷。

穿越國界 生活圈異地重現

初來乍到的外籍朋友，與當地生活文化及語言溝通容易有隔閡，促使同鄉者聚在一起活動、彼此支持。國立政治大學創新國際學院助理教授歐子綺提到，這是全球普遍的情況，而過去來台的移工朋友，日常大多被工作填滿，較少擁有個人空間與時間，因此他們選擇在大眾運輸站，或是公園、河邊等公共空間常駐、放鬆身心。「桃園車站後站的東南亞街區，就像是外籍朋友的充電站。」鄰近工作地點的車站因交通方便，容易滿足社交、娛樂等生活需求，便成為假日排解工作壓力、互相交流的首選地點。

「台灣有許多外籍朋友聚集的商圈，其中又屬桃園車站後站發展較早。」在地深耕多年的「望見書間」創辦人林周熙回憶，政府自開放外籍移工以來，由於車站後站距離龜山工業區不遠，行走幾個街區就能抵達，因此每逢週末便會聚集在此交誼，也順勢出現不少由外籍朋友開設的店鋪，「極盛時期，車站後站隨處可見異國小吃店、餐廳及攤車，街上與地下道人潮滿滿，假日更能見到外籍工作者搭載著計程車往復穿梭的場景。」林周熙表示，早期發展使得這邊的東南亞老店相當多，且不同於零星分散於各個街道中的東南亞商店，後站的東南亞商家匯集的情況尤為明顯。



望見書間豐富的東南亞圖書，免費提供移工與新住民圖書交換服務。圖／林煒凱

商家集中於一處，形成方便的生活圈，又因語言相通產生的親近感與家鄉感，使得鄰近地區的移工或新住民們，也會特意乘車來此購買日常生活用品，或是邀約朋友相聚、品嚐家鄉風味料理等，這邊的東南亞店家，往往也在招牌或菜單上標示多國語言，方便各國來客易於辨識採買。如今，無論是外籍工作者、新住民，或是台灣人，都因為商圈的興盛發展，而有進一步認識彼此和文化交流的機會。



想親手製作東南亞料理，可以在桃園車站後站購入各項材料。圖／林煒凱

文化交流 理念與特色延續

「過去桃園泰國移工人數較多、泰國店家也多，這邊被稱作『小曼谷』。近年來，越南籍工作者增多，不少人也改口稱為『小胡志明』。」在車站附近開設「佶洋貿易有限公司」的執行長黃士育注意到街區的脈動，在從事東南亞貿易批發後，抱持著讓來客找出家鄉味的想法，逐漸摸索出經營方向，「為方便大家找尋記憶中的味道，店內便進口許多海外具代表性的食材、懷舊零食等。」黃士育進一步分享，顧客群也不乏台灣客人，前來採購東南亞料理食材，彼此透過交流烹飪、分享餐點的過程，更能深入地瞭解東南亞不同的飲食文化。



佶洋貿易有限公司進口來自東南亞各地的商品，療癒許多移工思鄉的心，也吸引許多台灣消費者前往購買。圖／林煒凱

在地經營超過20年的「莎娃迪泰式料理」，在新住民第二代陳小姐接班後依舊維持道地的泰國口味。「媽媽掌店的時候，店內客人多半為泰國人，台灣人多半不敢靠近。」陳小姐表示，近年泰籍工作者人數減少，後站商圈反而多了不少台灣人，在接手泰式料理店之後，她便與先生重新裝潢，以大片落地玻璃窗、木質調裝潢等，讓店內更明亮、溫馨，吸引更多台灣人前來消費，她期望能藉由充滿家鄉風味的料理，讓台灣人能充分享受泰國的飲食特色。



莎娃迪泰式料理重新裝潢，以大片玻璃窗及木質調裝潢，讓店內更明亮、溫馨。圖／林煒凱

位於延平路上的望見書間，成立至今已8年，不僅做為閱讀和休憩空間，也透過讀書會、街區小旅行、異國料理課程等活動，打造多元文化交流的平台。林周熙分享創立望見書間的緣由，「有沒有一種方式，能夠讓東南亞朋友和台灣大眾認識、看見彼此呢？」他身兼桃園市東南亞藝文教育創新暨研究協會創會理事長，也致力推動新住民平權運動與文化推廣，讓更多人認識東南亞文化。「許多新住民找到發揮自我價值的舞台，像是在桃園各中小學擔任母語老師，或是擔任社區導覽員。」在望見書間擔任街區小旅行導覽員的越南新住民杜金歡分享，透過桃園車站後站等具代表性的導覽場域與機會，交流生活及文化經驗，讓大家相互瞭解、消弭成見。



莎娃迪泰式料理提供道地的泰國風味。圖／林煒凱

多元亮點 商圈轉型新潮流

細數桃園車站後站變遷，2011年以前，每逢假日總會聚集眾多使用公共電話亭的移工朋友，然而隨著智慧型手機及網路普及化，人與人的交流與互動也隨之改變，即使身處不同的國家，也能透過網路即時通訊或視訊，使得外出撥打長途電話、面會的機會漸漸減少；移工朋友排隊等著打電話情景雖不復見，但後站密集的東南亞商家，仍是他們懷念家鄉風情的歸屬地。2020年後，後站重新劃設人行道，友善的環境帶來新風貌，也吸引不少台灣大眾前來用餐、採購，由於店家幾乎都能使用中文溝通，搭配地方推廣團體推出的導覽行程，非常適合作為對東南亞有興趣者的第一站，從異國味濃厚的日常生活用品及餐點，逐步認識東南亞文化，感受外國朋友的熱情。

「移工經濟其實能創造相當多的能量及產值。」歐子綺因參與大學社會服務責任計畫，近年來常造訪桃園，據她的觀察與接觸，桃園車站後站的「東南亞一條街」能藉由全面性的規畫，由一條街拓展為二條、三條街更大的商圈，而這樣的場域具備多元文化意義與價值，是台灣人與外籍移工雙向瞭解、交流的空間。林周熙則期盼，在環境與空間變遷的同時，仍能讓這些新朋友保有自己的獨特性，也期望街區中店家生命力，在交流與反響中，能帶來更多的可能性。



望見書間不只是一間書店，更像是多元文化交流的平台。圖／林煒凱

※本文轉載自 《桃園誌》No：88