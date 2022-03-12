出名的英國偵探間諜小說作家JohnleCarré說了一個故事「鴿子的隧道」（The Pigeon Tunnel），內容耐人尋味，他說：小時候，父親帶我到蒙地卡羅的賭場玩，賭場的山坡下面就是海灘，那兒有個運動俱樂部，附設給人練習射擊的靶場，賭場旁邊的草地上有一個小小的隧道一直往下通往地中海海灘的方向，賭場的屋頂養著很多鴿子，他們將鴿子放進這個隧道，裡面漆黑他們只有往前飛，一直飛到看到前面有光線，一出來就是海灘上面，以為已經可以自由翔空，殊不知下面射擊場的人，在豐富的午餐之後，每個人已經準備好一把槍，在那裡要練習射擊，沒有被射到的鴿子趕緊飛離開逃命，他們飛往哪裡呢？他們飛往他們熟悉的賭場屋頂，結果就是生命重演，再度被放進那個隧道出來被射殺。

疫情之中，我們再度回來，在隔離中間，經好朋友介紹，一口氣看完了《華燈初上》第一、第二季，也看到台灣最近一些可喜的現象，有些台灣人有所覺醒，大概沒有那些鴿子那麼傻了？我們總不能只靠晶片和半導體產業，《華燈初上》這部連續劇使我感到，台灣的影藝界也很有覺醒，這個片子和最近出爐的《茶金》（Gold Leaf），都是以台灣歷史背景為主題，影藝水準高，受到世界上的尊重和喜愛。製片兼主角林心如由中國回來台灣，花了兩億多元製出此片，最近Netflix以三億的天價跟它買下該劇全球獨家播映權，第2季上架3天，就衝到Netflix排行榜冠軍。現在全世界的影迷可以看得到這80年代林森北路的條通文化搬上螢幕，是Netflix對台灣的製片的肯定，也是我第一次在Netflix上面看到台灣的電影，令人欣慰。

台灣影視圈這幾年受到諸多先天條件不良，慢慢流失了市場.影藝節目越来越因網路的普及跨越了國界，大牌演員也魚貫到對岸賺錢，林心如年輕時代就開始去中國發展，她17歲時在中國拍攝的「還珠格格」使她聲名大噪，她的作品很多好像是熱愛中國的作品，如還珠格格，精忠岳飛，新三國等等，她也捐款給四川汶川大地震。因為她多年來在中國的影藝事業的成就和經驗，使她近年來在海峽兩岸炙手可熱。這中間她也回來台灣製片演出，她返台製作的電視劇「16個夏天」在台灣人氣口碑極高，她是否真的心繫台灣，我不知道，不過這次她回到台灣拍攝了《華燈初上》。我從小在四條通長大，這影片的拍攝地點是我小時候很熟悉的地方，雖然條通的日本酒店文化是在我出國以後的事情，看她戲劇的品質，題材和組合，離奇的故事，演員的選擇，對影視產業來說，《華燈初上》無疑起了示範效果，使人不會再唱衰台劇。

我不敢說是不是不自由母寧死，但是，影藝界也發現，在自由民主的台灣，他們可以隨心所欲，翱翔天空，不必擔心下面有人手裡有槍，把他們當作靶子，看到大牌明星包括和林心如同演「還珠格格」的趙薇，或是網球名將彭帥，也都被封殺，在去年「被消失」。在中國，人人自危，最成功的事業家或影藝人士也無法倖免。2021年對台灣而言是一大分水嶺，恐怕要「感謝」習大大的「德政」，台灣人越受無理無恥的打壓越能另找生路，更上一層樓，台灣演藝事業加油，台灣加油！

我知道用這個鴿子的比喻有點勉強，因為這些台商或台灣藝人並不是在中國出身的，我只是覺得看這些鴿子一再回去同樣的地方任人宰割，使我想到這個故事.想想1980年代，台商如何幫助中國建立今天龐大的生產鏈，那時中國政府對台商多麼禮遇？再看看今天他們在中國個個被修理，天道、法理、人性何在？我同班同學在中國崛起的初期在崑山生意做得很大，員工好幾千人，前年很憤慨的說他要搬回台灣，虧了幾千萬美金，共產政府和銀行一鼻孔出氣要共他的產，套一句他的話說: 「這些人是『精牲』（畜生）」。台灣影藝人士所面對的問題也相同，希望台灣的藝人不要被那邊市場較大而衝昏了頭，沒有意識到那是個過河拆橋的地方。

我們期待台灣影視界能繼續努力靠自己的天才與經驗多多拍出帶著有台灣特色的的內容，以台灣特有的背景，歷史為主題，闖往國際，為母親台灣打拼，《華燈初上》的成功就是一個好例子，不要像蒙地卡羅的那些鴿子一樣，一再飛回自找死路的地方。



《華燈初上》起了示範效果，使人不會再唱衰台劇。圖／擷自華燈初上臉書