中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，即日起取消實聯制，鼓勵民眾下載及使用台灣社交距離APP。另外，現行戴口罩防疫措施維持至5月31日。

他今天下午在疫情記者會中說，國內新增8,822例本土病例。個案數排名前5名縣市，以新北市3241例居冠，其次依序為台北市1892例、桃園市1452例、基隆市476例、台中市356例。

今天另有101例境外移入個案；新增2例死亡、2例重症及14例中症個案。

簡訊實聯制退場 共發送47.7億

簡訊實聯制自去年5月19日起實施，透過「疫調輔助平台」整合簡訊實聯制資料，協助地方政府疫調人員掌握個案相關活動史及匡列接觸者等，達到防疫目的。截至今年4月26日止，已發送47.7億則簡訊。

家用快篩試劑販售實名制也在28日上路，每人可憑健保卡或居留證到健保特約藥局或偏鄉衛生所購買一盒5入，共新台幣500元，比照口罩實名制以身分證字號尾數單雙號分流，單號星期一、三、五購買，雙號星期二、四、六，週日開放全民皆可買，可代購。販售資訊可查詢中央健保署、衛福部食品藥物管理署、藥師公會全聯會官網。

同時，從2020年2月6日實施，歷時2年多的口罩實名制將於4月30日完成階段性任務，多數藥局轉為販售快篩試劑實名制。

長程機組員檢疫鬆綁 5月起改採3+4天

考量機組人員長期居檢、飛行任務循環壓力以及航空公司已建立快篩結果回報及管理機制等因素，指揮中心今天宣布，自5月1日起，國籍航空長程航班機組人員已接種疫苗追加劑且滿14天，檢疫天數縮短為「3+4」天，返台後進行3天居檢及4天自主健康管理。