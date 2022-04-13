美國總統拜登12日首度指控俄羅斯總統普丁的部隊在烏克蘭實施種族滅絕，圖為他3月時在白宮大院內的南禮堂談增加對烏克蘭的安全援助。圖／擷自白宮影片 2022.3.16

美國總統拜登12日走訪愛荷華州時談及替代能源時指控俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的部隊在烏克蘭實施種族滅絕，這是拜登政府首度以「種族滅絕」一詞形容烏克蘭情勢。

拜登政府先前多次指控普丁在烏克蘭犯下「戰爭罪」，也稱他為戰犯，卻避免用「種族滅絕」、「大屠殺」等字眼形容，4日俄軍在布查鎮（Bucha）的暴行曝光後，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）仍稱「尚未到達種族滅絕的程度」。

綜合外電報導，記者詢問拜登今天稍早在演說中使用「種族滅絕」一詞時，拜登肯定表示，「是的，我稱之為種族滅絕」。他接著說：「愈來愈清楚的是，普丁甚至試圖抹殺能夠作為烏克蘭人的想法，而且證據愈來愈多。」

拜登批評俄軍進行「種族滅絕」消息一出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymr Zelensky）也隨即發布推文大讚拜登講「真話」。

俄軍被控在烏克蘭到處犯下廣泛暴行，尤其是在他們撤離的基輔周遭地區。俄國當局否認那些指控，但烏克蘭稱已在基輔周遭發現逾1200具屍體。



圖說：俄軍被控在烏克蘭到處犯下廣泛暴行，尤其是在他們撤離的基輔周遭地區。圖為基輔一棟住宅遭俄軍空襲/取自facebook.com/MNS.GOV.UA

據法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊告訴立陶宛國會議員：「在從占領者手中解放地區，正持續記錄及調查俄羅斯犯下的戰爭罪。我們幾乎每天都發現新的亂葬崗。」

澤倫斯基指出：「已記錄數百起性侵案，包括性侵年輕女孩以及非常年幼孩童，甚至是嬰兒。」

烏克蘭檢察總長辦公室也發表聲明指出，在調查在基輔（Kyiv）東郊洛瓦利市（Brovary）一處私人住宅期間，於地下室發現6具遭槍殺平民屍體。他並公布發現屍體的現場影像，顯示手電筒照亮的黑暗混凝土洞裡有多具屍體。

烏克蘭檢察總長指稱，這些殺戮是由俄軍執行，他們在俄國當局侵略烏克蘭之初掌控那個地區。