美中對「普丁大腦」的評估

廖天琪：美國對於杜金的「地緣政治」學說重視嗎？又有什麽反應？

萬潤南：美國的智庫對杜金有研究。這麽說吧，杜金的這種思想在美國甚至是有響應者、配合者的，有好多原來就是俄羅斯人。2014年，《Riddle Russia》雜誌政治分析家及編輯部主任安東·巴爾巴辛（Anton Barbashin），發表了〈普丁大腦〉一文，剖析俄羅斯入侵克里米亞背後的杜金哲學。目睹著近日「普丁大腦」外號走紅網路，巴爾巴辛對媒體表示，起初他並未打算採用這個標題，是《外交事務》雜誌的編輯更改了此題目。

我還注意到一點，川普曾經單獨和普丁談過，怎麽搞定中國？川普為什麽說，「他要在任上，普丁就不會這樣。」所以從某種意義上來講，實際上在整個國際世界戰略上，普丁與川普是有某種默契的。而且你們注意到沒有，普丁已經動手進攻烏克蘭了，川普還在誇普丁聰明天才。

廖天琪：中國方面對普丁的這個大腦有沒有了解？有什麽反應？

萬潤南：有，這真叫匪夷所思。有一部分人腦子是清楚的。習近平主要相信復旦的張維為，張居然要聘請杜金到復旦的研究所當客座教授，要把杜金弄到中共的智庫裡頭去，這個也比較搞笑。

廖天琪：杜金說這些，中國人聽了難道不會跳起來嗎？

萬潤南：也可能中國有它陰柔的方面，武功上講，有一種辦法，叫做吸精大法，把對方的猛勁化為烏有，就是用太極拳的辦法對付，這是從整個戰略上講。但是張維為他們不是，這個人比較淺薄。

2012年，中國《國際政治研究》第二期，發表了葛漢文的《冷戰後俄羅斯的地緣政治思想》一文，內容提要介紹：冷戰結束後，俄羅斯部分學者圍繞「歐亞主義」與經典地緣政治理論，分析這兩大思想傳統的現實價值及其啟示，藉此了解當代俄羅斯的政治身份、國家地位與未來國運……。總之「地緣政治思想」對俄羅斯外交政策實踐產生了重要影響。作者葛漢文，在發表此文時是南京國際關係學院國際戰略研究中心教師。

應該如何評判「普丁大腦」

萬潤南：關鍵是我們應該如何去看待與解析「普丁大腦」的「地緣政治思想」，也就知曉與了解美中並不太介意「普丁大腦」杜金的原因。

杜金與普丁的這次軍事行動，並不是什麽高招，否則拜登怎麽可能一路引誘，一路拱火。中國人說「螳螂捕蟬，黃雀在後」，普丁就是這只張牙舞爪的螳螂，澤倫斯基便是那可憐的蟬，拜登顯然是最後那奪命的黃雀。

為什麽這麽說呢？「普丁大腦」的思維邏輯過於陳舊，凸顯出觀念、方法的落後、迂腐和古板。人類社會歷史發展至今，數千年的爭霸歷史，一路玩得是「勇者無懼，成王敗寇」模式。世界在發展與更新，政治運作已經不在依憑傳統的陳規舊習，不再靠地緣政治，占領大片疆域就能控制世界。歸根到底還是一句話，得人心者的得天下，而不是得土地者得天下。你不得人心得了土地，土地還可能丟掉。俄羅斯的實力與能力這麽弱，俄羅斯的疆域是世界第一，百年的建設與治理尚且成效不顯著，那麽即便是拿走了烏克蘭的半壁江山，恐怕也是舊愁未消再添新愁。



近日「普丁大腦」外號走紅網路。示意圖／擷自俄羅斯衛星通訊社

美國知情却不阻止戰爭

廖天琪：我有個問題，美國其實多少對於這些情況是了解與掌握的，但美國沒有盡大國之職責，沒有承擔自由世界領頭羊之責任，沒有真正的想方設法阻止這場戰事，這是美國一面。另外歐盟、「北約」方面，我覺得是否太天真，沒有想到事情會發展到這一步？它們是否誤判了形勢？如果說美國是心中暗喜，它覺得你們打吧幹吧，反正美國已經算好了往後的那幾步，對自己是有利的。但是歐洲方面、「北約」方面，最終是在家門口燃起戰火硝煙，按中國古人的說法：「前輪折軸，後車覆軌，殃國禍家，亡身絕祀。」說的就是歐洲爆發戰爭的險況。歐盟、「北約」怎麽會讓這樣的戰爭發生呢？

