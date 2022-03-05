年前國內爆發十年來最嚴重的蛋荒，迄今還是未能徹底解決，近日俄烏戰火更推高飼料價格，恐讓原本預計蛋荒的日期，恐怕又要延後，不僅民眾要四處找蛋，市售雞蛋價格也節節攀升，加以物價上漲（消費者物價指數連續6個月超過通膨警戒線）讓消費者和商家叫苦連天。對此主管機關雖提出數點原因包括：冬季日夜溫差大，禽流感肆虐，飼料原料上漲，養雞數量減少等等，然而民眾更想問的是缺蛋不會一夕發生，農政機關每年編列上千億的預算，其中農產品產銷調節及農產品價格維穩，一直是蔡政府強調的施政重點，為何連一顆雞蛋都管不好，讓民眾食不安穩，缺蛋問題監管部門確有疏失。

動態精準掌握農業基礎資料是農業監管的根本，依據「農業天然災害救助辦法」、「綠色環境給付計畫」等規定，農民想取得現金救助及補助，事先均需向地方政府申報養殖之種類、數量、放養日期等資料。農政機關若能精準掌握放養量，應該及早知悉國內蛋雞飼養數量有無變動，至於接下來的天候異常、禽流感疫情及進口飼料原料上漲等資訊，都是影響產量及價格的重要變數，農政機關理應充分掌握並精準研判可能產生的影響，尤其從2021年11月國內雞蛋批發零售價格，開始出現大幅波動，透過農政機關先前宣稱已建立的「農產價格預警機制」（包括價格預測模型），應該可以預判問題的嚴重性，提早做危機處理，卻沒有為之，反而配合行政院穩定物價政策，限制蛋價上漲，提油救火，終於讓問題爆發，造成廣大民怨，透露出農政機關施政和現行的農產品監控暨預警機制，確實存在缺失（監察院前即糾正農委會對蛋荒反應慢半拍），需全盤檢討改進，才不會讓農產品市場價格暴漲暴跌的慘況一再發生，民不聊生！

考量到農產品生產與消費的彈性相對較小，容易受到種植面積、異常天氣和集中上市等因素影響，加以易腐損、具週期性（如季節性、循環性等），想有效監管，建立能發揮農產品預警功能的機制，關鍵在於精準掌握農產數據、專業判讀解析及提出最即時應對措施，具體作法包括：1.實施強制性農民（含種苗生產業者）申報及查核機制，並予農民福利措施掛勾；2.蒐集篩選正確有用的農業生產數據，建構數據結構框架，避免瞎子摸象或以偏概全（數據也是人工智慧運作的基礎）；3.邀集相關領域學者、專家、專業農民等成立「農產監管暨預警」國家隊，幫助數據解析和政策擬定：4.培育農業大數據解析人才，並透過物聯網、人工智慧、區塊鏈、遙感、5G、區塊鏈等技術運用，提升資料處理和分析技術能力；5.建立專業化的農產品市場分析模型，定期研判產銷形勢並發佈準確的預警信號，引導市場預期和農民生產意向；6.實施農產品供需平衡表制度，實現對市場供需形勢的超前預警；7.透過異業結盟；鼓勵有意願的民間企業與試驗研究單位和學術機構合作，設立農業大數據服務平臺，活化農業基礎資料，幫助農及時作出生產決策。中國官方了解到穩定農產價格，對提高農民生產意願和增加農家收入的重要性，正積極建構農業全產業鏈監測預警機制，並透過「保險+期貨」為農民提供生產端和價格端的雙重保險，成為新的農業風險管理模式，而台灣實施農保的覆蓋率仍然偏低，需加強。

「農雖舊業，其命維新」，面對農業生產環境的多變，隨著新科技的創新和研發（如人工智慧可提供風險預測和作物建議，區塊鏈技術有助於提高農產供應鏈的透明度等），有更多的施政工具來穩定農產品產銷和價格，農民能享受數位紅利。台灣農業施政卻還是落入選舉思維，偏重在讓農民立即有感的福利措施，用於農業新科技研發及新商業模式建立的經費偏低，農業科研無法滿足農民實際需求，研發動能明顯不足，蔡政府應該從缺蛋事件獲取教訓，導正扭曲性政策，大幅提高智慧農業科技研發經費及人才培育，以因應加入區域經濟合作帶來的衝擊。畢竟人民的小事是政府的大事，一個不懂民間疾苦的執政黨，即便握有絕對權力，終將難逃改朝換代的命運！



缺蛋不會一夕發生，農政機關若能精準掌握放養量，並考量天候異常、禽流感疫情及進口飼料原料上漲等資訊，理應可以充分掌握並精準研判可能產生的影響。示意圖／擷自公視新聞影片