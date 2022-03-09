新聞標題【民報】十分鐘知天下 2022/3/9
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十分鐘知天下 2022/3/9

福和觀點

 2022-03-09 09:46
福和會/十分鐘知天下
福和會/十分鐘知天下

●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

歐盟計畫減少對俄能源依賴，2022年要減少2/3俄國天然氣進口。英國計畫2022年底停止進口俄國原油。

拜登禁止進口俄國原油，美國考慮放寬制裁以利購買委內瑞拉原油，彌補禁止俄國原油的不足

美國私人資本公司Cerberus將以3億美元買下菲律賓蘇比克灣前美軍基地船廠

鋼鐵與鎳礦公司青山控股大量放空鎳，俄烏戰爭下慘遭國際原物料巨擘嘉能可軋空，鎳飆破每噸10萬美元，倫敦金屬交易所暫停鎳交易

印太

日本

油價大漲造成1月創下經常收支逆差1.1887兆日圓，2014年以來最大逆差

南韓

取得豁免可銷售美國電子元件在內的電子產品至俄羅斯

通過法律禁止蘋果、Google強迫手機平台上軟體開發上使用其支付系統

北韓

南韓軍方扣押北韓入侵可疑船隻，並開火驅離北韓巡邏艇

中國

鋼鐵與鎳礦公司青山控股大量放空鎳，俄烏戰爭下慘遭國際原物料巨擘嘉能可軋空，倫敦金屬交易所鎳價因而暴漲，8日停止交易

計畫在戈壁沙漠興建450吉瓦太陽能與風能

印度

預期到2030年民間煤礦可生產3.5~4億噸

澳洲

東岸大雨洪災持續

煉油廠停止購買俄國原油以示支持烏克蘭

菲律賓

美國私人資本公司Cerberus將以3億美元買下蘇比克灣前美軍基地船廠

馬來西亞

2021年投資達733.3億美元成長83%主要由製造業帶動

泰國

放寬投資數位資產稅務法規

巴基斯坦

俾路支省發生自殺炸彈攻擊6死

孟加拉

羅興亞收容營大火2000人無家可歸，為本年第6次火災

歐俄

歐盟

計畫減少對俄能源依賴，2022年要減少2/3俄國天然氣進口

英國

計畫2022年底停止進口俄國原油

鎳軋空飆破每噸10萬美元，倫敦金屬交易所暫停鎳交易

法國

承諾連任將廢除電視授權費

德國

否決核電廠延役以減輕對俄天然氣依賴

俄羅斯

普丁簽署法案可快速提高退休金

西班牙

增派175部隊至拉脫維亞

瑞士

勞力士停止出口俄國

烏克蘭

世界銀行通過7.23億美元資助

瑞典

總理Magdalena Andersson拒絕反對黨呼籲加入北約

美洲

美國

拜登禁止進口俄國原油

加拿大

衛星公司MDA提供烏克蘭即時衛星圖像以利對抗俄軍

物流瓶頸造成1月進出口大減

巴西

俄烏戰爭後雞肉價格大漲10%以上，烏克蘭為第六大雞肉出口國，巴西為第一大

阿根廷

列車出軌21傷

委內瑞拉

美國考慮放寬制裁以利購買委國原油，彌補禁止俄國原油的不足

祕魯

國會對總統再度提出彈劾

亞非

以色列

準備暫時收留2.5萬烏克蘭難民

烏克蘭總統澤倫斯基與以色列總理貝內特通話討稐調停

普丁與貝內特通話討論烏克蘭問題

土耳其

俄烏兩國外長將於土國會談

沙烏地阿拉伯

洛克希德馬丁將投資10億美元於沙國設廠製造

與韓華簽下8億美元國防合約

伊朗

發射第二枚軍事衛星進入軌道

南非

國營電力公司Eskom表示將限電到12日

奈及利亞

凱比州武裝暴徒攻擊殺害62義警

肯亞

莫德納將設立mRNA疫苗製造廠

馬達加斯加

國際貨幣基金同意支付6750萬美元

福和會官方網頁：www.fratwn.org

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