俄羅斯入侵烏克蘭,舉世譴責,回顧歷史,問題的根源在俄羅斯無法融入歐洲,而北約又不斷向東擴張,以及美國民主黨長期「親中仇俄」,導致今日烏克蘭人民的苦難。普丁揮軍入侵迄今,獨不見一個人出來說話,那個人就是柯林頓,為何他惦惦沒出聲?北約東擴,種下惡因,始作俑者,柯林頓也!

1999年以美國為首的北約發動科索沃戰爭,這一年也是北約開始東擴的一年。美國知名外交官肯楠(George F. Kennan,1904〜2005)向柯林頓提出警告,北約東擴,犯下了潛在史詩級的戰略大錯(strategic blunder of potentially epic proportions),柯林頓把他的勸告當耳邊風,還洋洋得意,豈在乎一個沒落的俄羅斯。

肯楠這位有「智者」外交元老之稱,曾任駐蘇聯大使的歷史家,1946年發了一封長達數千字的電報(Long Telegram)給華府,透露蘇聯並無與西方世界和平共存之意圖,而是要赤化整個世界,驚醒了對史達林懷有幻想的杜魯門,為了遏止蘇聯的擴張,美國採取「圍堵,Containment」政策,鞏固自由世界的陣營,對抗鐵幕裡的共產勢力,世界進入冷戰時代。

美蘇冷戰持續了四十年,1989年柏林圍牆倒塌,隔年2月,美國國務卿貝克(James Baker)與西德總理柯爾(Helmut Kohl)前往莫斯科,當面向蘇聯總統戈巴契夫保證,如果讓德國統一並加入北約,NATO絶不會東進一寸(one inch eastward)。戈巴契夫同意以此條件交換兩德合併。2016美國學者希弗林森(J. Shifrinson),2019美國外交政策專家史登特(A. Stent)均證實華府向莫斯科做過承諾。美國國務卿布林肯替北約辯護,說,北約並無此歷史記載,但是國家安全檔案顯示貝克確實寫了手稿給蘇方。(https://nsarchive.gwu.edu/)

北約(NATO)成立於1949年,而蘇聯則於1955年成立華沙公約組織(WP)與北約對抗,隨著東德政權垮台,1991年華沙公約組織宣告解散,翌年蘇聯解體了。

北約始創時,僅12個成員國,冷戰時期加入了希臘、土耳其、西德、西班牙。冷戰結束後,中、東歐國家陸續加入,目前有30個成員國,總部設在布魯塞爾,軍費支出佔全球約70%,美國負擔22.1%,德國14.8%、法國10.5%、英國10.5%,其餘則由其他成員國依其GDP分擔,如下圖所示:



北約支出分配表。圖/擷自NATO,獨傲村夫提供

1992年柯林頓當選美國第42任總統,適逢蘇聯分崩離析,版圖縮了一大半的俄羅斯經濟千瘡百孔,盧布大貶,淪為三流的國家,而中國也處在改革開放舉步維艱的階段,美國成了超級強權(supremacy),柯林頓不可一世,拔劍四顧心茫然,天下誰與美利堅爭鋒乎?

柯林頓上台後,逐步解構以俄羅斯為中心的獨立國協(CIS),削弱俄羅斯對前蘇聯衛星國的影響力,並且推展北約的東進政策,1994年柯林頓在布魯塞爾高峰會吹響號角,宣佈NATO東進,開啟國際關係新時代。俄羅斯總統葉爾欽曾致函柯林頓,聲明北約此舉違反1990的協議。90年代後半期,俄羅斯認為北約擴張是美國霸權的象徵,美國經濟與軍事實力,歐陸沒有一個國家足以抵擋,為了與美國抗衡,俄羅斯外長普里馬科夫(Y. Primakov)提出與伊朗、中國組成RIC聯盟的構想,但沒有實現,RIC後來成了金磚四國BRIC的雛形,不過伊朗換成印度。

