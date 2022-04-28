NCC主委陳耀祥今天到立法院交通委員會專題報告，會前遭到國民黨團包圍，要求陳耀祥下台，華視撤照等，現場民進黨立委加入護航，場面一度陷入混亂。在召委洪孟楷宣布開會後，衝突約在9時10分結束。

華視新聞日前發生嚴重誤失，跑馬燈出現「中共飛彈射擊新北」、「巴士海峽發現石油」等錯誤資訊外，還將行政院長蘇貞昌誤稱為總統，導致董事長陳郁秀、代總經理陳雅琳請辭。立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，就「新聞台出現假訊息裁罰處理標準及如何要求新聞台落實執行預算法第62條之1條文（1450條款）」進行專題報告，並備質詢。

不過，國民黨立院黨團在會前待陳耀祥入座後，高舉「華視撤照，陳耀祥下台」等標語，上前包圍陳耀祥座位，批評華視不只散播假消息，圖卡誤植行政院長蘇貞昌是｢總統」，背後政治目的讓人質疑；而過去NCC下架中天新聞台，陳耀祥說因為內稽內控出了大問題，這次華視大出包「共軍飛彈擊中新北市」等嚴重不實資訊，華視也應比照中天撤照。

國民黨立委抗議數分鐘後，在民進黨立委要求下，主席洪孟楷宣布開會。陳耀祥上台後澄清NCC並非雙標，他說，這次華視錯誤情節重大沒錯，但中天是換照期限到期而不予換照，兩者之間情節不同；華視相關疏失NCC還在調查中。

他並說，跑馬燈錯誤除了要加強查核機制，新聞台內控也有問題，因此要求教育訓練、人員補齊，不只對華視，對其他新聞台也是。

國民黨立委洪孟楷則說， NCC委員對於華視懲處的會議還沒開，「但主委已經下了指導棋」，在25日公開答詢說不需撤照處分，那麼未來開會所有NCC委員都只得乖乖聽主委的意見嗎？

綠委劉世芳指出，華視跑馬燈的不實訊息，連監察委員賴鼎銘、葉宜津、林郁容都已申請自動調查，NCC就只打算罰款打發？屬於全民的公廣集團是左手罰右手？包括國台辦、中國、日本、西方媒體都對華視出包做了報導，可以說非常丟台灣的臉！她詢問，對華視的懲處結果何時出爐？

陳耀祥表示，NCC主責的廣電法部分，將採取一案一罰、一行為一處罰。個案違規情形最快3至6個月出爐。

此外， 國民黨立委林奕華表示，華視拿僑委會的錢，卻在新聞時段打獨家，根本就是新聞置入，違反規定。且華視違反廣電法贊助的規定，應該在節目前後都揭露贊助單位廣告字樣，卻只有在新聞後面用小字短短揭露6秒，「以後大家都這樣搞」。

她要求NCC應規定，接受政府標案也要前後一致、標註同樣大小、同樣時間的資訊，也表示一定會追究僑委會後續核銷預算的方式。陳耀祥則說，NCC會請華視陳述意見並提送「廣電節目廣告諮詢會議」，提供建議給委員會議審議。

同時，華視今天召開臨時董事會，同意原董事長陳郁秀請辭，經董事施振榮提名，由鄭自隆擔任華視代理董事長。鄭自隆為政治大學傳播學院兼任教授，現為公視與華視董事。華視並發聲明表示，將另行召開會議決議總經理人選。