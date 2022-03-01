我的短評：

二二八及白色恐怖的追思會己經舉辦多年，卻只是一種儀式而流於形式，沒有什麼意義與價值，因此必須要徹底執行轉型正義，要公布歷史的真相、懲罰元凶與加害者，廢除所有蔣屠夫雕像及蔣廟（中正紀念堂），如此，才能和解共生，並邁向公平正義和諧的社會！



朋友T的回應：

都過去了！



我回應：

沒有真相、沒有元兇及共犯，也沒有懲處，怎麼和解？怎麼共生？社會怎麼和諧呢？

如此，怎麼會過去呢？

看看德國的轉型正義，你就會了解為什麼德國會迅速的富強！這是歷史的事實及見證！



朋友T的回應：

受難者也回不來，施暴者也都逝世了！只能相信上帝會在另一個國度審判罪與過！

民族性不同，德國人很堅持原則！

在這樣的民族性下當然讓他們徹底悔悟當年納粹的暴行！



我回應：

你也要想想，那些被害者的家屬及後代子孫，多少以淚洗面及被歧視迫害的日子，如果我們是身臨其境及有被折磨或受歧視，會輕鬆地說：「過去都過去了」嗎？

這不是民族性的問題，這是智慧、勇氣及歷史真相的問題，要能留給下一代認清了解，才能避免悲劇的重演！



朋友T（嘉義人）的回應：

國共之戰，犧牲台灣人民的利益，他們當年執政者認為是對的事！

錯就錯在美軍戰勝國不該把台灣交給國民黨！

應該要像關島一樣讓美國政府暫管！

我們家也是受害者之一，二二八嘉義死傷慘重！



我回應：

錯了，當時美國沒有交給中國國民黨，只有讓牠暫時託管！有誰能知道？託管不到兩年，牠卻被中國共產黨打敗而逃亡到台，只是遺憾的是，沒多久，韓戰爆發，美國急忙於此，而讓國民黨從此就賴在台灣了！

這是台灣的遺憾與悲哀！



朋友T的回應：

國民黨承認錯誤，又如何能挽回悲劇？記取歷史教訓才是當下執政者該做的，就讓這個歷史在台灣史上讓後代子孫都記得教訓，足以！



我回應：

關鍵是：中國國民黨一點也沒有認錯，到如今，仍然欲竄改歷史，而將二二八定為「官逼民反」！

其實這二二八，就是「種族屠殺」，如果沒有歷史的真相，沒有元凶及共犯，也沒有懲處，何以和解共生？沒有公平正義的「台灣」，怎麼會達成和諧的社會？那麼如此的歴史悲劇，是有可能會再度重演？

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