1999年波蘭、匈牙利、捷克加入北約,這三個中歐國家加上脫離捷克的斯洛伐克組成了維謝格拉集團(Visegrad Group),逐漸偏向西方,美國擴大了對中歐的影響力,眼看北約在這些國家軍事演習,克里姆林宮相當沮喪。這年3月4日,北約未經聯合國安理會通過決議,對南斯拉夫發動戰爭,普里馬科夫當日正前往華盛頓,得知北約已轟炸貝爾格來德,命令專機折返莫斯科。

2000是柯林頓離開白宮,普丁入主克里姆林宮的一年,他問來訪的柯林頓:讓俄羅斯加入北約,美國意下如何(How would America feel about having Russia join NATO?),柯林頓告訴他,NATO並不需要像俄羅斯這樣大而獨立自主的國家來加入。換句話說,俄羅斯Size太大了,土地面積比美國大了一倍多,不把北極熊圍起來,它可是有核子牙的,出柙還得了。

1999年北約踏出東擴的第一步,進入21世紀,北約加快腳步,大有斬獲,波羅的海三國、巴爾幹半島國家均加入北約,南斯拉夫分裂後,除了塞爾維亞,幾乎都成了北約的成員國,隨著北約地盤擴大,美國軍工產業市場也擴大,武器銷售大幅成長。儘管北約宣稱其「開放門戶」奏效,這些國家係居於本身的安全而自願加入,俄羅斯無權干涉,但是克里姆林宮可不這麼想,你山姆叔叔在我北極熊門口佈署飛彈,豈不是一槍斃命?

北約五輪東擴的時間表

第一輪:1999波蘭、匈牙利、捷克

第二輪:2004,愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克、斯洛汶尼亞

第三輪:2009,阿爾巴尼亞、克羅埃西亞

第四輪:2017,蒙特內哥羅(Montenegro)

第五輪:2020,北馬其頓



柯林頓是全球化的推手,也是不折不扣的親中派,在他任內通過了「中國法案」,給與中國最惠貿易國待遇,鼓勵美國企業前往中國投資設廠,在他幫助下,2001年中國加入了WTO,而且對中國相當大方,開放美國軍事設施給解放軍高階軍官參觀。1998年柯林頓到北大演講,宣揚美國的民主價值,但是中國人愛美鈔甚於民主,賺了大把美鈔,移民美加澳,歌頌祖國偉大。

美國人依照杭廷頓(S. Huntington)的理論,天真的以為,幫助中國發展經濟,人民富裕起來,中產階級增加,中國就會走向民主化,但是六四天安門事件後,從江澤民到習近平,中共領導人要的始終是西方的資金和技術,不是民主制度,美國一廂情願的結果,反而幫中共鞏固了政權,中國成了世界工廠,躍居全球第二大經濟體,美國有些蛋頭學者以為,中國崛起後,將在國際社會扮演更負責任的角色,結果中共對內越來越專制,對外越來越狂妄。

1999年葉爾欽辭職,欽定普丁為總理,KGB出身的普丁,在政壇開始嶄露頭角。歷經斧頭鐮刀帝國瓦解俄國民不聊生的慘況,普丁體會尤深。然而蘇聯老大哥倒了,沒倒的小弟卻在全球化的大浪潮下,登上世界舞台,成了西方巴結的對象,普丁眼看北京「九天閶闔開宮殿,萬國衣冠拜冕旒」,西方政商雲集,爭相前往中南海磕頭,而克里姆林宮門前車馬稀,金碧輝煌大教堂掩映的不是千年帝國的榮耀,而是孤單衰微的景象。

普丁其實是親歐派,上任後不久,2001年赴德國聯邦議會(Bundestag)演說,提出「歐洲共同家園」的理念,俄羅斯有豐富的能源和礦產,而德國則有精密的技術,兩相結合,俄羅斯可擠身工業大國,一個包含俄羅斯的泛歐洲經濟體系,何須聽命於美國?這並不是美國樂見的。儘管普丁也有意與美國建立夥伴關係,但是在全球化的經濟體系下,美國認為德日中才是夥伴,俄羅斯條件不夠。已故的美國參議員馬侃(John McCain)瞧不起俄羅斯,形容俄羅斯只是像一個大型「加油站」的國家。

