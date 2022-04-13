2017年被中共以「顛覆國家政權罪」判刑5年的台灣NGO工作者李明哲刑期將滿，中國大陸國台辦發言人馬曉光表示，有關方面近日將安排李明哲返台。 圖／民報資料照，張家銘攝

2017年被中共以「顛覆國家政權罪」判刑5年的台灣NGO工作者李明哲刑期將滿，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天在例行記者會表示，有關方面近日將安排李明哲返台，但他並未說明具體時間。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎3月18日表示，李明哲遭中國「不正關押」已超過1825天，但李明哲妻子李凈瑜迄今仍未收到判決書，無法確認正式刑期和刑滿日期。民團估計李明哲刑滿時間的4月14日。

馬曉光說，李明哲案2017年11月一審宣判，李明哲未提出上訴，入監服刑以來，監獄方面嚴格依法依規「保障其健康、通信等權益」，他並稱李明哲「身體狀況平穩」。

馬曉光說，2020年COVID-19疫情爆發以來，由於疫情防控需要，獄方在疫情期間暫停所有罪犯親屬的現場會見。

陸委會發言人邱垂正多次呼籲陸方，應儘速告知李明哲服刑期滿釋放返台的具體日期。

李明哲於2017年3月19日從澳門入境中國，被迫失蹤。

同年3月29日，在台灣民間團體的施壓下，中國首度承認李明哲遭到中國政府關押；5月26日，中國才以「顛覆國家政權罪」，「正式」逮補李明哲；9月11日，中國湖南岳陽法庭開庭審判李明哲，起訴書內容全部皆是李明哲於2012-2013及2015年在台灣上網的言論。2017年11月28日，李明哲被判徒刑五年，褫奪公權二年，家屬收到赤山監獄通知可以每月探視一次，但其妻李凈瑜在2018年1月30日欲搭機前往探視，仍舊被拒，依照監獄規定所郵寄之冬天保暖衣物，也被監獄拒收。