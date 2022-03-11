羅蘭德•庫納：我們要為窮人伸張正義

羅蘭德•庫訥（Roland Kühne），是萊茵馬斯職業高校的教師與牧師。2010年，劉曉波獲得諾貝爾和平獎，他是第二位在服刑期間獲得諾貝爾獎的人，他的故事與事跡震撼了整個世界，羅蘭德•庫訥牧師是西方千萬信服者之一，從此成為中國民運的朋友，十幾年如一日堅定不移與我們一起合作與奮鬥。

羅蘭德的發言是：我是一名基督徒，也是一名人權鬥士。我在菲爾森區（Viersen）的萊茵-馬斯職業學院教授宗教。菲爾森市和其他許多城市的市政廳一樣，將於 3 月 10 日昇起西藏國旗。

在當前普丁對烏克蘭人民進行軍事侵略的背景下，我們應對西藏長達數十年的鎮壓、新疆維吾爾人的迫害，以及對台灣同樣的侵略行為應當被重新審視。

聖經說：「你們為啞巴和一切被遺棄的人張口。你要張口，按公義審判，為窮人和窮人伸張正義。」（箴言 31:8-9）

我們這些世界各地聚集在這次會議上的人，都堅持聖經中的話語，並將帶來光明，透視獨裁政權犯下的、也包括在俄羅斯犯下的侵犯人權行為。

《世界人權宣言》的序言指出：人類大家庭與生俱來的尊嚴是世界自由、正義與和平的基礎。

如果我們真的是一個人類大家庭，正如《世界人權宣言》序言中所述，這就意味著：

我們應當為正義而戰！

作家們，把你的筆削尖！

歌手們，加油！

音樂家們，調好你們的樂器吧！

記者，繼續傳播真相！

世界大家庭中，今天參加會議的人，我們仍然生活在自由世界的姐妹和兄弟們，我們是一個團隊。我們以強音反對權力的濫用。

為了抗議，我們有時不得不走向街頭，聚集在廣場上、在大使館前和政府大樓前，為那些正在逃亡的人呼喊發聲。

我們跟達賴喇嘛和幾十年沒有放棄為西藏而戰的人們站在一起。

為了那些不放棄香港民主希望的人，

為守護台灣的自由永不放棄的人們，謝志偉博士我們也與您站在一起。

為保衛烏克蘭國家主權免於侵犯的人民而奮鬥。

人們現在受到傷害和殺害。但是世界屬於這些人，這是上帝的世界，是我們共同的世界，絕不是世界上那些獨裁寡頭們的世界。

我再次重申，我們必須支持正在利用新媒體開展反對致命武器運動的年輕人。這是一場讓普丁、習近平和盧卡申科心中恐懼的新鬥爭。

我們必須與香港的黃之鋒、周婷和羅冠聰，以及許多不知名的年輕學生站在一起。

氣候保護者格蕾塔·童貝里（Greta Thunberg）對黃之鋒說：「你是每個相信人權不能被剝奪的人的榜樣。我們在一起能形成是一股響亮、無法被漠視的聲音。」

劉曉波關於西藏問題曾說：「西藏問題的出路，從根本上取決於中國政治制度。解決西藏問題不可或缺的政治前提是全中國的民主化。」「在中國人獲得自由之前，藏人是沒有自治權的。或者反過來說：西藏人沒有自治權，中國人也沒有自由。」



萊茵馬斯職業高校的教師與牧師羅蘭德•庫訥（Roland Kühne）。圖／田牧提供

嚴家祺：祝願尊者實現願望回到西藏

嚴家祺先生，自上世紀八十年起，在中共體制內從事政治體制改革工作，針對中國傳統體制時弊，最早提出「廢除幹部領導職務終身制」問題等。1989年「六四天安門事件」後流亡法國，同年任總部在巴黎的「民主中國陣線」首任主席。在中國海內外民主人士心目中，嚴先生是中國民主改革的著名理論家，並身體力行、踐行初心的民主事業先驅。

