編者提示：俄烏戰爭近60餘日，烽火連天，腥風血雨，殘垣斷壁，滿目瘡痍，百姓罹難，餓殍遍地……戰爭陷入了泥潭。發動戰爭容易，但結束一場戰爭卻十分困難，因為發動戰爭和結束戰爭並不取決於同一個人。盡管此刻的歐洲人都在默默禱告，祈求神的護佑與阻止戰爭，問題是千百年來，上帝從未制止過一次戰爭，在他的程序中，是為勝利者加冕。可是天曉得誰會是勝利者？戰爭哪天會到頭……。這就是眼下歐洲文明腹地的寫照。

《孫子兵法》開篇語道：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」2700多年前的古人已警訓：戰爭，是國家的大事，是攸關百姓生命和國家存亡的天大問題，不能不慎重對待與決定。

是普丁不慎重？是他瘋魔與癲狂？普丁的野蠻、橫暴與兇殘，舉世矚目，他的靈魂似乎回到了叢林世界，他為什麽發動了這場戰爭？他的目的與動機又是什麽？

是澤倫斯基不慎重？是他戲子的激情與嬉鬧？韓非子道：「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」是澤倫斯基不懂：國小而不知謙遜，力弱而不敬畏強勢，不知禮儀而侮辱鄰近大國，貪婪固執而不懂外交禮遇，國家可能遭致滅亡。是澤倫斯基自己惹禍上身？

是拜登不慎重？是美國拱火？是美國八年的布局？還是北約的「東擴」引發了這場戰爭？羅斯福的信條是：如果要我在和平與正義之間作出選擇，那我就選擇正義。美國每一任總統，都不會被野蠻與屠刀嚇倒，選擇正義、維護正義是他們的使命！

眼下歐洲人每天面對的戰爭

廖天琪：我們談俄烏戰爭，有幾個題目是比較重要的。第一個題目就是往回看，這個戰爭怎麽就發生了？這個戰爭發生之前，其實有很多的跡象，大家都已經知道很可能會發生，但是又總是覺得不會不會，可是這是我們普通人的想法。政治家們應該心中有譜，他們應該有一些機制，為什麽那個時候沒有阻止？有沒有防止戰爭的機制？戰爭發生之前，國際政治沒有做對。戰爭發生之後，有什麽方法能夠盡快結束戰爭？

第二就是一個總結，現在戰爭的情況如何？壞的方面怎麽樣？好的方面怎麽樣？我們都可以談一談。

第三個問題，我覺得非常重要。俄烏戰爭爆發以來，媒體扮演的角色。我們在西方，當然知道西方是怎麽樣的，但是俄羅斯的宣傳如何呢？中國的宣傳又透出何種意圖？我們從這三方面來看，做出一個評價。

第四個問題，中國在幹什麽？我們每次談問題，最後還是要扯到中國、台灣。俄烏開戰以來，中國在背後做了很多的動作。

第五個問題，我想大家都會希望稍微聽聽我們的看法，戰爭會怎樣演變？什麽時候會結束？有沒有可能在近期結束？還是在遠期？

「俄烏戰爭不可避免」說

萬潤南：剛才天琪說的第一個問題，能不能夠防止戰爭？怎樣採取措施？從某種意義上來講，戰爭是避免不了的。

不管是動物還是我們人類，都難以避免爭鬥與殘殺。人的動物性特徵使然，廝殺與戰爭，也是一種社會發展，不可避免。從哲學上說，「戰爭是政治的繼續」，這是普魯士將軍克勞塞維茨（Carl von Clausewitz）《戰爭論》一書中的核心觀點。我覺得這個論斷是正確的，軍事是政治的延伸，戰場上的失敗最終是政治上的失敗。

俄羅斯與烏克蘭發生戰爭之前，馬克宏也好，蕭茲也好，都想方設法洽談這個問題，希望不要爆發戰爭。同一時段和狀況下的另一邊，美國顯然是胸有成竹：一定會打。

當時全世界都說不至於，為什麽呢？我原來也判斷打不起來，沒有必要啊！這場戰爭完全沒有必要！但是我後來看了杜金的一段「地緣政治」學說，此人被稱為是「普丁大腦」。按照此人的想法，他做了許多預言：第一北約將會從內部解體，也就是馬克宏講的「腦死亡」；美國的族群矛盾、種族矛盾，會導致分裂等。

杜金的一個主要觀點：「俄羅斯將會再次偉大，將會成為太平洋、大西洋之間最強大的一個國家。」杜金的安全關切中，「烏克蘭作為一個對俄國領土抱有野心的國家，對整個歐亞大陸構成了巨大的危險。」

