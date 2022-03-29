俄烏戰爭告訴我們：軍武獨裁大國表面好看，沒有民主就無法防止貪腐，而貪腐正在毀滅俄羅斯，已經在這場戰爭中顯露無遺。示意圖為俄羅斯戰車。擷自公視新聞影片

國際排名第二軍事大國，有戰鬥民族稱號的俄羅斯，在這場俄烏戰爭中，俄羅斯不只無法開拓疆土，完成大俄羅斯帝國夢想，這場戰爭即將把大國打回中小型國家，英國經濟學人估計；俄羅斯經濟將倒退15年，回到普丁執政的初期，更糟的是；普丁和習近平同樣打著肅貪口號上台，結果只是貪汙腐敗換手而已，寡頭政治還是寡頭政治，普丁本身就是最大貪汙犯，眼下：貪汙文化正在毀掉俄羅斯。

根據國際媒體的戰場觀測：俄羅斯坦克十部坦克只有一部保養完整，飛彈故障率超過40%，媒體記者目睹二戰時期，戰場上卡車裝載舊式機槍的場面，戰場上的傷患繃帶，居然製造於1978年，更不用說；軍人的防彈衣內裝紙板，裝甲車履帶裡面竟然填充保麗龍板，還有過期的軍人口糧，烏克蘭擄獲的俄羅斯防空雷達，根本不能使用，在這種裝備惡劣的情況下，很多無知的俄羅斯義務兵遭到欺騙，以為去烏克蘭，只是演習而已，沒想到卻是一場地獄之旅，在冰天雪地中受困挨餓。

烏克蘭政府發言人說；俄軍已經死亡16000人，但是，俄羅斯不承認，只有《真理報》透露：死亡確實接近萬人，已經超過蘇聯時代在阿富汗戰場上陣亡率。

嚴重死傷絕對和裝備不良有關，敗戰更無法避免，普丁震怒之下，國防部長、聯邦安全局長、國防裝備部長三人已經被軟禁，未來命運肯定不妙；聯邦安全局提供不正確的情報，導致這場戰爭戰略錯誤，普丁當然先清算；第二位是俄羅斯國防部長謝爾蓋紹伊古，這位老兄掛著大將軍階，卻沒有軍旅經歷，因為和普丁交好，幹上國防部長，紹伊古的母親是烏克蘭人，普丁懷疑紹伊古不願意打戰，或故意打敗戰，因此遭到軟禁。

第三，國防裝備部長被抓捕，很顯然和這場戰爭中不堪使用的軍用品有關，更關係長期以來軍隊貪汙文化，也難怪烏克蘭媒體說：「必須感謝俄羅斯的貪污」。

其實，俄羅斯貪污和烏克蘭不相上下，根據2021年，國際透明組織所公布180國家的清廉指數排名，俄羅斯122名，烏克蘭136名，這兩個國家都屬於清廉後段班，從烏克蘭賣給中共的第一艘航母，必須長途用拖船拖回來，就可以知道：烏克蘭清廉度有問題，力挺俄羅斯的白俄羅斯，還排名82名，排在俄烏兩國之前，被侵略的烏克蘭，今天能夠力拼大灰熊，國民抗敵精神是主因，另一個因素是武器裝備來自美國或北約國家，如果單靠烏克蘭自己的軍備，我看戰績也同樣難看。

習近平打貪後，中國清廉指數確實上升，排名66名，但是，比起台灣排名25名，差距還是很大，北歐國家仍然是清廉度最好的國家，脫離俄羅斯的波海三國也緊追進入前段班。

俄烏戰爭告訴我們：軍武獨裁大國表面好看，沒有民主就無法防止貪腐，而貪腐正在毀滅俄羅斯，已經在這場戰爭中顯露無遺。

中共軍方長期來也是貪腐嚴重，誰也不敢保證：外表好看的飛彈，面臨戰爭時，會不會故障，口糧是否過期，坦克車是否能動，鋼盔是否被換成塑膠製品，與其說俄羅斯給西方上了一課，還不如說：這一堂戰爭課程是針對中共而開的。