據聯合國兒童基金會說，在因俄羅斯入侵和狂轟居民區而逃出境外的一百多萬烏克蘭人中，有相當比例的是易受傷害的兒童。

聯合國兒童基金會說，有50萬兒童、其中有些無人陪伴，越境進入波蘭和其他鄰國。該機構說，未成年難民有遭受暴力、虐待和剝削的高度風險。

總體而言，烏克蘭人的大逃亡正在使很多人擔心，這將成為第二次世界大戰以來歐洲最大的難民危機。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪在一項聲明中說：「我在難民緊急事務工作了近40年，我很少看到如今這麼快速發生的大逃亡。」相比之下，聯合國難民署說，2013年，逃離敘利亞的難民人數用了三個多月的時間才達到一百萬。

格蘭迪還說：「國際社會的團結一直令人欣慰。然而，什麼也取代不了讓槍聲沉寂下來、讓對話與外交取得成功的需要。和平是製止這場悲劇的唯一方式。」

聯合國敦促接收烏克蘭難民的各國對無人陪伴的兒童進行識別和登記，以防範他們遭到綁架和剝削。

多數烏克蘭人逃入波蘭以及匈牙利、羅馬尼亞、摩爾多瓦和斯洛伐克。

很多人在烏克蘭境內冒著生命危險長途跋涉才抵達邊界。上星期三拍攝的令人震撼的視頻顯示，人們擁擠在哈爾科夫的一處站台，希望登上一列前往與斯洛伐克交界的邊境城市烏日霍羅德的火車。

據波蘭駐聯合國大使施切斯基說，那些越境進入波蘭的人有「大量」無人陪伴的兒童。很多烏克蘭家長留在了境內，特別是父親們。按照政府的命令，男性必須留在烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。