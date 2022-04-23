COVID-19本土疫情延燒，4月23日新增4,126例本土病例，再創台灣疫情以來新高，雖沒有死亡個案，但新增1例重症與10例中症，其中6人沒打疫苗；境外移入增78例。圖/指揮中心提供

COVID-19本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天新增4,126例本土病例，再創台灣疫情以來新高，雖沒有死亡個案，但新增1例重症與10例中症，其中6人沒打疫苗；境外移入增78例。

另外，陳時中上午邀台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣等六個高風險縣市首長開視訊會，決議未來採取「重點疫調」，僅匡列發病前2天密切接觸者，加速匡列疫調速度外，25日將再開會研議將居家隔離天數從現行10天縮短至7天。

23日本土新增病例遍布全台22縣市，以新北市1,563例最多，其次依序為台北市945例、桃園市527例、基隆市219例、台中市171例。

陳時中指出，今天確診個案新增10例中症及1例重症。其中新增的重症個案為60多歲女性，有高血壓病史，曾打過三劑疫苗，確診後出現抽搐、低血鈉症狀，疑似敗血症，目前在加護病房使用氧氣面罩及瑞德西韋治療。

10例中症個案年齡中有6人沒打疫苗，年紀最輕的是20多歲男性，個案沒慢性病史，也從未打過疫苗，X光檢查雖無明顯肺炎症狀，但血氧濃度低於94%，目前住院以瑞德西韋治療。

因疫情升溫，國內接種疫苗意願也提升不少，如屏東縣政府今天在屏東火車站、潮州火車站，開設疫苗快打站，一早未開打前就排了人龍。

全台22日共接種16萬417人次，第二劑疫苗涵蓋率來到79.71%，第三劑疫苗覆蓋率達57.42%。陳時中表示，台灣疫苗接種在世界排名算是前段，大約30幾名，希望疫苗持續接種對疫情有幫助。