杜金傳遞給普丁的重要信息：俄烏戰爭是「俄羅斯再次偉大」的第一步。故此，俄烏戰爭不可避免。



杜金（右）傳遞給普丁（左）的重要信息：俄烏戰爭是「俄羅斯再次偉大」的第一步。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

杜金其人與他勾勒的藍圖

萬潤南：西方媒體一直有報導稱，普丁有野心，欲恢復前蘇聯版圖。現在才知曉，原來普丁出兵侵略烏克蘭，確實早有計劃與藍圖，源於杜金的「普丁大腦」構想。

1、杜金其人。

亞歷山大·格利耶維奇·杜金（Aleksandr Dugin）生於1962年1月7日，是俄羅斯的哲學家、政治理論家，民族布爾什維克黨的主要組織者。杜金以提出「新歐亞主義」和「多極世界」著稱，他因此與克里姆林宮和俄羅斯軍方保持著密切關係，他曾擔任國家杜馬主席和「統一俄羅斯」黨的主要成員謝爾蓋·納雷什金的首席顧問，目前擔任莫斯科國立大學社會學和國際關係學教授。

杜金的《地緣政治的基礎：俄羅斯的地緣政治未來》一書，封面設計毫不掩飾俄羅斯對歐亞的擴張野心，卻被媒體貶為地攤書，但普丁被此書理論深深地忽悠，甚至著迷。無獨有偶，傳說《孫子兵法》簡牘，是伍子胥從自己僕人買來的柴禾堆裡發現，才找到孫武，最後將其推薦給吳王闔閭。孫武後來助吳王父子闔閭、夫差稱霸。

紐約大學歷史學和俄羅斯與斯拉夫研究的退休教授珍·波本克（Jane Burbank）曾投書《紐約時報》指出：「歐亞主義」是驅動烏克蘭戰爭的理論動力，而杜金是將該理論直接注射到俄羅斯權力血液中的關鍵人物。

普丁開戰前的冗長的演講，那些「否認烏克蘭和烏克蘭人的存在」、「斯大林作為空前絕後的蘇聯領袖」等論點，及對時局的分析與判斷等觀點，都是來自杜金的著作。杜金被俄羅斯報紙稱為「普丁大腦」。他的作品也為歐洲的「新右翼」和美國的「另類右翼」、「極端保守派」所熟知。近三年來，杜金一直是這些人群中的思想領軍人物。

2、杜金「新歐亞主義」理論。

杜金的《地緣政治的基礎：俄羅斯的地緣政治未來》一書，於1997年出版。杜金在書中充滿了怨念，他認為在美國和英國的領導下，一個由腐敗、貪圖財富的個人主義者組成的競爭性海上帝國，挫敗了大陸領袖俄羅斯的命運，並使「大陸帝國」（書中對未來俄羅斯帝國的稱呼）衰落並一蹶不振。該書制定了「俄羅斯再次偉大」藍圖，以下舉例說明，比如：

—俄羅斯特工應該在美國內部煽動種族、宗教和部門分裂，同時宣傳美國的孤立主義派別。

—在英國，俄羅斯應當發動心理戰，把重點集中在加劇與歐洲大陸的歷史裂痕、以及蘇格蘭、威爾斯和愛爾蘭的分離主義運動上。

—西歐應該被俄羅斯的自然資源所誘惑：石油、天然氣和充盈的糧食。

—當歐洲的敵人崩潰之後，俄羅斯將在亞洲贏得更具主導性的地位。書中公開宣稱了對中國的治理想法，主張讓中國在俄羅斯政治領袖的領導下，作為世界工廠的角色，為俄羅斯提供產品，並成為俄國下一步在太平洋軍事行動的輔助力量。

—「烏克蘭本來就是我們的，本來就不存這個國家。」這麽說吧，「我們把你造出來，現在把你收回而已。」並且認為：「如果沒有解決烏克蘭問題，繼續討論『歐亞大陸政治』是毫無意義的。」

杜金600餘頁的卷宗可歸結為一個想法：一個錯誤的聯盟，贏得了第二次世界大戰。如果希特勒沒有入侵俄羅斯，英國可能已經崩潰了，美國會留在國內，陷入孤立主義和分裂，日本會繼續統治前中國，成為俄羅斯的小夥伴。杜金堅定地認為：俄羅斯將註定成為一個從大西洋到太平洋的超級帝國。

在俄烏戰爭爆發的過程中，全世界的媒體將戰爭議題聚焦在：「北約東擴」還是「不擴」？而在杜金的藍圖設計中，這是「北約」送貨上門的「切入口」和機會，因此這場戰爭避免不了，只是發生早晚而已。美國人看到了這一點，這場戰爭一定會爆發，也是拜登總統斬釘截鐵的結論。

