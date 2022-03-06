維吾爾人A的故事

我來談點我方的故事，我相信讀者的智力，讓讀者自己去得出結論。我不用別人的話，來證明我所說的話為真。我只談我和這二十二個維吾爾人的一段短暫，但永遠難忘的交流。

這二十二個維吾爾人根本不是同時出境的，大多數在此前根本互相不認識。最早的一位維吾爾人（為了方便，我稱他為A），據我的調查，他在2009年5月中旬就已到達泰國。

A，他根本不是非法出境，他用的是「自治區」公安廳頒發的護照出來的。是「自治區」安全廳讓他到東南亞的（這是他親口在電話裡跟我說的，有其給聯合國的申請政治避難聲明為證）。A在上海讀書時，就被迫為上海國家安全局工作，主要是收集上海維吾爾學生及維吾爾商人的言談、舉止，監督他們的動向。他在上海上學幾年，上海安全局胡蘿蔔加大棒，連哄騙帶嚇唬他，讓他工作到2007年畢業為止。

A 在7.5之前，也就是2009年的5月底，就已離開泰國到柬埔寨了。A 是合法進入柬埔寨的，他有進入柬埔寨的簽證。他從泰國到柬埔寨，是因為在泰國的聯合國難民署告訴他，柬埔寨是唯一一個在聯合國難民保護公約上簽字的國家。所以比較安全。他在7.5慘案發生前，就已經向聯合國駐柬埔寨難民署申請政治避難。

A在6月初與我們聯繫，問我們能否給予他經濟幫助，因為柬埔寨不允許難民打工。我們朋友間湊了一些款，分次寄去給他。他告訴我們他的背景真相：在他上大學期間，因為他家鄉的政府無理拆遷他們家的房子，他就事實真相，發了個電郵，給自由亞洲電台。過了幾天，上海國家安全局就找上門來，將他帶到一個賓館，進行了十幾小時的審訊。最終在威脅利誘下，他被逼為中國上海國家安全局工作。

A在柬埔寨協助三個維吾爾人

2007年，大學畢業後，A回到了東土耳其斯坦。在烏魯木齊，他因為再一次向自由亞洲電台，通報一件惡性的、公安在大庭廣眾下開槍，槍殺維吾爾人的事件，而再一次被安全局抓捕，審訊。最後以向敵對電台提供情報等罪名，被判勞動教養一年。

勞動教養結束後，A回到原籍父母身邊，但他無法找到工作。不得已，準備出國尋找出路。在更新護照時，他遭到員警刁難，最後他在答應為員警及安全部門工作之後，才得到新的護照。他到東南亞去，是「自治區」安全局安排的。

如果A是恐怖分子，那麼，中國國家安全局，就是最大的恐怖組織後台！是中國國家安全局策劃並組織了這個恐怖組織。武和平如果努力的話，應該能夠從中國國家安全部內部，再發現這個恐怖組織的成員，但他不敢，也不會，因為他也是這個恐怖組織的一員。

7.5慘案發生時，我在土耳其。7月底我回到美國。到10月底，有人告訴我，有幾位維吾爾人逃到越南，需要幫助。我們急急忙忙又湊了點錢，想找人去接一下他們。

他們一共四個人，護照都是花錢買來的。護照上的名字，是漢人的名字。所以當他們第一次試圖進入柬埔寨時，因他們長得不像中國人，在柬埔寨一方關口被遣送回越南。越南警方將他們關進一個收容所之類的地方。

我們知道情況後，幾個人商量一下，在電話裡告訴他們，如能逃跑的話就跑。最後三個人成功地從越南收容所跑出來。很快，他們休息一下，就又出發到柬埔寨邊境。這時，早先來到柬埔寨的那位維吾爾人A，找了幾個柬埔寨黑社會的人，連夜將這三人接到柬埔寨。這樣，到十月初，在柬埔寨就集中了四位逃難的維吾爾人。