田牧：我說兩點。

第一、「北約」實際上是由美國在掌舵，馬克宏不是在說「腦死亡」嗎，實際上北約與美國在一條線上。美國未站出來，「北約」自然也不會發聲。歐盟原來的舵手是梅克爾，梅克爾現在退休，蕭茲尚未樹立起威信，歐盟希望阻止這場戰爭，而北約被美國操縱，鼓勵這場戰爭，這就是矛盾，沒有統一意志，盡管都是歐洲陣營。戰爭爆發前，馬克宏、蕭茲都努力爭取了，但失敗了。

第二、通過這次戰爭，美國實際上把歐洲整合了，把整個歐盟基本團結在民主聯盟框架內，美國真正帶動和發揮了整個民主聯盟的作用。在這之前歐盟與美國還時有抵觸，這一場戰爭，美國真正的與歐洲團結起來，「北約」從腦死亡裡甦醒過來，發揮了作用。所以這場戰爭，美國需要，所以美國非但不阻止，而且竭力鼓勵這場戰爭。

俄烏雙方幾輪談判，時常表達：「有進展了」。其結果就是停不下來。整個世界都看明白了，無論是美國，還是「北約」，均不想讓這場戰爭這麽快停下來，目的很簡單：普丁發動戰爭容易，但結束一場戰爭卻由不得你了……，唯一的目標，打不垮俄羅斯，拖也要拖垮俄羅斯，大概就是這個意思和目的吧。

廖天琪：「北約」無話可說，但歐盟怎麽能夠讓這樣的戰爭發生呢？我贊成現代國際關係，都是使用新思維與軟實力，我非常佩服梅克爾的外交手段與方法，一手用「北溪二號」牽著俄羅斯，一手用「中歐投資協議」牽著中國，或者說以友誼橋梁與和平手段，降服了兩隻老虎，「和則兩利，鬥則俱傷」，這是多麽理想的境界與安排！眼下舉世矚目，俄烏戰爭，最遭殃的是德國、法國與歐盟，什麽叫毀於一旦，德國的理性知情者應該是最為心疼了，結果造成了這麽嚴重的危機……

田牧：最近2天有議員為梅克爾發聲與維權，這場戰爭不能怪罪梅克爾，倘若梅克爾現在還在任上，肯定會阻止這場戰爭的發生，仗是打不起來的。蕭茲想去阻止，沒有作用，壓不住嘛。馬克宏也沒有這個威信與能力。德國政府剛剛新換了班子，這個班子又太散，難以統一。馮德萊恩似乎代表著整個歐盟，但她壓根就拿不出什麽有效的辦法。

通過這場戰爭，我感覺到，歐洲人跟中國人、亞洲人的思維是不一樣的，當他們面對俄羅斯侵略烏克蘭，首先想到的是人權和道義，那些政治家們不會太顧及歷史原因，首先想到的是救死扶傷，救助難民，制止戰爭，減少傷亡。中國人卻在分析與算計著背後的政治角逐，利害關係，利益分配，整天在推算和研究這些方面。德國直到現在，遇到了市民上街示威，才有所甦醒過來，哎呀我的利益、我的經濟已被帶入了窘境與泥潭。政治家們因為有示威了、有抗議了，才開始去思考這些問題。德國人太淳樸了，我就說這一點。

「普丁大腦」挑戰福山學說

田牧：老萬談起這場戰爭的幕後動因，推出了杜金的「地緣政治」學說。倘若俄羅斯取得了烏克蘭戰爭勝利，「普丁大腦」杜金便將一戰成名了。

1989年，美國日裔作家、政治經濟學者弗朗西斯·福山（Francis Fukuyama），在美國《國家利益》雜誌發表了《歷史的終結？》論文，福山在書中提出，西方國家自由民主制的到來，可能是人類社會演化的終點、是人類政府的最終形式；此論點被稱為「歷史終結論」。1991年12月25日，以蘇聯總統戈巴契夫辭職為象徵，蘇聯最高蘇維埃於次日（1991年12月26日）通過決議宣布蘇聯解體，立國69年的蘇聯正式結束，原本15個蘇聯加盟共和國也恢復了主權國家地位。蘇聯解體代表著自第二次世界大戰結束後持續了近半個世紀的冷戰和兩極格局的結束。福山的「歷史終結論」得到了至高無上、最有說服力的印證。福山的「歷史終結論」由此一鳴驚人。

