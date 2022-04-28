美國貿易代表署（USTR）針對知識財產權保護27日公布2022年特別301報告，包括阿根廷、智利、中國、印度、印尼、俄羅斯與委內瑞拉等七國被列為優先觀察名單；巴西、加拿大、墨西哥、泰國、土耳其與越南共20國被列為觀察名單。烏克蘭今年因為俄羅斯軍事入侵暫停檢視。

「特別301報告」主要是針對美國智慧財產權保護，以貿易制裁為手段，影響對美輸出國的法律制度或政府行為，要求改變這些國家的行為，以保護美國智慧財產權。

報告提到台灣時表示，去年6月台美貿易暨投資架構協定（TIFA）召開，雙方討論商業秘密保護、版權立法與數位盜版等議題。

報告指出，鑑於商業秘密盜竊具有全球性，美國貿易夥伴的行動也至關重要，包括歐盟、智利與台灣等貿易夥伴近來強化或持續努力強化商業秘密制度。

但同時，報告也指出，全球仍有許多非法訂閱影音串流平台服務，包括中國、台灣、香港、印度、新加坡、泰國、越南、巴西、阿根廷等地都有嚴重的盜版情況，中國更是相關設備的製造中心。

報告對中國的商業秘密竊盜、惡意商標註冊、假冒偽造商品、網路盜版等問題表達關切，認為中國對專利法、著作權法與刑法等執法缺乏透明度與司法獨立，呼籲中國提供智慧財產權保護與執法的公平競爭環境，避免要求或施壓技術轉移，開放中國市場。

美國貿易代表署也表示，將持續密切關注中國在履行第一階段美中貿易協議的承諾。