彭明敏教授今8日(五)清晨5時55分離世。副總統賴清德在臉書PO文敬悼。賴清德說：「接到消息，萬分不捨，回憶著這位忠於理想、歷經苦難，卻勇敢堅毅、平實待人的賢者，波瀾壯闊的一生：經歷過戰爭的殘酷，遭受過特務機關的逮捕監視，也曾被迫流亡海外，但他一生為了自由的滋味，傾盡所有、無怨無悔。」。文中並推崇彭教授一生都走在台灣民主的最前面，也浪漫地書寫對自由的想像。…….當年所揭示的《台灣自救運動宣言》，就是今天要走的路…..。

【全文】：

敬愛的彭明敏教授，走了。

接到消息，萬分不捨，回憶著這位忠於理想、歷經苦難，卻勇敢堅毅、平實待人的賢者，他波瀾壯闊的一生：經歷過戰爭的殘酷，遭受過特務機關的逮捕監視，也曾被迫流亡海外，但他一生為了自由的滋味，傾盡所有、無怨無悔。

彭教授出生在日治時期，曾任最年輕的台灣大學政治系主任、中華民國駐聯合國代表團顧問，1964年起草「台灣自救運動宣言」而被迫流亡海外，1996年代表民進黨參選了台灣歷史上第一次的民選總統，一生都走在台灣民主的最前面，也浪漫地書寫對自由的想像。

「符合台灣需要的憲法，建立責任政府，保障基本人權，實現真正民主，走向國際社會」，彭教授當年所揭示的《台灣自救運動宣言》，就是今天要走的路，彭教授的精神與他踏過的腳步，我們會接續的走下去，持續深化台灣民主。

謝謝您，彭明敏教授，對台灣而言，您是開創新路的先行者；對我而言，您是令人尊敬的師長、民主前輩，更是共同為理想打拚的夥伴。謝謝您終其一生的奮鬥不懈。

逝者已遠，典範猶存，一生浪漫的彭教授，台灣會永遠會懷念您、感謝您。