嚴先生十分敬重尊者達賴喇嘛，他有一個心願與訴求，他說：達賴喇嘛最大的願望就是回到他的出生地——西藏。

六十二年了，中國政府一直不允許他回西藏。在人類歷史上，有幾個政府如此殘暴？如此毫無人性？

祝願達賴喇嘛尊者能實現願望，回到中國，回到五台山，回到西藏！



中國民主改革著名理論家、民主中國陣線首任主席嚴家其。圖／擷自網路，田牧提供

席海明：尊者的思想與精神在漢人中打下基礎

席海明，1981年內蒙古大學爆發學生運動時學生領袖，自此一生走上了反體制之路，成為中共專制政權打擊的對象。現任南蒙古大呼拉爾主席、內蒙人民黨主席。

席海明的發言是：大家好呃！挺高興參加這個討論。西藏人與蒙古人是信仰上的兄弟，達賴喇嘛是西藏人民的精神、政治領袖，有的人說是藏王，對我們蒙古人來說他就是個神，就是個活佛。

對於西藏，蒙藏因為宗教的緣故，是有一種特殊的關係，感情上也非常緊密的聯繫。63年前的3月10日，西藏人民對於中共暴政的抗爭，最後被中共血腥鎮壓，達賴喇嘛帶領幾萬藏人到了印度。有一種說法，達賴喇嘛尊者是國際上最年長的流亡者。我個人認為：達賴喇嘛來到自由世界，為西藏自由、為西藏生存而抗爭，他點燃了西藏自由的聖火，他是西藏傳統文化宗教薪火相傳的聖人。有人說西藏自由還沒有實現。我們換位思考看問題，我覺得：西藏的軟實力在世界上是非常讓人震驚的，或者讓人敬佩的。我去了幾次達賴薩拉，世界各地的人都去。你在德國一提及達賴喇嘛，可以說是家喻戶曉。這就是西藏人的成績，或者說是藏人的軟實力。

剛才大家都提到了「中間道路」，胡平提到，這是尊者的智慧，是理想主義與現實主義的結合。有些書上也寫，西藏人到海外，剛開始時中央情報局找過他們，訓練過他們，最後達賴喇嘛下令停止這種武裝，因為達賴喇嘛不願意流血，他覺得生命都是寶貴的，佛教就有這個內涵，所以還是走和平道路，「中間道路」也有這方面的思考。現在也得到中國海外的知識分子中很大一部分人的認同。

原來一說邊疆問題、民族問題，漢人們都敬而遠之，上世紀90年代初也還是這個狀況。現在呢你看一開這樣的西藏討論會，很多老朋友，或者著名的中國知識前輩都到會了，這個說明尊者的思想與精神在漢人民間打下了深刻基礎，對這個問題大家都理解與認同。

中華民族一體性，其實是一種文化上的種族滅絕，是大漢族主義的沙文主義，野蠻的殖民統治。所以說我們對中共抱希望，是一種自欺欺人，我已經跟他們鬥了四十多年了，從1979年就開始了。剛才老魏也提到了共產黨，現在他們的手已經伸到海外來。共產黨過去講階級出身、愛國主義什麽的，現在都講給你錢，海外很多人拿了共產黨的錢，所以我們鬥爭路上的阻力更大了。

我們蒙古人就是想在自己的土地上過自己的日子，中共連這個都不允許，我們看不到任何希望，我們獨立希望渺茫，咱們說真話，就是因為我們人口太少，在我們自己土地上我們都成了少數了，中國政府通過移民、支援邊疆建設，說些很好的名詞，實際上就是要毀滅蒙古民族，從根上刨除。現在來說，從感情上我們與中國人真的過膩了，而且我們也能看到跟著中國人一起過，我們的出路就是被同化，結局就是這個民族要完蛋。

「文革」中數萬蒙古人被殺，民間估計說近10萬，但是現在呢？你若老老實實的，習近平說啥，你就跟著說啥，就沒事兒。倘若你稍微有點不同意見，就把你「維穩」了，就把你抓起來。所以你說這活得窩囊不窩囊？原來還說是我們自治，現在自己的語言都不讓說了，還說我們是當家作主，原來有的人說當家不做主，那是50年代有一些知識分子說，實際現在呢？是當家不能當，做主也不能做，啥都得看中共的臉色，對我們來說就是漢人政權。

我現在回到主題上，我們希望西藏的鬥爭取得進一步的成就，祈禱神，神會拯救西藏，當然也得靠大家一起奮鬥，我有時候很羨慕藏人，他們有達賴喇嘛尊者。希望今後的中國民主運動，我們蒙古人拯救文化運動，西藏人的自由運動，都能更好的發展！



