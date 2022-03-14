俄羅斯入侵烏克蘭，舉世譴責，回顧歷史，問題的根源在俄羅斯無法融入歐洲，而北約又不斷向東擴張，以及美國民主黨長期「親中仇俄」，導致今日烏克蘭人民的苦難。普丁揮軍入侵迄今，獨不見一個人出來說話，那個人就是柯林頓，為何他惦惦沒出聲？北約東擴，種下惡因，始作俑者，柯林頓也！

1999年以美國為首的北約發動科索沃戰爭，這一年也是北約開始東擴的一年。美國知名外交官肯楠（George F. Kennan，1904〜2005）向柯林頓提出警告，北約東擴，犯下了潛在史詩級的戰略大錯（strategic blunder of potentially epic proportions），柯林頓把他的勸告當耳邊風，還洋洋得意，豈在乎一個沒落的俄羅斯。

肯楠這位有「智者」外交元老之稱，曾任駐蘇聯大使的歷史家，1946年發了一封長達數千字的電報（Long Telegram）給華府，透露蘇聯並無與西方世界和平共存之意圖，而是要赤化整個世界，驚醒了對史達林懷有幻想的杜魯門，為了遏止蘇聯的擴張，美國採取「圍堵，Containment」政策，鞏固自由世界的陣營，對抗鐵幕裡的共產勢力，世界進入冷戰時代。

美蘇冷戰持續了四十年，1989年柏林圍牆倒塌，隔年2月，美國國務卿貝克（James Baker）與西德總理柯爾（Helmut Kohl）前往莫斯科，當面向蘇聯總統戈巴契夫保證，如果讓德國統一並加入北約，NATO絶不會東進一寸（one inch eastward）。戈巴契夫同意以此條件交換兩德合併。2016美國學者希弗林森（J. Shifrinson），2019美國外交政策專家史登特（A. Stent）均證實華府向莫斯科做過承諾。美國國務卿布林肯替北約辯護，說，北約並無此歷史記載，但是國家安全檔案顯示貝克確實寫了手稿給蘇方。（https://nsarchive.gwu.edu/）

北約（NATO）成立於1949年，而蘇聯則於1955年成立華沙公約組織（WP）與北約對抗，隨著東德政權垮台，1991年華沙公約組織宣告解散，翌年蘇聯解體了。

北約始創時，僅12個成員國，冷戰時期加入了希臘、土耳其、西德、西班牙。冷戰結束後，中、東歐國家陸續加入，目前有30個成員國，總部設在布魯塞爾，軍費支出佔全球約70%，美國負擔22.1%，德國14.8%、法國10.5%、英國10.5%，其餘則由其他成員國依其GDP分擔，如下圖所示：



北約支出分配表。圖／擷自NATO，獨傲村夫提供

1992年柯林頓當選美國第42任總統，適逢蘇聯分崩離析，版圖縮了一大半的俄羅斯經濟千瘡百孔，盧布大貶，淪為三流的國家，而中國也處在改革開放舉步維艱的階段，美國成了超級強權（supremacy），柯林頓不可一世，拔劍四顧心茫然，天下誰與美利堅爭鋒乎？

柯林頓上台後，逐步解構以俄羅斯為中心的獨立國協（CIS），削弱俄羅斯對前蘇聯衛星國的影響力，並且推展北約的東進政策，1994年柯林頓在布魯塞爾高峰會吹響號角，宣佈NATO東進，開啟國際關係新時代。俄羅斯總統葉爾欽曾致函柯林頓，聲明北約此舉違反1990的協議。90年代後半期，俄羅斯認為北約擴張是美國霸權的象徵，美國經濟與軍事實力，歐陸沒有一個國家足以抵擋，為了與美國抗衡，俄羅斯外長普里馬科夫（Y. Primakov）提出與伊朗、中國組成RIC聯盟的構想，但沒有實現，RIC後來成了金磚四國BRIC的雛形，不過伊朗換成印度。

