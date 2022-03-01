1994 年，蘇俄曾在烏克蘭（答應把）核武移除的簽署儀式中公開向全世界保證，俄羅斯以後不會入侵烏克蘭。左為該年俄羅斯總統葉爾欽（任期1991年7月10日－1999年12月31日）。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

1990年，德國統一的前夕。

德國，不管是東德還是西德，幾乎每天都有示威，要求統一。像是要爆炸的悶鍋。

美國的國務卿James Baker卻靜悄悄的來到了莫斯科克里母林宮戈巴契夫（Gorbachev）的辦公室，他向戈巴契夫呼籲：蘇聯在東德的軍隊不要干涉。他也向戈巴契夫保證，德國如果統一後，北約組織（NATO）絶對不會向東前進一步。同時，西德的總理也到克里母林宮做了同樣的呼籲和保證。

當時，蘇聯在東德還有幾十萬的軍隊。

最後，蘇聯軍隊沒有干涉。德國統一了。蘇聯也解體了。

但是美國答應北約組織不再東進確沒有寫成文字。因為當時的美國總統小布希認為北約組織應包括統一以後的東德。應該再東進一點。

當時普丁是蘇聯情報組織 KGB 在東德一個地區的負責人，是 KGB 一個中級的官員。

從雅爾達密約到北約

蘇聯解體後，東歐的許多國家紛紛獨立。許多東歐的人士也出來抱怨美國在二戰末期簽了雅爾達密約，把東歐劃為蘇聯的勢力範圍，害他們東歐的許多國家受到蘇聯多年的蹂躪。

他們沒有說的是美國出賣他們。但是對於出身台灣的我，聽起來確很像他們在指責是美國二戰後拋棄了東歐。

後來，芝加哥大學教授John Mearsheimer曾出來公開解釋。他說得很白：美國知道蘇聯的要求有些過分。但是當時蘇聯的軍隊有二千多萬（蘇聯死於戰爭的軍人超過一千萬），大部分在歐洲。美國人打敗德國以後，幾乎所有的人都只想回家過聖誕。已經沒有心情再跟蘇聯爭執，再跟蘇聯打一戰。所以沒有多大的堅持就簽了雅爾達密約。

美國人打勝戰以後就只想回家，也沒有想佔領什麼土地，也不曾要求什麼賠償。

不過蘇聯確完全不同，他們佔領了別人的土地以後就賴著不走。許多德國的科技人員都被強迫抓到蘇聯（包括烏克蘭）服務。許多國家就是在成立了傀儡政權以後，蘇聯的軍隊也賴著不走。德國就是一個很好的例子。他們一直聲稱二次大戰就是因為讓德國自由發展，強大後才又攻打蘇聯。

所以東德在1990年時還有幾十萬的俄軍。

二戰後東歐各國紛紛被赤化，再加上中國的全面變色。以德國及英國為首的西歐各國聯合要求美軍再回到歐洲，成立北大西洋公約的軍事聯盟，以對抗蘇俄。也就是說，北約是一個軍事聯盟，專門來對付蘇聯的。

美國的戰略錯誤

所以對俄國人來說，歐盟沒有問題，但是北約就不一樣了。

但是如果東歐的國家不能參加北約，西方的國家是不默認北歐是蘇俄的勢力範圍？那不是雅爾達密約又重來一遍嗎？

不過北約組織不會東進的保證確維持沒有多久。

1997年，波蘭、捷克、匈牙利幾個國家就首先要求加入北約。這幾個國家在歷史上領土數次被瓜分或受盡列強欺凌。所以他們要求加入北約就好像要買保險一樣，包括俄羅斯在內都沒有人有異議，大家都可以瞭解。

2004年，包括波羅的海三小國及其他幾個小國加入時，蘇俄雖沒有很強烈的抗議，但是已經是頗有微詞。

2008年，在北約討論喬治亞及烏克蘭加入北約的會議上，德國及法國都公開強烈的反對，但是在美國的堅持下，還是通過邀請這兩個國家加入。

和以前不同，其他的國家不是離蘇俄比較遠，或是離得比較近的波羅的海三國也只是很小的國家烏克蘭和喬治亞都在蘇俄的門口，並且也都有相當大的規模。蘇俄終於不願再忍受了。馬上藉口護僑進兵喬治亞。

最後喬治亞求和，同意不再加入北約。鳥克蘭要加入北約之舉也停了下來。

2014 年當鳥克蘭親俄的總統被推翻後，蘇俄也馬上不客氣的吞併克里米亞。

Mearsheimer就公開的批評美國在冷戰結束後的種種作法是二戰後美國最大的戰略錯誤之一（另一個就是幫助中國壯大）。美國跟本沒有必要把北約推到蘇俄門口。俄國的國力已經今非昔比，根本不可能造成怎樣的威脅。美國莫名其妙的建立了一個沒有必要的敵人。他也認為烏克蘭對美國.也没有什麼戰略價值。

他的看法事實上是得到學界的普遍支持。

美國及西方的兩難

美國的學者也從過去國務院的記錄中找到美國確實曾經向蘇聯保證北約不會向東侵入的記載。德國也承認他們也做過同樣的保證。

但是美國及西方國家卻是碰到相當的的困難。如果要信守美德曾經向蘇聯的保證：

第一，在蘇聯解體後加入北約的國家，是在買國家安全的保險。美國等國家並沒有權利要求他們退出，他們也不會退出。

第二，美國等國家並没有權利要求像烏克蘭這樣的國家不可以加入北約。如果這樣做的話不是等於把烏克蘭劃入蘇俄的勢力範圍，等於放棄烏克蘭了呢？

所以在這件事情上，西方國家顯得非常的兩難，也很沒有底氣。

2月7日，普丁和法國的馬克宏會面。談了五個小時。新聞報導，大半的時間都是普丁在吐苦水。他一直強調俄國人被西方騙了。過了幾天，德國總理也和普丁會面。他事後出來公開說，他們能做的最多就是保持現狀。



作者指出，從歷史的脈絡來看，北約是一個軍事聯盟，專門來對付蘇聯的。示意圖為2021.6.14北約會議NATO Headquarters in Brussels.比利時布魯塞爾。擷自白宮flickr

不然要怎麼辦？

不過普丁顯然不能接受維持現狀的說法。

禮拜一，俄國承認烏克蘭東路兩個分離的地區的獨立。西方的反制只是像徵性的點綴一下。因為他們理虧。法國和德國都不願太強力的反彈。

1994 年，蘇俄曾在烏克蘭（答應把）核武移除的簽署儀式中公開向全世界保證，俄羅斯以後不會入侵烏克蘭。

但是，禮拜四，普丁下令俄軍進入烏克蘭。把他們的不會入侵烏克蘭的保證收回。

冷戰結束後各大國所作的互相保證，至此全部變為無效。

參考： Why is Ukraine the West's Fault? Featuring John Mearsheimer