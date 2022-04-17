乘上飛機安心出遊的背後，有一群航空氣象專家全天默默地守護飛航安全。在航空氣象界執行任務逾30年的余曉鵬，細心監控、分析每個氣象環節，並致力結合自身經驗引領新一代年輕人投入參與，讓守護台灣飛航安全的使命與精神永續傳承。

余曉鵬憶及，1986年自文化大學氣象學系畢業後，服兵役被派任為空軍氣象官，負責機場天氣預報及氣象參謀，開啟了他在航空氣象的職涯。28年前從觀測員做起，派駐各地機場、歷練各級職務，2014年陞任台北航空氣象中心主任，擔起守護飛航安全的重任。

觀測天氣 打開飛行全觀視角

「很多人也許不知道，天氣是飛航安全的重要關鍵，台灣近10年天候因素導致的民航事故即佔20%。」余曉鵬表示，為避免風切、雷暴、低能見度、積冰及亂流等惡劣天候影響飛航安全，「航空氣象員」扮演了不可或缺的重要角色。

余曉鵬指出，航空氣象員可說是幫飛行員打開了全觀視角，「從起飛、巡航到降落，航空氣象員提供一路上詳盡的天氣動態。」幫助飛行員避開影響飛安的顯著危害天氣，以及遇到緊急狀況可以有哪些應變選擇。航空氣象員是一個專業門檻極高的職業，對天氣的掌握越精確，就越能有效提升飛航安全。



余曉鵬表示氣象數據的蒐集、分析及報告產製，需要細心及守護安全的責任感。圖／李智為

守視在地 提升氣象分析研發力

1998年至2014年間，交通部民航局、美國及中央氣象局合作，分3期打造航空氣象現代化作業系統，以電腦模擬的數值預報模式取代主觀分析的手繪紙本天氣圖，余曉鵬亦參與此次升級計畫。為了更加精準掌握台灣獨特的天氣型態，他也融入自身多年的氣象經驗，以「在地化」為目標，與台灣資訊廠商合作，自主研發屬於台灣在地的氣象裝備。

「在地性很重要，尤其台灣近年面臨極端天氣變化的新挑戰。掌握以台灣地形和氣候為導向的環境參數，更可精確地觀測及預報氣象，對提升飛安有很大幫助。」余曉鵬以容易出現風切及亂流的台灣西部、蘭嶼及馬祖南竿為例，點出氣候現象常受當地地形和季風影響，突顯氣象分析在地化的必要性。2021至2024年的更新計畫，也讓更多人參與其中，擴大氣象產業整體規模，提升台灣科研能力，及滿足航空氣象使用者的需求。



掌握以台灣地形和氣候為導向的環境參數，更可精確地觀測及預報氣象，對提升飛安有很大幫助。圖／李智為

傳承使命 守護台灣飛航安全

航空氣象員分為駐在各機場守視天氣，定時或不定時更新天氣觀測報告的「觀測員」，以及整合系統蒐集全球氣象資訊，產製航務作業所需的天氣預報及顯著危害天氣警報的「預報員」。兩者相輔相成，全天監測天氣變化，並將觀測及預報蒐集所得，給予航空公司作為航機簽派、飛行航線及備降場規劃及航務管理作業的重要決策依據。



氣象中心設有航空氣象預報席位，全天候輪值守視飛航天氣。圖／李智為

航空氣象員是一份關乎「安全」的工作，責任重大。除了必須不斷強化專業、跟進國際航空氣象最新趨勢，責任感、細心、抗壓性與溝通協調能力等人格特質亦不可或缺。因此在分享專業經驗予新進同仁時，余曉鵬十分注重傳承，尤其是身為航空氣象員必備的工作態度與使命感。「航空氣象員是我唯一的一份工作，也是我前進的目標所在。」余曉鵬笑說，「能為國民守護飛航安全，讓我覺得生活得很有意義。」



航空氣象員是一份關乎「安全」的工作，責任重大。圖／李智為

※本文轉載自《桃園誌》No：88