22個人到柬埔寨前互不相識

等11月中旬，我從島國普勞回來時，又有幾名維吾爾人，通過越南，逃難到柬埔寨。

這樣分批分次，到11月底時，柬埔寨的維吾爾人，人數達到了二十二個。這二十二個人裡面，除A外，還有一個維吾爾人，是11月底從老撾4到泰國的。然後，他聽泰國的維吾爾人說，柬埔寨是唯一在聯合國難民公約上簽字的國家；他又聽說柬埔寨有很多維吾爾人，因此他就從泰國來到柬埔寨的。他是第二個從泰國進入柬埔寨的維吾爾人。

在這個過程中，我們總共失聯了五個人。這五個人都是在越南失蹤的。兩個是在越南收容所失去聯繫的。另外三名是在越南逃亡時，和我們失去聯繫。我始終懷疑，這五個人已經被越南警方交給了中國警方，而被中國警方槍殺了。

這些維吾爾人集中到柬埔寨有三個原因：第一，柬埔寨是唯一在聯合國難民公約簽字的東南亞國家。此前，柬埔寨一直配合聯合國難民署工作。第二，維吾爾人A已經在柬埔寨，他的英語很好。在接運後來的維吾爾逃難者的過程中，他出力很大，使我們不必派人去幫助逃難者。第三，我們過分信任聯合國難民署的承諾，過分信任美歐國家在柬埔寨的影響力。

這二十二個人，到柬埔寨之前，大多數互相不認識。他們在柬埔寨時，也是分散居住，根本不存在「出境後，宣誓加入『東伊運』」的問題。即沒有條件，也沒有時間。

在越南逃亡時，他們疲於奔命，連吃飯都成問題，哪有時間宣誓？而且在進入柬埔寨前，他們根本不知道有維吾爾人在柬埔寨，更不知道會碰到誰。

他們到柬埔寨後，我們每天和他們通話，安排他們去見聯合國官員，以及準備難民署所需材料，以儘快將他們轉移到第三國。因為儘管我們相信聯合國難民署，相信美歐在柬埔寨的影響力；但我們還是非常擔心他們的安全。柬埔寨畢竟曾經是中國的附庸！畢竟洪森是前赤棉的人，他改邪歸正也只有幾年。難免狗改不了吃屎。

中共避談基督教會的幫助

在那種情況下，若有人認為，這二十二個維吾爾人會在柬埔寨，宣誓加入「東伊運」，那是無稽之談。是我們在幫助他們，是我們從美國寄的錢。我們每天都在和他們通電話，如有任何事，我們應該是知道的，不可能二十二個人在這麼短的時間內，就變成了一個我們都不知道的組織的成員。更何況他們還沒有逃離虎口呢！他們自己都知道，危險隨時可能降臨。

還有一個當時媒體上非常熱門，但這次武和平非常奇怪地避而不談，一概沒提的焦點——地下教會的幫助。我想，武和平大概也知道，如果他提了這個基督教會的全力幫助，他的恐怖指控會顯得無法自圓其說。

基督教會，是在我們的要求下，來到越南的。我們在美國認識的兩個傳教士朋友，當時都在東南亞。所以當我們聽說，四個逃難的維吾爾兄弟被越南警方抓了，我們就打電話四處找人，看誰最近，可以去幫助他們。當時，正好這兩位朋友中的一位就在香港，所以他自告奮勇去幫助我們去救這四個維吾爾人。一直到這二十二個維吾爾人，被中共強力從柬埔寨抓走為止，這些基督教傳教士，都和這些維吾爾人在一起！有一個還和他們住在一起！

好可怕，基督徒和這麼危險的伊斯蘭恐怖分子住在一起，武和平應該早一點警告這些基督教傳教士！

如果武和平再能順藤摸瓜，將調查延伸到這些基督教傳教士，我是說，把他們帶到中國，讓中國的公安，安全人員審訊上一星期，說不定還能發現這些恐怖分子，準備炸聯合國難民署駐柬埔寨辦公室的一些手製原始炸彈。

