標普全球評級（S&P Global Ratings）今天將台灣主權評等調升至AA+，展望「穩定」。標普並預估，台灣今年經濟成長率為2.8%，將使人均GDP提升到3萬3900美元。

標普2021年4月把台灣主權評等從AA-調升到AA，今天進一步把台灣主權評等從AA調升到AA+。據標普資料，2001年7月26日台灣主權評等從AA+降成AA，這次是近21年來重新回到AA+等級。

對此，財政部表示，因應俄烏戰爭爆發推升物價通膨升溫、且全球疫情風險仍在，財政部將積極推動機動調降大宗物資稅負和紓困振興相關措施，促進國內經濟穩定成長，並繼續審慎管理國家財政，維持財政健全與韌性，同時配合國際租稅趨勢適時研擬稅制改革，厚植國家發展實力。

標普表示，由於電子產品出口需求強勁，台灣強健的經濟表現正逐漸將收入提高，至等同於更強之經濟面評估結果的水準。標普全球評級將台灣的長期發行體信用評等調升至「AA+」，同時確認其短期發行體信用評等為「A-1+」。

標普表示，台灣的疫苗覆蓋率較高，且超過一半人口已接種第二劑疫苗，這將有助減輕醫療體系的負擔，並使政府可以繼續實施逐步重新開放的政策。儘管疫情對經濟造成嚴重影響，但2021年台灣實質國內生產毛額（GDP）仍成長6.4%，是2010年以來最大的成長幅度。

標普指出，經濟表現亮眼主因是電子產品出口需求強勁，儘管許多國家已回到辦公室上班，對遠距工作設備的需求因此下降，但5G網路部署、大數據處理、電動車與人工智慧對IC晶片的需求仍高。台灣晶圓大廠為因應供給短缺持續擴張產能，致民間投資在2021年成長17.3%，預期2022年將持續強勁成長。

標普預估，台灣今年經濟成長率為2.8%，將使人均GDP提升到3萬3900美元，以10年加權平均實質人均GDP成長率來衡量的趨勢成長率約可達3.4%。即使跟其他因基期效應而享有高成長率的經濟體相比，台灣GDP的趨勢成長率也明顯更高。

同時，標普表示，台灣審慎的財政管理、強健的國內流動性與較低的償債成本都是台灣政府財政實力的支持因素，預期台灣在未來3至5年間應可維持良好的財政指標。

標普認為，兩岸緊張情勢仍持續對台灣的評等形成限制，因為風險情緒急劇惡化可能會對台灣依賴出口的經濟型態與財政結構造成損害。不過，標普表示，兩岸關係應不會朝重大軍事或經濟衝突的方向惡化，而中國與台灣間密切的經貿關係為維持兩岸關係提供支撐。