南蒙古大呼拉爾議會主席、內蒙古人民黨主席席海明。圖／田牧提供

王軍濤：在中國實現尊者「中間道路」夙願

王軍濤，最早是上世紀八十年代，與陳子明、胡平等競選北京海澱區人大代表而聞名，「六四事件」時被中共視為「煽動、組織、指揮反革命暴亂的重要案犯」，一生從事中國憲政民主運動。現任中國民主黨全國委員會主席。

王軍濤發言道：謝謝天琪、謝謝永忠、謝謝恒青！

非常高興今天有這樣一個機會，能夠表達對西藏人民的敬意，表達對達賴喇嘛尊者的敬意。因為我們都知道，現在全世界都在為一場戰事牽動而焦慮。現在看到這場戰事，我真的是從心裡頭佩服、敬佩達賴喇嘛的睿智。他在那麽早就提出了「中間道路」，實際上是為將來中國漢藏兩族人避免這樣的一場災難，做出了一個非常好的鋪墊。

很可惜，現在中國還是由中共這個暴政在統治，使得我們今天漢族人民不能夠進行很好的反思與回答，在這條路上，我們看到漢藏兩族人沒法進行很好的合作。我相信如果結束了共產黨專制暴政之後，漢族人民會由衷地支持這樣的想法。

我想起1994年我剛從監獄來到美國的時候，因為我們雖然也在民主的事業中奮鬥很長時間，但是我們畢竟在共產黨嚴厲控制的信息中，實際上不大清楚在西藏發生了什麽，也不大清楚達賴喇嘛尊者他是怎麽出國？又想些問題？那時候我記得在波士頓時，我有一個機會見到了達賴喇嘛尊者，他跟我講了「中間道路」之後，我當時就很興奮，我就覺得這個想法一定能得到多數，或者絕大多數漢族人民的支持。因為很簡單，漢族人民他們雖然有很多不合時宜的一些地緣政治的想法，比如「大一統」等等，作為普通老百姓都希望能生活在一個和平、國泰民安的環境中。

達賴喇嘛尊者實際上是得到世界各國的敬重與愛戴，主要是尊者提出的思想與精神，這為世界各民族的現代化建國提出了一種思想與哲理，即「中間道路」，為全人類各民族避免血腥衝突提出了和平道路。

我非常希望在有生之年，在推動中國民主化的同時，能夠有一天在中國實現達賴喇嘛尊者的這樣一個夙願，和他提出的這樣一個理想，就是讓「中間道路」能夠成為解決漢藏矛盾、解決漢藏兩國人民將來長治久安共同生活在一起，共同繁榮、共同安全、共同發展的一個有效的政治保障。

謝謝大家，請轉達我們對尊者達喇嘛的敬意！



中國民主黨全國委員會主席王軍濤。圖／田牧提供

蔣揚次仁：西藏會自由！中國也會自由！

蔣揚次仁，近年來數次參加了國際性的「漢藏民間交流與對話」會議，與不少漢人成為好朋友。現任藏人行政中央官方中文網「西藏之頁」總編輯。

蔣揚的發言：各位大家好！首先感謝大家參加今天的紀念活動。同時，今天是藏歷2149年水虎新年的初五，藉此機會向大家獻上新年的祝福，紮西德勒！

雖然，按照西藏的傳統，以及世界各地的新年習俗，我們本應該和家人朋友團聚一堂，在自己的家園中歡度新年，但是從上個世紀50年代開始，西藏境內的藏人在經歷中共的入侵，以及鐵腕統治下，沒有一年可以安心和歡樂的過上一個和平的新年。即使對於流亡在自由國度的藏人來說也是一樣。每當想起中共入侵西藏，殘暴屠殺西藏人民，消滅西藏的語言、文化和宗教。以及自1959年3月10號以來發生在雪域西藏的那一幕幕慘絕人寰的事件和境內同胞遭受的苦難，更加無法安心的過年。

今年的藏歷新年剛好在西元3月3日。但對於我們藏人來說3月是一個難以忘懷的月份。而1959年在西藏首都拉薩爆發的和平抗議中共的運動，相信大家都非常清楚，我在這裡就不一一敘述了。

今天，在座的華人朋友們都是愛好自由與民主，支持達賴喇嘛尊者提倡，藏人行政中央秉持的「中間道路」政策的人士。也是響應達賴喇嘛尊者提出的「促進漢藏民間交流」的推動者。因此，在西藏人民遭遇百年不遇的浩劫，境內藏人遭受苦難的特殊時期。特別是在今年2月25日西藏著名青年歌手才旺諾布傳出在拉薩布達拉宮前自焚的不幸消息之際。

