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每日國際焦點
歐盟計畫減少對俄能源依賴，2022年要減少2/3俄國天然氣進口。英國計畫2022年底停止進口俄國原油。
拜登禁止進口俄國原油，美國考慮放寬制裁以利購買委內瑞拉原油，彌補禁止俄國原油的不足
美國私人資本公司Cerberus將以3億美元買下菲律賓蘇比克灣前美軍基地船廠
鋼鐵與鎳礦公司青山控股大量放空鎳，俄烏戰爭下慘遭國際原物料巨擘嘉能可軋空，鎳飆破每噸10萬美元，倫敦金屬交易所暫停鎳交易
日本
油價大漲造成1月創下經常收支逆差1.1887兆日圓，2014年以來最大逆差
南韓
取得豁免可銷售美國電子元件在內的電子產品至俄羅斯
通過法律禁止蘋果、Google強迫手機平台上軟體開發上使用其支付系統
北韓
南韓軍方扣押北韓入侵可疑船隻，並開火驅離北韓巡邏艇
中國
鋼鐵與鎳礦公司青山控股大量放空鎳，俄烏戰爭下慘遭國際原物料巨擘嘉能可軋空，倫敦金屬交易所鎳價因而暴漲，8日停止交易
計畫在戈壁沙漠興建450吉瓦太陽能與風能
印度
預期到2030年民間煤礦可生產3.5~4億噸
澳洲
東岸大雨洪災持續
煉油廠停止購買俄國原油以示支持烏克蘭
菲律賓
美國私人資本公司Cerberus將以3億美元買下蘇比克灣前美軍基地船廠
馬來西亞
2021年投資達733.3億美元成長83%主要由製造業帶動
泰國
放寬投資數位資產稅務法規
巴基斯坦
俾路支省發生自殺炸彈攻擊6死
孟加拉
羅興亞收容營大火2000人無家可歸，為本年第6次火災
歐盟
計畫減少對俄能源依賴，2022年要減少2/3俄國天然氣進口
英國
計畫2022年底停止進口俄國原油
鎳軋空飆破每噸10萬美元，倫敦金屬交易所暫停鎳交易
法國
承諾連任將廢除電視授權費
德國
否決核電廠延役以減輕對俄天然氣依賴
俄羅斯
普丁簽署法案可快速提高退休金
西班牙
增派175部隊至拉脫維亞
瑞士
勞力士停止出口俄國
烏克蘭
世界銀行通過7.23億美元資助
瑞典
總理Magdalena Andersson拒絕反對黨呼籲加入北約
美國
拜登禁止進口俄國原油
加拿大
衛星公司MDA提供烏克蘭即時衛星圖像以利對抗俄軍
物流瓶頸造成1月進出口大減
巴西
俄烏戰爭後雞肉價格大漲10%以上，烏克蘭為第六大雞肉出口國，巴西為第一大
阿根廷
列車出軌21傷
委內瑞拉
美國考慮放寬制裁以利購買委國原油，彌補禁止俄國原油的不足
祕魯
國會對總統再度提出彈劾
以色列
準備暫時收留2.5萬烏克蘭難民
烏克蘭總統澤倫斯基與以色列總理貝內特通話討稐調停
普丁與貝內特通話討論烏克蘭問題
土耳其
俄烏兩國外長將於土國會談
沙烏地阿拉伯
洛克希德馬丁將投資10億美元於沙國設廠製造
與韓華簽下8億美元國防合約
伊朗
發射第二枚軍事衛星進入軌道
南非
國營電力公司Eskom表示將限電到12日
奈及利亞
凱比州武裝暴徒攻擊殺害62義警
肯亞
莫德納將設立mRNA疫苗製造廠
馬達加斯加
國際貨幣基金同意支付6750萬美元
福和會官方網頁：www.fratwn.org