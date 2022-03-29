若台灣人無適時透過「正名制憲、公投獨立」，在國際法理上確立「台灣支那，一邊一國」，習近平若武力犯台，到時台灣並祙當像烏克蘭，得到絕大多數國家的同情和支持。示意圖／擷自公視新聞影片

聯電董事長曹興誠前無久講，蔡英文提出「兩國論」。就我所知，李登輝先生主政時期，由幕僚和民間專家組成研究小組，討論按怎定位竊占台灣的假「支那民國」，最後由李登輝定調「國和國的特殊關係」的所謂「兩國論」。蔡英文當時只是彼個小組內底抄筆記的小秘書，呣是提供論述的主要成員。事實上，愛爭功勞的蔡英文嘛呣敢公開講，兩國論是伊提出的。

曹興誠對蔡英文在舊年2021年10月初10，演講講「堅持支那民國和支那人民共和國互不隸屬」，伊感覺對台灣的安全若像呷一粒定心丸。其實，「兩岸互不隸屬」和「兩岸同屬一支」根本無互相排斥！若台灣人無廢除假「支那民國」體制，並適時透過「正名制憲、公投獨立」，在國際法理上確立「台灣支那，一邊一國」，等2027到2035年，支共綁匪可能有夠軍武能力，對台灣採取有意義的侵犯行動，「國家統一」的戰爭藉口還是會真有正當性和說服性。到時，台灣並祙當像烏克蘭，得到絕大多數國家無爭議的同情和支持，因為烏克蘭清楚宣示國家領域，被公認是主權獨立的國家，無黑白主張烏克蘭領域包括俄羅斯帝國或蘇聯所佔有的領域。

2022年2月24日，俄羅斯以「非軍事化、去納粹化」為出兵藉口，侵入烏克蘭，原來軍方高層椪風講24點鐘著要佔領烏克蘭首都基輔，嘛騙自己的兵仔講，烏克蘭人祙抵抗，會歡呼迎接俄羅斯的軍隊來解放。結果，烏克蘭人堅守家園拍死呣退，發展做第二次世界大戰以來歐洲上大規模的戰爭。俄羅斯軍兵的傷亡超過預料。

當前俄羅斯侵略烏克蘭的戰況，予咱聯想到1939年11月30日，蘇聯獨裁者史達林發動侵略芬蘭，演成戰105日久的「冬季戰爭」(Winter War)。當時，史達林要求芬蘭割沿芬蘭灣的部分土地予蘇聯，以鞏固彼時稱作列寧格勒的聖彼得堡的安全。芬蘭無願屈服在強權霸道，史達林著在德蘇簽訂互不侵犯密約後三月外日發動戰爭。

當時，蘇聯人口約1億9,400萬，芬蘭370萬，蘇聯紅軍兵力1,800萬，芬蘭步兵14,200人，森林和湖泊地形機動精兵5,000到6,000人。實力無成比例，芬蘭全國緊急動員總共約13萬兵力，其中鎮守前線的只有2萬外。蘇聯一開始著調25萬紅軍投入主戰場，軍方高層認為2日著會當逼芬蘭投降，所以，軍隊甚至無帶笨重的冬天厚外套和特殊裝備。

結果紅軍一直無法度突破芬蘭堅固閣複雜的防線，而且死傷慘重。後來，蘇聯增調紅軍到50萬，以及出動空軍和重砲武器支援作戰，才在隔年2月突破芬蘭的防線。芬蘭在完全無外來援助的情形下，苦戰到幾乎攏無槍子和砲彈，雙方在3月12簽和平條約，芬蘭割沿芬蘭灣的土地予蘇聯，總是保持國家獨立。

「冬季戰爭」看起來上尾是蘇聯贏，卻是贏得真悽慘：蘇聯死傷超過30萬人，其中12萬7,000人死亡，芬蘭才6萬5,000人死傷，2萬6,000死亡。前蘇聯總理赫魯雪夫清算史達林時，罵講：贏了「冬季戰爭」卻輸了士氣，投入150萬人，結果死傷100萬！一個紅軍將領怨嘆講：咱佔著的土地，拄好咁哪有夠用來埋咱戰死的兵仔。莫名其妙被送去烏克蘭相戰的俄羅斯軍隊，現在嘛是陷入士氣危機。

芬蘭和烏克蘭攏直接和俄國領土相連，無像台灣和支那中間有台灣海峽隔開。總是，怹和台灣處境無仝的所在是，怹攏是在國際法理上明確的主權獨立國家，台灣是自欺欺人的主權獨立國家，而且在憲法上公然侵犯支那、蒙古、圖博和東突等的主權。

芬蘭和烏克蘭攏是靠民族主義，激發全民抵抗外來侵略勢力的氣勢，打壓了呣知為何而戰的敵軍的戰鬥意志，造成侵略軍的重大傷亡。芬蘭當時因為歐戰的關係，戰略地位被忽略，致到完全無外來援助，戰到無槍子無砲彈，不得不屈服。烏克蘭有國際支持的優勢，終局還歹下定論。

台灣較嚴重的弱點是，社會精英長期忽視台灣民族主義。無民族主義的社會，面對外來強權威脅，必然衍生投降主義。蔡英文的台灣管理當局，攬外來非法的假「支那民國」體制，無注重社會「去支那化」，無努力推動「台灣化」閣假仙「轉型正義」，甚至阻礙打壓「正名制憲」，攏顯示是在為悲哀的投降主義鋪路。

台灣若是「正名制憲」宣示放棄和支那、蒙古、圖博、東突等糾纏，成做像烏克蘭和芬蘭做實實在在的主權獨立國家，台灣人若是像芬蘭人和烏克蘭人有堅強的民族主義信念，支共綁匪對侵略台灣的情報分析，會是：台灣人的堅強抵抗意志，會像烏克蘭人仝款，得著全世界出自尊敬的同情和援助，在彼種援助下，渡海侵台的軍隊60%到80%會死在台灣海峽，殘餘踏上台灣海岸的，會成做被打靶的鴨仔，在海灘被消滅。這種的情報分析結果，會予支共綁匪放棄併吞台灣的野心，予台灣帶來真正的和平和安全。

備戰才可能有和平和安全。台灣社會備戰瓦解支共綁匪併台野心，上重要的基礎建設有二項：推動「正名制憲、公投獨立」和宣揚「台灣民族主義」。