在此我感謝各位支持正義，愛好和平和自由的華人朋友們，抽出寶貴的時間參加今天的會議和紀念活動。堅定不移的表達對西藏人民的聲援和支持，以及紀念63年前的那場讓人難忘的自由抗暴運動。同時，感謝廖天琪老師和潘永忠先生等等各位朋友組織這場活動。

我們今天通過網絡從世界各地參加這場紀念活動。相信在世界各地的藏人和支持者，以及各位華人朋友們的共同努力下，終有一天我們都可以擺脫中共的統治和迫害，沐浴在自由和民主的陽光下。

最後我想對大家說，我們雪域藏人始終沒有放棄過對自由的嚮往，無論中共多麼強大，但我們相信，自由和正義的光芒終將照耀西藏，西藏將會自由，中國也會自由，謝謝大家！



藏人行政中央官方中文網站總編輯蔣揚次仁。圖／擷自網路會議畫面，田牧提供

丹增•措希鮑爾：西藏人民決定民族自決或獨立

丹增•措希鮑爾（Tenzyn Zöchbauer）是德國西藏倡議組織主任。

丹增的發言：最近幾週，成千上萬的人為了烏克蘭的和平與自由而示威。作為西藏人，我們同情烏克蘭人，因為我們也經歷過被入侵的苦難。保護人民的自由，本應將人權放在首位，但很多政府卻長時間保持沈默。對於中國和俄國，西方國家想通過貿易促進變革，因而藉口「不幹涉內政」。他們的沈默造成了許多受害者，並使獨裁者之間建立了強大的聯盟。

尊者提出「中間道路」，試圖以和平和非暴力的方式保護藏人和中國人的生命。這種策略沒有被中共認真對待。藏人始終願意通過對話及和平方式解決問題，但西藏境內的藏人並不安全，他們急需我們的幫助。

就在10天前，一名年輕而成功的藏人才旺羅布為抗議中國對西藏的佔領，並要喚醒人們對中共統治下西藏人民的苦難得到關注，因而自焚。1959 年 3 月 10 日之後的 60 多年，西藏人權狀況沒有改善，藏人的生活仍然備受煎熬。

正如尊者所說，不論選擇「中間道路」，民族自決或獨立，這必須由西藏人民做出決定。他們擁有最終決定權。

作為支持西藏的團體，「德國西藏倡議組織」將支持西藏人民的決定，始終為正義、自由和人權挺身而出。

我們將確保藏人的聲音能夠被聽到，次旺諾布的求救呼聲將傳遞到德國各級政治、社會和媒體。

25 年來，德國西藏倡議一直鼓勵城市和自治市在 3 月 10 日昇起西藏國旗，以示團結。2022年，德國400多個城市和直轄市將在德國市政廳和公共場所升起西藏國旗，為西藏的自由和正義發出清晰的信號。



德國西藏倡議組織主任丹增•措希鮑爾。圖／田牧提供

陳破空：中國人民會擁護尊者的「中間道路」

陳破空，作家、政治評論家，著作甚豐，作品涉及政治、經濟、文學等各領域。

陳破空的發言是：在西藏抗暴周年，我感覺最近幾年，似乎西藏的話題有所淡化，或者有所降低，那是因為世界的熱點增加了，更多的目光注意到在新疆所發生的集中營事件，21世紀的醜聞，人類最大的污點，或者更多的注意力集中到香港，中共砸了「一國兩制」，背棄中英聯合聲明，在香港實行港版「國安法」，實行國家恐怖主義，或者說中共在威脅台灣，更重要的是現在俄羅斯大舉入侵烏克蘭，發生了區域性的戰爭，甚至有上升到世界大戰的危險。但是西藏問題是否淡化了呢？其實所有這些，都是西藏問題的升華，或者說是翻版，因為西藏在抗爭中共侵略的時候，它孤立無援，當時國際社會聯合國是做出了譴責，譴責中共入侵西藏。但是國際社會沒有伸出實際的援手，以至於西藏淪陷，淪陷到成為所謂中華人民共和國的一部分，然後當時的中國當局跟西藏簽訂了所謂的17條，後來也是悍然撕毀，然後砸爛西藏的一切，砸爛西藏的文物古跡、文化等等。現在所有這些故事都在升級、都在翻版，新疆所發生的集中營事件，新納粹事件，以及香港港版「國安法」所實行的國家恐怖主義，以及中共對台灣的武力威脅，要染指台灣。所有這些都是在升級，比如說香港廢棄「中英聯合聲明」，說是歷史性文件，就跟當年中共撕毀「西藏的17條」一樣，又在新疆所進行的種族滅絕、文化滅絕，以及在內蒙古實施的文化和語言的滅絕，都是西藏故事的升級版。