如果不了解普丁與杜金的「地緣政治」藍圖，世人就無法理解這次俄烏戰爭的真正意義。

杜金計劃「中國必須崩潰」

萬潤南：杜金的安全關切，不光是對烏克蘭、對西方，也針對中國。但杜金對中國的角色安排，會令人感到震驚，他認為中國不能夠這麽大，一定要肢解，要把西藏、新疆、內蒙古和東北三省等，從中國切割出去，這是他為俄羅斯設計的未來大手筆。杜金的理論是：「大陸帝國」周邊不能挨著一個比較強大的國家，中國這麽一個統一的大國，對他來講不利於實現其整個計劃。

在北京冬奧會前，中俄宣布簽署「上不封頂」新合作條約，以縮小美國對世界的影響。但杜金著作明確指出：中國必須崩潰。俄羅斯需要按照自己的規則重組歐亞大陸，特別是亞洲那些不成熟的民族國家。杜金認為日本是單一的民族地區，因此，俄羅斯在完成對大陸的整合之後，在遠東的天然夥伴是已經脫離美國勢力的日本。

杜金又是如何肢解中國呢？他計劃也是「打代理人戰爭」，日本可作為聯盟國。而且各個角色都安排好了：西藏怎麽肢解呢？靠印度，為什麽俄羅斯和印度關係那麽好？為什麽印度老在邊界上跟中國鬧摩擦？因為在杜金的整個規劃裡面，有這麽一個理論。那麽新疆呢？也一定要切割出去，他把這個任務實際上委托給了土耳其。我們現在看到俄羅斯與那些國家關係特別好，都是有角色分配和長遠用心的。新疆的獨立運動叫什麽？叫東突厥斯坦對吧？實際上，厄爾多安是想要成立一個突厥語系的大帝國。當然了內蒙跟蒙古，同樣的民族同樣的語言，分割內蒙古就交給了蒙古國。使東北分離出去，杜金想借助於日本。在利比亞戰爭之前，俄羅斯還沒受到制裁之前，俄羅斯當時要搞個輸送石油的管道，普丁優先給了日本。當時我覺得怎麽會那樣呢？當翻閱了杜金的整個規劃，也就清楚了，為什麽普丁與安倍晉三特別有默契，其實完全是按照杜金計劃落實的。



普丁剛剛登上總統之位，就曾立下誓言：「給我20年，還你一個強大的俄羅斯」。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

普丁欠俄羅斯人一個諾言

田牧：俄烏戰爭之前，很少有人知道和關注杜金。俗語道：有多少實力，作多大承諾，幹多大事業。杜金提出「地緣政治學說」，如果說他不清楚和了解俄羅斯的實力與能力，難道普丁也不清楚嗎？杜金狂妄到要建立「新歐亞主義」、「大陸帝國」，不明白的是俄羅斯媒體憑什麽說：他是「普丁大腦」？普丁難道沒有自知之明或量力而行嗎？他為什麽又會如此盲從與甘願被忽悠呢？

從心理學上講，人的行為是由動機支配的，沒有需要就不可能產生動機。換句話説：迫切的需要與願望，且展現出達到目標的可能性時，才能形成動機，才會對行為有推動力。恩格斯有這樣的說法，人的行為要通過他的頭腦，一定要轉變為他的願望和動機，才能使他行動起來……。

普丁的動機和需求是什麽呢？

蘇聯解體時，葉爾欽（Boris Nikolayevich Yeltsin）成為俄羅斯的當家人。從1991年到2000年的這九年中，俄羅斯的經濟非但沒有好轉，社會秩序反而因為蘇聯的垮塌而變得異常混亂。二十世紀末，普丁剛剛登上總統之位，雖然他沒有深厚的政治根基，但他希望能以一己之力，扭轉俄羅斯的頹勢。他在上台之初，就立下誓言：「給我20年，還你一個強大的俄羅斯」。

至今20年已過去了，普丁兌現了自己的承諾嗎？這就是壓力，改變俄羅斯是普丁的迫切需要與願望，這難道不是動機嗎？

將烏克蘭重新收歸俄羅斯版圖？這豈不是讓「俄羅斯再次偉大」、向著「還你一個強大的俄羅斯」邁出的第一大步？普丁至少對自己20年的承諾有了個交代。

將這些人物與事件串連起來，世人便能知曉普丁開戰前的冗長演講，也理解了拜登對普丁企圖「重建前蘇聯版圖」的譴責聲。（待續）