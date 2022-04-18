衛福部今天赴立法院社福衛環委員會專案報告快篩國家隊整備，截至14日止，衛福部已核准五家公司專案製造COVID-19快篩，目前每月最大產能約490萬劑。預計5月將可提升至1,280萬劑。待家用快篩試劑數量準備足夠後，將參考「口罩實名制」作法，讓民眾採健保卡登記，在一定時間內以平實價格取得快篩試劑。

行政院14日宣布開始徵用COVID-19快篩試劑，目標每月4.000萬劑。衛生福利部長陳時中今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會進行快篩國家隊整備情形專案報告，會前接受媒體聯訪表示，家用快篩實名制希望於5月初能盡快上路，朝1人可買五支規畫。

兒童接種莫德納疫苗 陳時中：不是強迫大家都要打

衛福部食藥署昨天宣布通過莫德納疫苗緊急使用授權，放寬給6至11歲兒童使用，用法用量為施打兩劑，劑量為成人一半，兩劑間隔28天。有些家長憂心，湧入衛福部臉書留言「為何要孩子當白老鼠？」「莫德納是大魔王」等等。對此，陳時中指出，疫苗利弊得失待由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決定，屆時政府有責任說清楚，再由家長判斷，不是強迫大家都要打。

被問及防疫議題時，陳時中也說，若單日本土破萬，的確會比較緊逼，但疫情成長曲線需觀察2週，現在斷言過早。另外，他也回應防疫緊縮可能性，直言現在目標是打疫苗、維持社交距離，以及落實自主應變和輕重症分流，「除非很不得已，否則希望以正常生活來做。」

依快篩國家隊整備情形書面報告，截至14日止，衛福部核准的COVID-19快篩專案製造廠商包含泰博科技股份有限公司、寶齡富錦生技股份有限公司、台塑生醫科技股份有限公司、凌越生醫股份有限公司、安特羅生物科技股份有限公司共五家，目前每月最大產能約490萬劑。

報告也指出，自4月14日起至7月31日止，徵用上述五家核准專案製造的快篩試劑，對於專案輸入的家用快篩試劑也已規劃徵用、採購。

衛福部報告指出，徵用的快篩試劑將用於居家隔離、檢疫，或是熱點快篩、關鍵基礎設施維運的防疫需求，以及實名制供民眾平價購買。同時報告指出，衛福部與經濟部協助、國防部派遣國軍人力支援，預計國產家用快篩試劑每月最大產能5月將可提升至1,280萬劑，未來新購置設備陸續到位，每月產能可再提升至1,580萬劑。