事實上今天的烏克蘭戰爭，也是西藏問題的升級版、國際版。因為俄羅斯狂妄地宣稱，普丁狂妄地宣稱，烏克蘭是俄羅斯的一部分。這些話我們聽得非常的熟悉，就是中共狂妄地宣稱，西藏是中國的一部分，或者自古以來就是中國的一部分，其實這個句子我們都知道了，他這個句子到處造，實際上真正的意義是什麽呢？完全相反，就是西藏自古以來就不是中國的一部分，或者說新疆自古以來就不是中國的一部分，甚至於台灣自古以來就不是中國的一部分，這個句子一直可以造下去，不過我們看到今天的烏克蘭的戰爭，幸運的是全世界制裁俄羅斯，開闢了另一個戰場，比軍事戰場更有力的打擊，對俄羅斯的這種毀滅性的打擊。

另外烏克蘭人民英勇抵抗，國際社會廣泛的聲援，軍事的援助、經濟的援助，以及道義上的援助都在進行，這是什麽呢？就是西藏的悲劇不再重演，在一定程度上不再重演。今天我們看到，當年的西藏如果能取得今天烏克蘭這樣的處境的話，故事會完全不一樣，所以這一場烏克蘭戰爭至關重要。如果俄羅斯得逞，炸毀烏克蘭，甚至把烏克蘭變成它所謂的一部分的話，那麽不僅是俄羅斯會耀武揚威，繼續的恢覆它前蘇聯的版圖，甚至中共也可以趁勢而上，對台海構成重大威脅。這大概就是美國政府至今還沒有直接參戰的原因，要看住台海這條防線。但是如果俄羅斯的入侵遭到挫敗，烏克蘭人民能夠英勇的保衛自己的國家，挽救自己的國家，那麽對國際會是極大的鼓舞，不僅台海防線可以守住，對中共來說構成心理重創，而且國際上的民主力量會再次上升，會繼續的上升，專制勢力、獨裁勢力、軍國主義勢力、納粹勢力會遭到打擊。所以所有這些故事總結起來，源頭都是西藏故事，或者說西藏故事是源頭之一。

回頭來看達賴喇嘛所提出的「中間道路」，「中間道路」中共是不會領情的。問題是中國人民是優秀的，人民會領情的，而中國的未來會領情的，一個民主中國的未來會領情的。

達賴喇嘛在提出「中間道路」，我們看到數十年來似乎沒有效果，但是卻彰顯了達賴喇嘛的大善大慈大悲，對中共的大惡大邪，這種正與邪、善與惡的對比，可以說昭然若揭，歷史是邪不壓正。印度詩人、諾貝爾和平獎得主泰戈爾說：「人類歷史就是艱難地等待著被侮辱者的勝利。」所以我相信達賴喇嘛的「中間道路」，不僅在西藏人民中形成了凝聚力，將來終有一天會深入中國漢人的心，會獲得漢人、優秀的漢人、正常的漢人、有良知的漢人的認可與擁護。所以「中間道路」最終會取得勝利，那就是當民主中國到來那一天。所以我們今天跟西藏人民、跟維吾爾人民、跟蒙古族人民、跟香港人民、跟台灣人民、跟世界各國人民共同奮鬥。今天我們所看到的烏克蘭局面和中國國內的局面一樣，在這個世界上沒有什麽中國威脅，只有中共威脅，它是中國人民、各少數民族和世界各國人民面臨面對的共同威脅與敵人。

向西藏人民致敬！向達賴喇嘛尊者致敬！



作家、政治評論家陳破空。圖／擷自網路，田牧提供

黃慈萍：團結一致，共同反抗中共

中國民主運動海外聯席會議秘書長黃慈萍的發言是：

今天，我們幾十個藏漢人民聚集在一切紀念藏人抗暴63周年。正處於普金侵略烏克蘭、殘害無辜的烏克蘭人民的時刻，這也讓我聯想到中共對西藏的侵略，對藏人的壓迫，尤其是對藏文化與宗教所進行的種族滅絕。

