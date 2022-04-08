前總統陳水扁4月7日舉行國際記者會，為國務機要費案官司喊冤。他主張「因公支出大於因公收入」，強調阿扁不是貪汙之人；他同時公開廿一項機密外交與資助犒賞餽贈，因公支出大過因公收入，「生吃都不夠，怎可能曬乾？」他反問，「阿扁有貪汙嗎？」「我有拿到自己口袋嗎？」

陳前總統選在「台灣言論自由日」於凱達格蘭基金會辦公室，召開「國務機要費案國際記者會」。他說，開記者會是為了清白，做出有力辯護，「不然誰能夠幫我講！」

陳前總統指出，國務機要費案當年北院一審判決，他被判一個無期徒刑、三個有期徒刑，合計三十六年有期徒刑。上訴到高等法院後，二審判決，一個無期徒刑改判有期徒刑十四年、有期徒刑三年，另外三個有期徒刑，全改判無罪；到高院更一審判決，全部改判無罪。從有罪到無罪，天地差這麼多，代表這個案子充滿爭議性，但卻把他上手銬，甚至還鬧出紅衫軍之亂。

陳前總統所涉的國務機要費用部分目前停審，媒體詢問，為何不到法庭為自己辯護？當初陳前總統保外就醫，中監要求他不能接受媒體採訪、不能上台，現在召開記者會，是否會擔心被中監「抓回去」？

陳前總統說，大家應該依稀記得，當時他人在土城看守所，他的律師幫他召開記者會控訴司法迫害，最後律師被移送懲戒。當時院檢認為律師幫他召開記是不接受司法審判，還認為他可能會逃亡。與其請律師來召開記者會害到律師，只能自己站出來捍衛清白。

他不能出庭是因為診斷證明書的醫囑，「不是我能夠決定」。中監當初要求他簽兩不切結書，根本是「陳水扁條款」，處處都是政治考量。至於是否期待蔡英文總統特赦？他則表示，「沒有期待可能性的問題，為什麼要多此一問？」

陳前總統繫屬高院的案件包括國務機要費案、二次金改與偽證案，國務機要費為更二審，二次金改、偽證案則是更一審。他因龍潭案、元大併復華案等判刑廿年定讞，2015年獲保外醫治，2016年時高院裁定陳的部分停審，但其他被告則繼續審理。

高等法院更二審昨天繼續審理相關案件，傳吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓、前出納陳鎮慧、前力麒建設董事長郭銓慶等人出庭，吳淑珍請假。

根據陳前總統提供的資料，他曾經資助中國民運人士王丹、民進黨前主席施明德，以及動用兩萬美元處理對斐濟共和國外交工作。阿扁表示，美國法律規定不得接受外國政府資助，他為了幫王丹，不知道用了多少人頭，中間還發生錯誤，錢一度沒匯到，王丹也曾在秘密庭承認。

陳前總統指出，從2001年起，陸續以國務機要費支出共四五O萬元饋贈施明德及資助施明德講座基金會。不過，施明德昨天回應，馬永成與時任總統府參議郭文彬轉交募款時，都說來自企業界友人的贊助，非政治界，他不知道錢來自陳水扁，他曾非常氣憤責備郭文彬。

民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，這是歷史共業，國務機要費除罪化本會期就會處理。法務部矯正署表示，台中監獄已到記者會現場蒐集相關事證，再確認有無違反保外就醫規定。



前總統陳水扁4月7日舉行國際記者會，站出來捍衛自己的清白。圖／擷自公視新聞影片