1999年波蘭、匈牙利、捷克加入北約，這三個中歐國家加上脫離捷克的斯洛伐克組成了維謝格拉集團（Visegrad Group），逐漸偏向西方，美國擴大了對中歐的影響力，眼看北約在這些國家軍事演習，克里姆林宮相當沮喪。這年3月4日，北約未經聯合國安理會通過決議，對南斯拉夫發動戰爭，普里馬科夫當日正前往華盛頓，得知北約已轟炸貝爾格來德，命令專機折返莫斯科。

2000是柯林頓離開白宮，普丁入主克里姆林宮的一年，他問來訪的柯林頓：讓俄羅斯加入北約，美國意下如何（How would America feel about having Russia join NATO？），柯林頓告訴他，NATO並不需要像俄羅斯這樣大而獨立自主的國家來加入。換句話說，俄羅斯Size太大了，土地面積比美國大了一倍多，不把北極熊圍起來，它可是有核子牙的，出柙還得了。

1999年北約踏出東擴的第一步，進入21世紀，北約加快腳步，大有斬獲，波羅的海三國、巴爾幹半島國家均加入北約，南斯拉夫分裂後，除了塞爾維亞，幾乎都成了北約的成員國，隨著北約地盤擴大，美國軍工產業市場也擴大，武器銷售大幅成長。儘管北約宣稱其「開放門戶」奏效，這些國家係居於本身的安全而自願加入，俄羅斯無權干涉，但是克里姆林宮可不這麼想，你山姆叔叔在我北極熊門口佈署飛彈，豈不是一槍斃命？

北約五輪東擴的時間表

第一輪：1999波蘭、匈牙利、捷克

第二輪：2004，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克、斯洛汶尼亞

第三輪：2009，阿爾巴尼亞、克羅埃西亞

第四輪：2017，蒙特內哥羅（Montenegro）

第五輪：2020，北馬其頓



柯林頓是全球化的推手，也是不折不扣的親中派，在他任內通過了「中國法案」，給與中國最惠貿易國待遇，鼓勵美國企業前往中國投資設廠，在他幫助下，2001年中國加入了WTO，而且對中國相當大方，開放美國軍事設施給解放軍高階軍官參觀。1998年柯林頓到北大演講，宣揚美國的民主價值，但是中國人愛美鈔甚於民主，賺了大把美鈔，移民美加澳，歌頌祖國偉大。

美國人依照杭廷頓（S. Huntington）的理論，天真的以為，幫助中國發展經濟，人民富裕起來，中產階級增加，中國就會走向民主化，但是六四天安門事件後，從江澤民到習近平，中共領導人要的始終是西方的資金和技術，不是民主制度，美國一廂情願的結果，反而幫中共鞏固了政權，中國成了世界工廠，躍居全球第二大經濟體，美國有些蛋頭學者以為，中國崛起後，將在國際社會扮演更負責任的角色，結果中共對內越來越專制，對外越來越狂妄。

1999年葉爾欽辭職，欽定普丁為總理，KGB出身的普丁，在政壇開始嶄露頭角。歷經斧頭鐮刀帝國瓦解俄國民不聊生的慘況，普丁體會尤深。然而蘇聯老大哥倒了，沒倒的小弟卻在全球化的大浪潮下，登上世界舞台，成了西方巴結的對象，普丁眼看北京「九天閶闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒」，西方政商雲集，爭相前往中南海磕頭，而克里姆林宮門前車馬稀，金碧輝煌大教堂掩映的不是千年帝國的榮耀，而是孤單衰微的景象。

普丁其實是親歐派，上任後不久，2001年赴德國聯邦議會（Bundestag）演說，提出「歐洲共同家園」的理念，俄羅斯有豐富的能源和礦產，而德國則有精密的技術，兩相結合，俄羅斯可擠身工業大國，一個包含俄羅斯的泛歐洲經濟體系，何須聽命於美國？這並不是美國樂見的。儘管普丁也有意與美國建立夥伴關係，但是在全球化的經濟體系下，美國認為德日中才是夥伴，俄羅斯條件不夠。已故的美國參議員馬侃（John McCain）瞧不起俄羅斯，形容俄羅斯只是像一個大型「加油站」的國家。