記得我還小的時候，我的一些同學是安徽省軍區的子女。他們給我講中共的軍隊入藏所受的「教育」及「所見所聞」，許多讓我難以置信。多年以後，在真正地了解了藏人尤其是其宗教、文化與歷史之後，我意識到他們所述是中共的宣傳，這宣傳毒害了許多的漢人，尤其是因為中共對信息與新聞的掌控而無法了解真相的漢人，我不過是其中的一個。

之後，我了解到更多藏史，以及63年來藏人前赴後繼、持續不斷地抵抗中共的近代史。我也有幸多次拜見了達賴喇嘛尊者，並聆聽他孜孜不倦的教導，尤其是推動漢藏友好的願望與努力。他老人家的「中間道路」是本著最大的善意和誠意所進行的最優化選擇。然而，即便如此，嗜血成性的中共也沒有給予善意的回報——中共的迫害造成一代又一代的藏人流亡，無家可歸，一個又一個的藏人被迫反抗，甚至自焚！2022年2月25日，知名藏族歌手才旺羅布於拉薩布達拉宮外自焚，成為自2009年起第158位自焚的藏人。然而面對這樣慘烈的抗爭真相，中共以其高技術手段進行了封網與抹殺，但人們一旦了解真相，中共還能封鎖人們的良心與同情嗎？

我覺得，今天這樣一個活動，是漢藏之間得以交流並加以理解的良機。我參加這樣一個活動，不僅僅是要表達一個漢人對藏人的同情與理解，也是為了能進行一些交流，增進與藏人的友誼。漢藏只有團結一致，共同反抗中共，才足以抵抗中共的迫害，共同迎接光明的未來。

讓我們團結一致，共同反抗中共！



中國民主運動海外聯席會議秘書長黃慈萍。圖／擷自網路，田牧提供

慈誠嘉措：藏漢年輕一代需要與長輩們一起承擔責任

藏人行政中央駐北美辦事處華人事務聯絡官慈誠嘉措的發言：

尊敬的各位長輩，各位新老朋友們，代表藏人行政中央駐北美代表辦事處感謝各位華人朋友能參加今天的場合，一起紀念六十三年前全體藏人和平抗暴的日子。

在此我想講重要的兩點和一個呼籲。

第一，關於「中間道路」，尊者達賴喇嘛推薦的「中間道路」，不僅得到了大眾藏人的支持，也是西藏議會一致通過，解決藏中問題的方針。國際社會讚揚尊者達賴喇嘛的心胸寬廣，尤其是在海內外的華人中，此方案得到了非凡的支持。藏人行政中央依然堅定繼續保持「中間道路」的方案。本代表辦事處在北美地區在過去數十年的時間裡，一直舉辦和推動藏漢交流。藏漢交流已經成了一個國際化的友誼之橋，今天的活動是最好的見證。尊者達賴喇嘛一直在講，這個世紀應該推動對話去解決問題。我們在此領先走入了對話的世紀。

第二，在過去六十三年裡，境內外的藏人經過三代，依然保留著自己的語言，信仰和傳統文化。保護獨特的西藏文化的過程是十分艱苦，藏人是用了幾代人的生命和自由去保護。兩個星期前西藏境內傳出來的信息讓我們我們知曉，年輕的藏人藝術家，不僅是藏人，而且在漢人最潮流的平台上非常有名的歌手才旺羅布在拉薩布達拉宮前自焚。自由亞洲電視台報導他以去世。雖然才旺羅布是一位紅旗下長大的新一代的藏人，他的奮不顧身，明顯的表明境內藏人的意志是堅定的。在世界各地流亡的藏人一直在代表西藏境內的藏人，給各國的政府和人民解釋西藏境內越來越糟糕的政策，總的來說境內外藏人是心連心，尤其是新一代的藏人為自己獨特文化、信仰和追求，是永遠摧毀不了的。

最後我想呼籲年輕一代的藏人和漢人，開始負擔起父輩們千辛萬苦保持下來的合作與友誼，在這場正與邪、善與惡的鬥爭中，也需要我們共同去戰鬥，我們應該向前輩們學習，與他們一起承擔起義務和重任。(待續)



藏人行政中央駐北美辦事處華人事務聯絡官慈誠嘉措。圖／擷自網路，田牧提供