被指控者是7.5慘案見證者

畢竟，在柬埔寨，一開始這些維吾爾人可以自由地進出商店買東西，不像在東土耳其斯坦，維吾爾人買化學肥料都要在政府監督下，更不要說買化學原料要公安局審批！在東土耳其斯坦，賣化學原料的商店都是漢人開的，不是沒有原因的。（便於中國警方在需要時破獲恐怖案子。）

從柬埔寨抓捕後，送回中國的維吾爾人只有二十個。逃跑的兩個人，是最後從越南來到柬埔寨加入他們的。如此一來，中國公安部的手裡，扣除婦女、孩子，實際上只有十七個維吾爾人，而不是二十個！先到柬埔寨的A和其餘的人，根本不是一夥的。另一個從泰國到柬埔寨的維吾爾人，此前也從未和他們謀面。

這些人裡面，只有三人親眼目睹過7.5慘案。那一天，這三人是在烏魯木齊，他們參加了遊行。當遊行隊伍被中共軍警開槍鎮壓時，他們跑散了。第二天，他們看勢頭不對，就分別連夜坐出租車逃到哈密，然後坐火車回到他們做生意的深圳。

他們接獲家鄉來的電話，確定員警在找他們之後，他們開始尋找出境的辦法，後來他們找到了漢人黑社會的人。黑社會的人告訴他們，可以幫他們辦護照，並將他們送入越南。黑社會的人也這麼做了。

現在我來談我的觀點，為什麼中國僅指控這二十個人中的三個人，是恐怖組織的重要成員呢？因為這三個人見證了7.5慘案，他們見證了中國軍警是如何對手無寸鐵的維吾爾人開槍的，他們見證了中國軍警對維吾爾人的大屠殺。他們有中國軍警向維吾爾人開槍、屠殺維吾爾人的證據！儘管我們沒有來得及拿到這些圖片、拍攝的短片。但重要的是，他們自己就是活的見證者！現在有了「恐怖分子」罪名的指控，中國可以判他們死刑，他們的證據就可以永遠地埋入地下了！

中共就是恐怖組織

另一個原因是，當中國使用胡蘿蔔加大棒政策，說服柬埔寨，將這些維吾爾人抓捕給中國後，中、柬兩國都遭到聯合國難民署及美、歐等西方世界的強力譴責。中國雖然嘴上硬，但骨子裡是欺軟怕硬的。所以將這些個維吾爾人編進恐怖組織裡，也會使中國擺脫國際社會的指控。這也是中國給國際社會的一個交待，他們告訴國際社會，這些維吾爾人是恐怖分子，別再追究了。但在這點上，中國是永遠的失敗者，因為國際社會只相信事實，而不是編造的指控！

第三個原因，選在7.5之前宣佈，是中共的殺雞儆猴政策的再現；是中共要警告東土耳其斯坦的維吾爾人：任何的不滿、反抗，結果都將是殺頭、蹲監獄。

這也是張春賢7給東土耳其斯坦各族人民的一個警告！是張春賢、公安部，給中共主子的生日禮物！也再一次證明，中共並未改變對維吾爾人的「鐵血」政策！根本不存在什麼「新政」。

前一段時間，有人鼓噪，張春賢來到東土耳其斯坦，是要實行「新政」。我當時就寫了篇文章，告訴大家〈善者不來，來者不善〉。在文章裡，我預言，很快會有恐怖案子破獲，為張春賢的政治仕途鋪平道路。不幸，被我言中。中共這個恐怖組織不除，東土耳其斯坦不會有安寧。中國也不會有安寧：因為掌握中國政權的中共，就是恐怖組織，所以他們知道怎麼去製造恐怖組織、恐怖分子！而且主政者都善於在需要的時機，破獲恐怖案子！邀功請賞！

※本文轉載自《中國殖民統治下的「東突厥斯坦」：維吾爾雄鷹伊利夏提文集1》（前衛出版社，2021.9）