杜金和福山是同時代人，福山是52年的，杜金是62年的，他們相差10歲，這是一個世界級觀點的強烈碰撞。看來歷史尚未終結，誰勝誰負的鬥爭還將持續下去。



1989年，美國日裔作家、政治經濟學者弗朗西斯·福山（Francis Fukuyama），在美國《國家利益》雜誌發表了《歷史的終結？》論文。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

廖天琪：現在戰爭已經發生了，那麽有什麽樣的機制，可以使這個戰爭比較快的結束？我們知道現在具備政治抵制能力的，一是聯合國，二是海牙國際法庭制裁，要求俄羅斯停止戰爭，但還是沒有辦法。15個法官裡面13個要求俄羅斯停止戰爭，但是有2個反對，其中一個是中國的法官。還有金融制裁也是很厲害、歷史罕見的，還有武器禁運，或者說是提供武器，比如說現在歐盟的國家、歐洲的國家，包括美國都拼命給烏克蘭提供武器，我真的很擔心，搞不好突然被指責為「北約介入了戰爭」，老萬有什麽說法？

萬潤南：我同意你們講的，這個戰爭首先是根據「普丁大腦」的想法，是不可避免的，俄羅斯主動推進的，因為它的目標，某種意義上來講，不是光針對烏克蘭，它還想要得更多的，原來前蘇聯的版圖，白俄羅斯已經同意要歸併了，它甚至對波羅的海三小國也想順手幹掉。按照普丁的想法，他的戰爭機器必須持續進行。但另一邊拜登一直在說：「美國不會出兵，不會干預。」這豈不是向普丁交底：你打吧，只要不太過份。這個話仔細分析是很成問題的。所以現在戰爭前景會怎麽樣？有沒有制止戰爭的機制，我希望是有，但是實在是沒有。這個戰爭是停不下來的，為什麽呢？戰爭一旦啟動，就有巨大的慣性，不容易停下來。你看任何一場戰爭，比如：美國的阿富汗戰爭，不是持續了二十年嗎？朝鮮戰爭時，戰場上已經停了，談判還談了好幾年。越南戰爭，持續了14年，最後的談判階段也是拖了好幾年。現在看來，這個仗還遠沒打夠，打夠了、打累了才能談，而且從布林肯國務卿和美國參謀聯席主席密利，對俄羅斯和烏克蘭戰爭的估計，他們認為要拖幾個月甚至幾年，他們用的量詞是按年計算。

某種意義上來講，在這個戰場上主要的兩方，不是俄羅斯和烏克蘭，而是俄羅斯和美國。美國是這種態度，它怎麽停得下來呢？所以表面上澤倫斯基和他們談判，一次兩次三次四次，還給土耳其面子，好像談得差不多了，為什麽到最後一下子就黃了呢？因為它不符合美國的需要和利益。天琪剛才講，現在為什麽又給那麽大型的武器，各種導彈、各種火箭……，我看到一個消息不知道確不確實？美國人好像準備要給多少貧鈾彈。

什麽是貧鈾彈？指含有鈾238的硬質合金為主要原料製成的炮彈和槍彈，具有一定的放射性，但由於其半衰期較長，其放射性相對弱於鈾的其它同位素。1943年8月，美國曼哈頓計劃研究小組曾經給五角大樓寫過一個報告，裡面提及了「使用貧鈾彈及鈾238廢料製成的彈藥，能污染敵方土地，削弱敵方的戰爭潛能」。

美國在伊拉克使用過幾萬枚。所以這個戰爭，我們是看得到的，第一會繼續，第二力度還會加大。

廖天琪：所以說，其實政治上這些抵制啊，什麽制裁啊，都沒有太大的作用。看來「自由民主」尚未終結得了，誰勝誰負的鬥爭還將持續下去。（待續）