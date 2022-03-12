人類歷史總是一再重演，本來，蘇聯崩解後，冷戰可以結束，如今，兩個企圖擴張土地的中俄帝國，即將把人類帶入冷戰的環境，這裡面被忽略的就是理想主義和現實主義的衝突。

1937年，納粹和歐洲法西斯主義，利用軍事力量席捲歐陸，在這場西方民主國家對抗納粹的戰爭中，一開始就是英國首相張伯倫的綏靖政策，犯下錯誤，祈求式的和平，助長了納粹的氣焰，納粹很快佔領辦半個歐洲，逼到美國不得不出手，1941年，太平洋戰爭爆發，美國宣布加入二戰，這一年，英美兩國領袖羅斯福和邱吉爾在紐芬蘭河上的奧古斯塔軍艦，發表聯合宣言，被稱為反法西斯大同盟宣言，也稱為「大西洋憲章」，憲章內容有八點：簡單說就是強國停止擴張土地，殖民地解放，各國領土完整，民族自治，國際合作，縮減軍備，社會安全，經濟國際主義，這些主張與羅斯福稍早對美國國會的演說相當一致，揭櫫四大綱領：人類有言論自由、宗教信仰自由、免於恐懼、免於匱乏，再加上少數民族自決的自由。

本來，這些綱領應該變成人類追求的幸福目標，被稱為理想主義，很可惜，現實狀態並非如此，世界經過八年戰爭，1945年，民主自由國家面臨勝利的前一刻，美英俄三國的領袖，在克里米亞的雅爾達舉行秘密會議，對未來的世界秩序進行規劃，簡單說：這場會議否決了羅斯福的理想主義，放棄了人類普世價值的追求，也否定了大西洋憲章的精神，西方民主國家反法西斯同盟揭櫫的宣言全面失敗，中共流亡異議人士阮銘，在他所寫的《錯誤的歷史》一書中說：三個國家領袖用口頭密約，把世界一分為二，美英俄自由民主制度國家和專政獨裁制度國家對立，中間國家變成牆頭草，在所謂「權力平衡」的宗旨下，也因此形成今天世界最荒唐的結果，南北韓和台灣，在這場權力平衡下，已經對峙了七十幾年，作家羅博卡普蘭在他寫的《歐洲暗影》書中說：戰後，東歐國家希望成為民主國家，卻因為西方國家的懦弱，使他們再度變成獨裁者的奴隸附庸，捷克和波蘭等國為了自由不停抗暴，所謂東歐華沙集團的定義，就是共產制度施行的國度，等到蘇聯崩解後，這些國家才有機會學習所謂民主制度。

烏克蘭更是如此，從史達林時代起，史達林就把烏克蘭視為共產制度的勢力範圍，禁止烏克蘭向西方靠攏，而普丁只是延續這種錯誤觀念的後繼者而已。

普丁禁止烏克蘭人選擇自由民主，所說的理由竟然是北約東擴，危害俄羅斯安全，而應該打開民主自由大門，接納烏克蘭的北約組織，或歐盟也自我設限，擔心害怕爆發全面戰爭，不敢對烏克蘭伸出援手，結果是眼看烏克蘭在炮火下孤軍作戰，普丁用權力平衡理由恐嚇西方國家，西方國家反而自我設限，不敢歡迎新朋友，這就是現實主義，但是，真實的理由就是雅爾達密約的幽魂，持續在歐洲上空飄揚。

阮銘的書中引用毛澤東對雅爾達密約的看法，毛澤東說：「一個羅斯福，一個邱吉爾，一個史達林，三個人把世界給分了，也把歐洲分了，把亞洲也分了」。老毛很顯然對密約不太滿意。

雅爾達密約的受益者是蘇聯，但是，蘇聯並不滿意，甚至進一步擴張共產國際勢力，最後才有美國的圍堵政策，如今歷史重演：面對俄羅斯的擴張，用全力阻擋烏克蘭民主化的戰爭正在開打，俄羅斯認定西方不敢干預，實際上也是如此，西方不敢擺明槓上俄羅斯，卻在暗中幫烏克蘭，這場戰爭的結果應該很快就會分曉。



作者指出，從史達林時代起，史達林就把烏克蘭視為共產制度的勢力範圍，禁止烏克蘭向西方靠攏，而普丁是延續這種錯誤觀念。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成