西方媒體稱普丁是俄國的「新沙皇」，掌權二十餘年來，他的「團結俄羅斯黨」，一黨獨大，在他統治之下俄羅斯成了威權主義的國家，幾乎沒有反對黨，異議者遭到嚴厲鎮壓迫害。在意識形態上，他否定了列寧「十月革命」的神話，徹底放棄了共產主義，與習近平墨守共產教條，大異其趣。西方左媒和美國民主黨痛恨他，因為他回歸東正教的信仰，注重家庭倫理，禁止同性婚姻，主張男女有別，沒有跨性別不男不女的人。但是在21世紀初，普丁的形象並沒有那麼負面，2007年還被時代雜誌選為年度風雲人物，共和黨甚至認為俄羅斯是可以合作的對象，歐巴馬上台後，美俄關係惡化。

2001年普丁訪問美國，受到民眾歡迎，小布希對他相當禮遇，邀請他到德州農莊作客。日本前首相安倍由於北方四島與俄有糾紛，常與普丁舉行會談，2016年邀請普丁訪日，兩人還一同去洗溫泉。安倍不久前告訴媒體，普丁對北約不斷擴張感到不安。印度總理莫迪與普丁交情甚篤，去年12月普丁訪印，雙方簽署了十項合作協定，包括購買俄羅斯的S-400型飛彈，莫迪聯美制中，也聯俄剋中，左右逢源，莫可敵也。

相對於小布希，歐巴馬見到習近平笑嘻嘻，見到普丁皮笑肉不笑，2015年9/28聯合國大會，兩人會談，幾乎無話可說，在宴會上，普歐同桌，兩人舉杯，歐巴馬怒目而視，幾乎喝不下去。歐巴馬「親中仇俄」，百般討好中共政權，對台灣很不友善，在他主政八年期間，中共在美國廣設「孔子學院」，對美進行紅色滲透，大學校園充斥著中共間諜，盜取了大量美國的知識財，並在南中國海建立軍事基地。民主黨長期「親中」的政策，並沒有讓中共親美遠俄，反而使得普丁向習靠攏，中俄結盟，沒有習配合，普丁不太可能發動入侵烏克蘭的戰爭。



2014年11月11日，歐巴馬訪問北京，兩人相見甚歡，商討美中如何增強關係，進一步擴大合作的基礎。圖／擷自網路，獨傲村夫提供



2015年9月28日聯合國大會，普歐舉行會外談，相看兩相厭，歐巴馬一副苦瓜臉，普丁則低頭不語。圖／擷自網路，獨傲村夫提供

俄軍入侵烏克蘭後，川普曾表示，如果他當總統，這場戰爭就不會發生。川普2017年上台後，「反中挺台」是他最大的外交亮點，使得台灣成為舉世矚目的焦點！他的敵人始終是習近平，普丁非友亦非敵，子虛烏有的「通俄門」阻擋他跟普丁交往，美國因而錯失與俄改善關係的機會。他對北約也很有意見，說德國分攤軍費太少，還揚言退出北約，精明善於談判，與笨拙的拜登決然不同，如果他續任，烏俄戰爭應可避免，烏克蘭人民也不會有今日之苦難，何至於美俄關係惡化到雙方劍拔弩張，整個世界瀕臨核戰邊緣？

英國改革黨黨魁法拉吉（Nagel Farage）不久前受訪時表示，過去30年北約不斷向東擴張，犯了地緣政治的錯誤，刺傷了北極熊，導致北極熊憤怒反撲，如今北約不可以介入，因為普丁會做何反應？不得而知。若北約軍隊進入烏克蘭，就有可能引爆一場保證互相毀滅（MAD，Mutually Assured Destruction）的核子大戰，法拉吉說得沒錯。萬一普丁真的瘋了，第三次世界大戰爆發，普丁下地獄，拜登也上了天堂，這是人類的大劫難！