西方媒體稱普丁是俄國的「新沙皇」,掌權二十餘年來,他的「團結俄羅斯黨」,一黨獨大,在他統治之下俄羅斯成了威權主義的國家,幾乎沒有反對黨,異議者遭到嚴厲鎮壓迫害。在意識形態上,他否定了列寧「十月革命」的神話,徹底放棄了共產主義,與習近平墨守共產教條,大異其趣。西方左媒和美國民主黨痛恨他,因為他回歸東正教的信仰,注重家庭倫理,禁止同性婚姻,主張男女有別,沒有跨性別不男不女的人。但是在21世紀初,普丁的形象並沒有那麼負面,2007年還被時代雜誌選為年度風雲人物,共和黨甚至認為俄羅斯是可以合作的對象,歐巴馬上台後,美俄關係惡化。

2001年普丁訪問美國,受到民眾歡迎,小布希對他相當禮遇,邀請他到德州農莊作客。日本前首相安倍由於北方四島與俄有糾紛,常與普丁舉行會談,2016年邀請普丁訪日,兩人還一同去洗溫泉。安倍不久前告訴媒體,普丁對北約不斷擴張感到不安。印度總理莫迪與普丁交情甚篤,去年12月普丁訪印,雙方簽署了十項合作協定,包括購買俄羅斯的S-400型飛彈,莫迪聯美制中,也聯俄剋中,左右逢源,莫可敵也。

相對於小布希,歐巴馬見到習近平笑嘻嘻,見到普丁皮笑肉不笑,2015年9/28聯合國大會,兩人會談,幾乎無話可說,在宴會上,普歐同桌,兩人舉杯,歐巴馬怒目而視,幾乎喝不下去。歐巴馬「親中仇俄」,百般討好中共政權,對台灣很不友善,在他主政八年期間,中共在美國廣設「孔子學院」,對美進行紅色滲透,大學校園充斥著中共間諜,盜取了大量美國的知識財,並在南中國海建立軍事基地。民主黨長期「親中」的政策,並沒有讓中共親美遠俄,反而使得普丁向習靠攏,中俄結盟,沒有習配合,普丁不太可能發動入侵烏克蘭的戰爭。



2014年11月11日,歐巴馬訪問北京,兩人相見甚歡,商討美中如何增強關係,進一步擴大合作的基礎。圖/擷自網路,獨傲村夫提供



2015年9月28日聯合國大會,普歐舉行會外談,相看兩相厭,歐巴馬一副苦瓜臉,普丁則低頭不語。圖/擷自網路,獨傲村夫提供

俄軍入侵烏克蘭後,川普曾表示,如果他當總統,這場戰爭就不會發生。川普2017年上台後,「反中挺台」是他最大的外交亮點,使得台灣成為舉世矚目的焦點!他的敵人始終是習近平,普丁非友亦非敵,子虛烏有的「通俄門」阻擋他跟普丁交往,美國因而錯失與俄改善關係的機會。他對北約也很有意見,說德國分攤軍費太少,還揚言退出北約,精明善於談判,與笨拙的拜登決然不同,如果他續任,烏俄戰爭應可避免,烏克蘭人民也不會有今日之苦難,何至於美俄關係惡化到雙方劍拔弩張,整個世界瀕臨核戰邊緣?

英國改革黨黨魁法拉吉(Nagel Farage)不久前受訪時表示,過去30年北約不斷向東擴張,犯了地緣政治的錯誤,刺傷了北極熊,導致北極熊憤怒反撲,如今北約不可以介入,因為普丁會做何反應?不得而知。若北約軍隊進入烏克蘭,就有可能引爆一場保證互相毀滅(MAD,Mutually Assured Destruction)的核子大戰,法拉吉說得沒錯。萬一普丁真的瘋了,第三次世界大戰爆發,普丁下地獄,拜登也上了天堂,這是人類的大劫難!